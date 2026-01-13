Chocó otro colectivo en Parque Chacabuco: arrolló una camioneta y hubo 15 personas heridas

Bomberos y policías de la Comisaría Vecinal 7B colaboraron para controlar la situación y restablecer el tránsito

Por segundo día consecutivo un accidente de tránsito tuvo lugar en una esquina de Parque Chacabuco, uno de los barrios más populares de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez quince personas sufrieron lesiones tras un choque entre un colectivo de la línea 25 y una camioneta Hyundai H1. El incidente ocurrió en la intersección de la avenida José María Moreno y Saraza, dejó a doce mujeres y tres hombres heridos, entre ellos un menor de edad.

Seis móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar para asistir a las víctimas. Una de las personas afectadas, una mujer de 57 años, fue trasladada al Hospital Penna con diagnóstico de politraumatismos, consigna el parte oficial.

Los otros catorce heridos, entre adultos y el menor involucrado, fueron atendidos en el sitio por los equipos de emergencia.

Seis móviles del SAME asistieron a las víctimas del accidente en José María Moreno y Saraza, con atención inmediata en el lugar y derivación hospitalaria

Personal de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7B participaron en las tareas posteriores al accidente, según detalló la agencia de noticias NA.

La presencia de las unidades de emergencia permitió controlar la situación y brindar atención inmediata a los afectados, en tanto las autoridades trabajaron en la zona para restablecer el tránsito y esclarecer las causas del siniestro.

El lunes pasado, también en el barrio Parque Chacabuco, ocurrió otro accidente que involucró a un vehículo de transporte. Durante el mediodía, en la intersección de Avenida Asamblea y Carabobo, se generó un incidente que involucró a un colectivo escolar.

Dentro del vehículo viajaban 28 niños de entre tres y cinco años y tres docentes, todos camino a una colonia de verano. El ómnibus, un Mercedes Benz, impactó contra un contenedor de escombros que se encontraba en la vía pública, lo que generó momentos de alarma y tensión entre quienes presenciaron la escena. La colisión motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y despertó la preocupación de los padres, quienes comenzaron a llegar para obtener información sobre sus hijos y el conductor.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía de la Ciudad, el siniestro ocurrió cuando el colectivo escolar circulaba por Avenida Carabobo hacia el Parque Indoamericano y se vio obligado a maniobrar ante la congestión del tránsito. Al avanzar por la derecha, el vehículo embistió de forma involuntaria un contenedor de escombros que estaba correctamente colocado sobre la calzada.

El impacto del colectivo escolar contra un contenedor generó alarma entre padres y vecinos, con reclamos de control al conductor y revisión del estado de los niños

El impacto hizo que el contenedor se desplazara y chocara contra un Chevrolet Aveo azul estacionado junto a él. Personal policial acudió tras recibir el aviso del incidente y verificó la presencia de los menores y docentes en el micro.

La responsable del grupo relató a la policía que los niños subieron al colectivo en Avellaneda al 2500 con rumbo a actividades acuáticas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el choque, el viaje quedó interrumpido y todos los pasajeros fueron sometidos a una revisión médica de inmediato. Una ambulancia llegó al sitio para evaluar el estado de salud de los ocupantes.

Según el parte de prensa difundido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los 28 niños y las tres docentes recibieron controles clínicos. Ninguno de los menores presentó lesiones. El SAME precisó que una de las docentes, de 22 años, sufrió un traumatismo cervical, pero rechazó el traslado a un centro médico después de recibir asistencia en el lugar.

La joven firmó el alta voluntaria y se mantuvo bajo observación, en tanto el resto de los pasajeros fue transferido a otro colectivo para continuar con la actividad planificada.

Minutos después del accidente, la situación se volvió más tensa con la llegada de los padres. Imágenes emitidas por un móvil de Crónica TV mostraron a numerosos familiares en la esquina de Asamblea y Carabobo para verificar de primera mano el estado de los niños.

La inspección policial tras el accidente escolar confirmó que el conductor no tenía antecedentes y que el colectivo cumplía con la documentación y condiciones reglamentarias

Testigos consultados por el canal de noticias contaron que algunos padres pidieron que se realizaran controles de alcoholemia y toxicológicos al conductor del ómnibus, preocupados por el motivo del accidente y la seguridad de los pequeños. También advirtieron que el colectivo involucrado no poseía cinturones de seguridad para los pasajeros.

La inspección policial confirmó que el conductor, de 51 años, carecía de antecedentes y que tanto la documentación del vehículo, de color reglamentario escolar, como las condiciones del mismo, estaban en regla. Además, una segunda unidad de transporte escolar trasladó a los niños y docentes restantes, asegurando la continuidad del servicio y brindando tranquilidad a las familias.

El Gobierno porteño confirmó un nuevo ramal de la línea 42

La línea 42 de colectivos sumará un nuevo ramal, el C, que conectará los barrios de Núñez y Nueva Pompeya. La decisión implica la creación de una cabecera sur en Avenida Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, ubicada en el barrio Espora. En el extremo norte, la terminal funcionará en el Parque de los Niños, un sector al que más de 15 mil vecinos asisten los fines de semana para participar de distintas actividades organizadas por la Ciudad.

El ramal permitirá a vecinos y pasajeros acceder a una conexión directa entre Núñez y Nueva Pompeya, atravesando barrios como Parque Chacabuco, Caballito, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Belgrano. El recorrido busca facilitar la movilidad por diferentes sectores del distrito, cubriendo un horario de servicio que se extenderá entre las 05:30 y las 22 horas. La iniciativa responde a la demanda de mayor conectividad entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Como parte de las mejoras en la red de transporte, el ramal B, que finaliza en Ciudad Universitaria, también sumará una parada en el barrio Espora y compartirá el trayecto y la estación cabecera en esa zona.