Calendario 2026: ¿cuándo es el próximo feriado?

El año 2026 en Argentina estará marcado por una serie de fines de semana largos, impulsados por la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos y por la estructura tradicional de los feriados nacionales.
La publicación oficial del cronograma confirma que el calendario incluirá 12 fines de semana extendidos, lo que representa una cifra inédita en comparación con años anteriores. La normativa, amparada en la Ley N° 27.399, fija las condiciones para el descanso obligatorio, el pago doble a quienes trabajen en feriados y la opción del empleador respecto a los días no laborables.
El Gobierno nacional estableció que, salvo en los meses de enero y septiembre, el resto del año contará con al menos un fin de semana largo, lo que favorece la organización de actividades familiares y el turismo interno. El impacto de esta medida alcanza a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, que ya preparan sus estrategias para atender la alta demanda en las fechas clave.
Cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo
El primer feriado tras el 1 de enero será Carnaval, programado para el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026. Estas jornadas, clasificadas como feriados inamovibles, marcan el inicio de los fines de semana largos del año y ofrecen una oportunidad de descanso para millones de personas. Según la agenda oficial, el intervalo entre Año Nuevo y Carnaval será de 44 días, lo que permite anticipar la planificación de viajes y eventos recreativos.
La combinación de los feriados tradicionales y los nuevos días no laborables con fines turísticos genera una secuencia de descansos que facilita el movimiento de turistas en todo el país. El calendario de 2026, al sumar 12 fines de semana extendidos, supera el promedio de años anteriores y apunta a fortalecer la economía de regiones con fuerte presencia de actividades recreativas y culturales.
Qué se celebra en Carnaval
Carnaval es una de las celebraciones más arraigadas en la cultura argentina y forma parte de los feriados nacionales establecidos por ley. Durante estos dos días, las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Buenos Aires se destacan por la magnitud de sus actividades, que incluyen desfiles, espectáculos artísticos y fiestas populares. El evento se replica en distintas regiones, con propuestas que convocan a residentes y visitantes.
La finalidad del feriado de Carnaval va más allá del aspecto festivo. El objetivo es promover el turismo interno y la integración social, movilizando a miles de personas y generando un impacto relevante en los sectores de transporte, alojamiento y servicios gastronómicos. La normativa nacional establece descanso obligatorio y el pago doble a quienes trabajen durante estos días, mientras que las actividades culturales adquieren protagonismo en la agenda pública.
Cómo sigue el calendario de feriados 2026, mes a mes
El desglose mensual del calendario oficial permite identificar los días de descanso y las fechas de mayor movimiento turístico. A continuación, se presenta el detalle de los feriados y jornadas no laborables previstos para cada mes.
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
- Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación de fecha en 2026).
Septiembre
- No hay feriados ni días no laborables.
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin modificación de fecha en 2026).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original era el 20 de noviembre, pero se traslada para generar fin de semana largo).
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
El esquema de fines de semana largos para 2026 contempla ocho períodos de tres días y cuatro de cuatro días, lo que se traduce en oportunidades para programar escapadas, vacaciones y actividades familiares. Las fechas que combinan feriados y días no laborables, como Carnaval, Semana Santa y la Inmaculada Concepción, concentran el mayor flujo de viajeros y la oferta de eventos en diferentes provincias.