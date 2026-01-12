Susto en Parque Chacabuco: un colectivo escolar con 28 niños chocó contra un contenedor

El accidente ocurrió en Parque Chacabuco. Los padres reclamaron controles a los choferes

El mediodía en la esquina de Avenida Asamblea y Carabobo, en el barrio Parque Chacabuco, plena Ciudad de Buenos Aires, se vio alterado por un incidente que involucró a un colectivo escolar en el que viajaban 28 niños de entre tres y cinco años y tres docentes, quienes se dirigían a una colonia de verano. El ómnibus, un Mercedes Benz, colisionó contra un contenedor de escombros en la vía pública, generando momentos de tensión y alarma entre los presentes. El choque provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y generó preocupación entre los padres, que comenzaron a acercarse al lugar en busca de información sobre el estado de sus hijos y la situación del conductor.

Según información recogida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho se produjo cuando el colectivo escolar, que se desplazaba por la Avenida Carabobo en dirección al Parque Indoamericano, debió maniobrar debido a la congestión vehicular. Al intentar avanzar por la derecha, el rodado embistió de manera involuntaria un contenedor de escombros correctamente ubicado sobre la calzada, lo que ocasionó que el mismo fuera arrastrado y colisionara con un Chevrolet Aveo azul que se encontraba estacionado junto a él. El personal policial, se hizo presente en el lugar tras ser alertado por el incidente y constató la presencia de los menores y las docentes a bordo del micro.

La coordinadora del contingente indicó a la policía que los niños habían subido al colectivo en Avellaneda 2549 con destino a actividades de pileta organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El itinerario fue interrumpido por el impacto, lo que derivó en la revisión médica inmediata de todos los pasajeros. La ambulancia de Base Cobo acudió rápidamente al lugar para evaluar el estado de salud de los ocupantes.

Un colectivo escolar con 28 niños impactó contra un contenedor en Avenida Asamblea y Carabobo, generando alarma en Parque Chacabuco

De acuerdo con el parte de prensa del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se realizaron controles clínicos a 28 menores de tres a cinco años y a tres docentes. Todos los niños fueron examinados y no se identificó ningún tipo de lesión. SAME confirmó que una de las docentes, una mujer de 22 años, presentó un traumatismo cervical tras el impacto, aunque rechazó el traslado a un centro médico luego de recibir atención en el lugar. Según el reporte de UMAT 1, la joven firmó el alta voluntaria y permaneció bajo observación, mientras el resto de los ocupantes era transferido a otro colectivo para continuar con la actividad planificada.

En los minutos posteriores al accidente, la escena se tornó más tensa con la llegada de los padres. De acuerdo con imágenes transmitidas por un móvil de Crónica TV, varios familiares se congregaron en la esquina de Asamblea y Carabobo para verificar en persona el estado de los menores. Testigos consultados por el canal de noticias señalaron que algunos padres solicitaron la realización de controles de alcoholemia y toxicológicos al conductor del ómnibus, expresando su inquietud por las causas del accidente y el bienestar de los chicos. Además, advirtieron que el colectivo siniestrado no contaba con cinturones de seguridad para los pasajeros.

A raíz del choque, el contenedor fue desplazado e impactó contra un Chevrolet Aveo azul estacionado junto a la calzada

La inspección policial corroboró que el conductor del colectivo, de 51 años, no presentaba antecedentes y que la documentación del vehículo, de color reglamentario escolar, estaba en regla. Se confirmó también la intervención de una segunda unidad de transporte escolar para trasladar a los niños y docentes restantes, garantizando la continuidad del servicio y la tranquilidad de las familias.

El operativo concluyó tras la evacuación y el control clínico de todos los involucrados. SAME reportó que los 30 pacientes atendidos, incluidos los menores y docentes, se encontraban en condiciones estables. Los informes policiales y médicos coinciden en que la totalidad de los niños y el personal educativo pudo ser transferido de manera segura a otro micro, sin registrar lesiones físicas derivadas del incidente.

La Policía de la Ciudad y el SAME asistieron en el lugar y realizaron controles médicos a todos los menores y docentes a bordo del ómnibus escolar

El tránsito sobre la avenida fue restablecido una vez finalizadas las pericias de rutina y retirado el colectivo accidentado. La Policía de la Ciudad y SAME resaltaron la rápida coordinación entre los distintos organismos intervinientes y la colaboración de las familias durante el procedimiento.