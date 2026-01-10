Sociedad

Mañana complicada en Buenos Aires: múltiples choques, heridos y cortes de tránsito bajo la lluvia

Una mujer embarazada debió ser asistida por el SAME tras un accidente en la 9 de Julio y avenida San Juan. Además, otro accidente en el barrio de Flores dejó tres personas heridas

El SAME asiste a uno de los conductores

Un fuerte accidente ocurrió en las primeras horas de este sábado en el barrio porteño de Constitución, donde dos vehículos chocaron en la intersección de la avenida San Juan y la autopista 9 de Julio. Como consecuencia del impacto, una mujer embarazada debió ser asistida por el servicio de emergencias y el tránsito permanece interrumpido en la zona.

Según las primeras informaciones, uno de los vehículos intentó incorporarse a la autopista 9 de Julio Sur y, en una maniobra confusa, terminó colisionando con otro automóvil. Así, el Volkswagen Gol gris impactó desde atrás a una Chevrolet en la que viajaba una familia de cinco personas con destino a la Costa Atlántica.

El siniestro se produjo en una mañana complicada para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con la calzada resbaladiza debido a las lluvias. En el lugar trabaja el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

“Nos íbamos de vacaciones y bueno, pasó esto. Lo importante es que estamos bien”, comenzó relatando un pasajero de la Chevrolet. Aseguró que su esposa embarazada sufrió un golpe y un corte en la cabeza, por lo que tuvo que recibir asistencia médica, aunque no será necesario realizarle puntos de sutura.

Tres personas tuvieron que ser asistidas por emergencias

Y agregó: “Me chocó el Gol de atrás. Venía a los gomazos. Tenés que andar despacio, circular con precaución, ¿no?“, agregó en declaraciones a Crónica TV. A raíz del impacto, la camioneta giró y terminó detenida a contramano sobre la calzada.

En tanto, el conductor del Gol brindó su versión de lo ocurrido: “Mira, yo venía por la 9 de Julio yendo para mi casa y se cruza un auto por San Juan, y lo llevo puesto. Tengo la pierna y la nariz lastimada, nadie me revisó”.

A pocos metros del lugar del accidente se produjo un segundo choque. Un vehículo Logan se encontraba detenido en la zona cuando un Renault Clio lo impactó desde atrás.

Asimismo, durante la mañana de este sábado se produjo otro choque sobre la avenida Alberdi, entre Carabobo y Pedro Goyena. En el incidente, ocurrido en el barrio porteño de Flores, dos autos colisionaron y terminaron sobre la vereda, donde impactaron contra varias motos estacionadas.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, tres personas sufrieron heridas y fueron asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME): un hombre de 44 años, otro de 24 y una mujer de 26.

En tanto, el barrio porteño de Agronomía también fue escenario de otro choque, ocurrido en la intersección de la avenida de los Constituyentes y la calle Moscú. Allí, un automóvil conducido por una mujer colisionó contra dos vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida, en sentido hacia Moscú. No se registraron heridos.

