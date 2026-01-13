El Gobierno porteño difundió una agenda de actividades de verano gratis en la Ciudad de Buenos Aires

Actividades gratuitas reúnen música, deporte y recreación en distintos espacios públicos de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una programación gratuita de actividades culturales, musicales y recreativas para la temporada de verano. La propuesta reúne una diversidad de eventos al aire libre, festivales y encuentros para distintos públicos, distribuidos en parques, plazas, avenidas emblemáticas y espacios públicos de la capital.

La iniciativa se enmarca en el plan BA 24 horas, que busca extender la vida nocturna y la oferta de esparcimiento en la ciudad.

Según informó el Gobierno porteño en su portal oficial, todas las actividades contarán con más seguridad, horarios de transporte extendidos y alternativas de recreación.

La programación completa, con fechas y horarios, puede consultarse en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Festivales y música en vivo durante el verano

La Joaqui será una de las artistas principales del festival (Credito: RS Fotos)

Entre las propuestas más convocantes, el Billboard Summer Festival se perfila como uno de los grandes atractivos de la temporada. Este evento, que tendrá lugar el 16 y 17 de enero en Parque Berlín (Av. Figueroa Alcorta y Dorrego), reunirá una grilla de artistas representativos de distintos géneros y escenas musicales. El viernes actuarán La Joaqui, Lit Killah, FMK, Seven Keyne, Rosario Ortega, Alan Lez y Luana.

Para el sábado, el escenario recibirá a Mau y Ricky, Q’ Lokura, Camila Mercado, Tuli Acosta, SER y Aneley. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, el festival transformará los Bosques de Palermo en un polo musical al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Otra de las propuestas destacadas es Afters BA, que convoca a encuentros musicales y gastronómicos los miércoles de enero entre las 18 y las 22. Las citas se realizarán en diferentes corredores gastronómicos: el 14 de enero en Chacarita (Corredor Jorge Newbery), el 21 en San Telmo (Humberto 1° y Defensa) y el 28 en Belgrano (Corredor Vía Viva). Estos espacios buscan ofrecer alternativas para quienes desean relajarse después de la jornada laboral y disfrutar de una pausa en medio de la semana.

Parques, plazas y atardeceres: actividades para todos los públicos

Parques y plazas porteñas ofrecen propuestas para familias y jóvenes durante el verano

La programación de verano incluye el ciclo Atardeceres en parques y plazas, que convierte los espacios verdes en escenarios de encuentro y recreación. Todos los sábados y domingos de enero y febrero, entre las 18 y las 22, habrá música en vivo, presentaciones de freestylers, beatboxers, bailarines, foodtrucks y un patio gastronómico con puestos de hidratación. Los sábados, la propuesta apunta a un público joven, con DJs y bandas de rock, indie y urbano.

Los domingos, en cambio, la agenda se orienta a familias, con espectáculos de folklore, peñas y karaoke. Según la agenda oficial, algunos de los puntos elegidos son Parque Los Andes (Chacarita), Plaza Irlanda (Caballito), Parque Rivadavia (Caballito) y Parque Ferroviario (Colegiales).

El tradicional Parque de la Ciudad abrirá sus puertas de martes a domingo, de 8 a 20, con una amplia oferta de juegos acuáticos, actividades deportivas y espacios de recreación para toda la familia. Este espacio de 23 hectáreas ofrece lagos, senderos naturales, zonas de sombra, camas elásticas, inflables, canchas de fútbol, básquet y vóley, además de un patio de comidas con foodtrucks. La entrada será por Puerta 1 (Av. Cruz 4000) y Puerta 3 (23 de Junio 4300).

Avenida Corrientes y vida nocturna

El ciclo Corrientes 24 horas transforma la avenida en un escenario cultural nocturno

El ciclo Corrientes 24 horas convertirá las noches de la emblemática avenida en un escenario a cielo abierto. Todos los sábados de enero y febrero, a partir de las 22.30, se presentarán intervenciones de cine, milonga y música en vivo, junto a artistas en formato pop-up que generarán encuentros espontáneos con el público.

La programación incluye actividades para vecinos y visitantes, con la consigna de potenciar la vida nocturna y la presencia cultural en uno de los corredores más reconocidos de la ciudad.

Juegos, talleres y espectáculos para chicos y adolescentes

Anfiteatros y plazas reciben talleres, desafíos deportivos y espectáculos para adolescentes y chicos

Durante cinco semanas, los jueves y viernes desde las 17, el ciclo Verano en las Plazas ofrecerá juegos, arte y recreación para los más chicos en plazas de distintas comunas porteñas. La agenda contempla desafíos deportivos, activaciones en calesitas, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes, acróbatas, talleres creativos y espectáculos pensados para toda la familia.

Entre los espacios que forman parte de la programación se encuentran Plaza Primero de Mayo (Balvanera), Plaza Unidad Nacional (Villa Lugano), Parque Los Andes (Chacarita), Plaza Almagro (Almagro), Parque Avellaneda (Parque Avellaneda), Parque Plaza Echeverría (Villa Urquiza), Parque Vicente López y Planes (Recoleta), Plaza Giordano Bruno (Caballito), Plaza Ejército de los Andes (Villa Luro), Plaza Matheu (La Boca), Plaza Roque Sáenz Peña (Villa General Mitre), Parque Las Heras (Palermo), Parque Lezama (San Telmo), Parque Chacabuco (Parque Chacabuco) y Plaza Juan José Paso (Colegiales).

La agenda para adolescentes incluye el ciclo Verano en los Anfiteatros, con actividades orientadas a jóvenes de entre 13 y 17 años, los jueves y viernes de febrero desde las 17. La programación contempla jornadas temáticas inspiradas en la cultura pop asiática, el manga y el animé, además de propuestas de danzas y músicas urbanas. Los encuentros se realizarán en los anfiteatros Monseñor de Andrea (Jean Jaures y Av. Córdoba), Plaza Irlanda (Neuquén y Almirante F. J. Seguí) y Parque Chacabuco (Curapaligüe y Zuviría).

El ciclo Verano Joven BA invita a experimentar la ciudad desde una perspectiva diferente, con gastronomía y música en vivo en el Parque Extremo de Costanera Norte (Parque Saint Tropez). Concluyendo el día al aire libre, la cita será el 24 y 25 de enero, así como el 21 y 22 de febrero, desde las 17.