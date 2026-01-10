Sociedad

Calendario 2026: ¿cuándo es el próximo feriado?

El año traerá una seguidilla de descansos por normativas y la integración de días turísticos especiales. Los sectores hoteleros y gastronómicos proyectan un año de alta demanda y nuevas oportunidades en cada destino

Guardar
El calendario de feriados 2026
El calendario de feriados 2026 en Argentina prevé 12 fines de semana largos, una cifra récord en comparación con años anteriores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2026 en Argentina estará marcado por una serie de fines de semana largos, impulsados por la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos y por la estructura tradicional de los feriados nacionales.

La publicación oficial del cronograma confirma que el calendario incluirá 12 fines de semana extendidos, lo que representa una cifra inédita en comparación con años anteriores. La normativa, amparada en la Ley N° 27.399, fija las condiciones para el descanso obligatorio, el pago doble a quienes trabajen en feriados y la opción del empleador respecto a los días no laborables.

El Gobierno nacional estableció que, salvo en los meses de enero y septiembre, el resto del año contará con al menos un fin de semana largo, lo que favorece la organización de actividades familiares y el turismo interno. El impacto de esta medida alcanza a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, que ya preparan sus estrategias para atender la alta demanda en las fechas clave.

La Ley N° 27.399 regula
La Ley N° 27.399 regula el esquema de feriados nacionales y días no laborables, estableciendo derecho a descanso obligatorio y pago doble a trabajadores - (Imagen ilustrativa Infobae)

Calendario de Feriados

Ver calendario completo

Faltan
36 dias

Proximo feriado: 16 de Febrero

Carnaval

Febrero
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cuándo es el próximo feriado después de Año Nuevo

El primer feriado tras el 1 de enero será Carnaval, programado para el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026. Estas jornadas, clasificadas como feriados inamovibles, marcan el inicio de los fines de semana largos del año y ofrecen una oportunidad de descanso para millones de personas. Según la agenda oficial, el intervalo entre Año Nuevo y Carnaval será de 44 días, lo que permite anticipar la planificación de viajes y eventos recreativos.

La combinación de los feriados tradicionales y los nuevos días no laborables con fines turísticos genera una secuencia de descansos que facilita el movimiento de turistas en todo el país. El calendario de 2026, al sumar 12 fines de semana extendidos, supera el promedio de años anteriores y apunta a fortalecer la economía de regiones con fuerte presencia de actividades recreativas y culturales.

El primer feriado después de
El primer feriado después de Año Nuevo será Carnaval, los días 16 y 17 de febrero, iniciando el ciclo de fines de semana extensos del año - (Celeste Sawczuk)

Qué se celebra en Carnaval

Carnaval es una de las celebraciones más arraigadas en la cultura argentina y forma parte de los feriados nacionales establecidos por ley. Durante estos dos días, las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Buenos Aires se destacan por la magnitud de sus actividades, que incluyen desfiles, espectáculos artísticos y fiestas populares. El evento se replica en distintas regiones, con propuestas que convocan a residentes y visitantes.

La finalidad del feriado de Carnaval va más allá del aspecto festivo. El objetivo es promover el turismo interno y la integración social, movilizando a miles de personas y generando un impacto relevante en los sectores de transporte, alojamiento y servicios gastronómicos. La normativa nacional establece descanso obligatorio y el pago doble a quienes trabajen durante estos días, mientras que las actividades culturales adquieren protagonismo en la agenda pública.

Durante Carnaval, varios sectores del
Durante Carnaval, varios sectores del pais como Jujuy, se destacan por desfiles, espectáculos artísticos y fiestas populares en el marco de los feriados nacionales - (Celeste Sawczuk)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026, mes a mes

El desglose mensual del calendario oficial permite identificar los días de descanso y las fechas de mayor movimiento turístico. A continuación, se presenta el detalle de los feriados y jornadas no laborables previstos para cada mes.

Febrero

  • Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

  • Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

  • Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
  • Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Las fechas que combinan feriados
Las fechas que combinan feriados y días no laborables, como Semana Santa y la Inmaculada Concepción, incrementan el flujo de viajeros y eventos regionales

Mayo

  • Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación de fecha en 2026).
El cronograma oficial muestra que
El cronograma oficial muestra que solo en enero y septiembre no habrá fines de semana largos, permitiendo a familias y empresas planificar el resto del año - (iStock)

Septiembre

  • No hay feriados ni días no laborables.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin modificación de fecha en 2026).

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original era el 20 de noviembre, pero se traslada para generar fin de semana largo).

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

El esquema de fines de semana largos para 2026 contempla ocho períodos de tres días y cuatro de cuatro días, lo que se traduce en oportunidades para programar escapadas, vacaciones y actividades familiares. Las fechas que combinan feriados y días no laborables, como Carnaval, Semana Santa y la Inmaculada Concepción, concentran el mayor flujo de viajeros y la oferta de eventos en diferentes provincias.

Temas Relacionados

Calendario 2026FeriadosCarnavalNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hay alerta por fuertes vientos en el AMBA y probabilidades de lluvia en el inicio del fin de semana

El área metropolitana experimentará un cambio en las condiciones climáticas con lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

Hay alerta por fuertes vientos

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

Las imágenes muestran la intervención de Juan Álvarez Pinto, quien asistió a las mujeres que estaban en riesgo debido a la crecida. “Había dos señoras muy asustadas y decidí meterme”, aseguró

El ministro de Turismo y

Ateísmo y agnosticismo: una reflexión sobre dos conceptos similares pero diferentes que cuestiona los límites del conocimiento

En un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, en el que las certezas se desvanecen y las creencias falaces abundan, revisar estas corrientes no es mera curiosidad intelectual: es un espejo que nos obliga a pensar en qué creemos y por qué

Ateísmo y agnosticismo: una reflexión

Grilletes rotos y pánico: la fuga de ocho presos del puerto de Buenos Aires que no querían ser enviados a la cárcel de Ushuaia

Fue en la mañana del 10 de enero de 1925 cuando estaba por zarpar el barco que los llevaría al sur. Hubo forcejeos, disparos y detenidos que corrían en todas direcciones, que se confundieron con la gente que iba a despedir a sus familiares y amigos

Grilletes rotos y pánico: la

El día que un tornado destruyó un barrio entero de Santa Fe en dos minutos: “Estuve sepultada viva debajo de metros de escombros”

Sucedió el 10 de enero de 1973 en San Justo, una pequeña ciudad santafesina. Mató al menos 80 personas y dejó 600 heridos. Es considerada la mayor tragedia meteorológica de Sudamérica. Tres sobrevivientes lo recuerdan

El día que un tornado
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz cumplió dos meses

Rodrigo Paz cumplió dos meses de gobierno en medio de protestas y bloqueos en Bolivia

Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

Mover el cuerpo para mejorar el ánimo: el rol del ejercicio en el tratamiento de la depresión

Tenía 16 años, soñaba con ser rapero y una pelea en una fiesta terminó con su vida: el caso de Mikey Roynon

Una ONG denunció que al menos 60 personas fueron detenidas por la dictadura de Nicaragua tras celebrar la captura de Nicolás Maduro