Polémica por un alerón de McLaren que iba a ser donado a la UTN y estuvo 5 años retenido en la Aduana

En su paso por la empresa británica, el diseñador logró que McLaren donara un alerón original del modelo Senna a la UTN de Tucumán, con un objetivo netamente educativo

El paso de Esteban Palazzo por el competitivo mundo del diseño automotriz dejó huella en McLaren, una de las marcas más reconocidas a nivel global, donde se encargó de diseñar piezas de un homenaje a la leyenda Ayrton Senna. Pero una polémica anécdota sobre su arribo a la Argentina viralizó su trayectoria en las últimas horas: la retención de un alerón de la marca que iba a ser donado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán y que, tras años de trámites, nunca llegó a destino.

Según relató el propio Palazzo en una entrevista con La Fabrica Podcast, el vínculo con la ingeniería y el diseño comenzó desde la infancia en Tucumán, donde el dibujo de autos ocupaba el centro de sus intereses. Su recorrido lo llevó a formarse en Europa y luego a incorporarse al equipo de McLaren, donde participó en proyectos emblemáticos.

En su paso por la empresa británica, el diseñador logró que McLaren donara un alerón original del modelo Senna a la UTN de Tucumán, con un objetivo netamente educativo. La pieza, fabricada en fibra de carbono y capaz de soportar hasta 1.200 kilos de carga, fue concebida como un recurso didáctico para estudiantes de ingeniería.

“No lo quiero para mí, quiero que llegue a la Universidad”, expresó Palazzo en la entrevista, haciendo hincapié en el valor académico de la donación.

El diseñador tucumano contó detalles de como cumplió su sueño de diseñar un auto para la marca británica

La historia, sin embargo, tomó otro rumbo. El alerón, enviado en 2019 y acompañado por toda la documentación pertinente, fue retenido en la Aduana Argentina, cuya directora en ese entonces era Silvia Brunilda Traverso, designada por Mercedes Marcó del Pont. La traba principal surgió por la exigencia de un Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad, un trámite orientado a piezas que ingresan al país para su comercialización y no para fines educativos. La situación se extendió durante cinco años y, pese a los esfuerzos por destrabarla, la UTN nunca recibió la pieza.

El propio Palazzo relató: “El alerón está hace cinco años en Aduana”, y remarcó que la intención siempre fue dotar a la universidad de un material de estudio de altísima especialización. “El alerón es una pieza de tecnología, es un laboratorio de aerodinamia en una pieza de carbono que pesa cuatro kilos doscientos gramos y puede sustentar mil doscientos kilos de carga”, explicó en el podcast.

La donación frustrada no solo implicó la pérdida de una herramienta de aprendizaje para los estudiantes de ingeniería de la UTN Tucumán. La negativa a liberar el alerón se mantuvo a pesar de las gestiones y aclaraciones sobre el carácter no comercial del ingreso.

“Quiero que llegue a la universidad”, insistió Palazzo en varias oportunidades durante entrevistas con medios locales y nacionales. La pieza, parte de la Ultimate Series de McLaren, representaba además un reconocimiento a la provincia que vio nacer al diseñador y una oportunidad para acercar a los estudiantes al análisis directo de componentes de última generación.

Qué pasó con el alerón

Esteban Palazzo promovió la llegada de tecnología automotriz a estudiantes de ingeniería, el alerón tenía fines exclusivamente educativos

El desenlace del caso quedó registrado en documentos oficiales. Según fuentes vinculadas al expediente a las que accedió Infobae, tras años de trámites y consultas, el alerón fue finalmente compactado en 2021. La retención original se produjo en el año 2019, cuando el componente fue considerado un repuesto automotor en el Aeropuerto de Ezeiza. Así lo confirmaron fuentes del caso: “Se lo retuvieron porque en el año 2019, lo tomaron como que era un repuesto de auto en Ezeiza”.

El procedimiento quedó reflejado en un documento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fechado el 8 de abril de 2021, al que tuvo acceso este medio. El acta certifica que, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, se “procedió a inutilizar, triturar y compactar mercaderías amparadas por las guías aéreas detalladas”, bajo supervisión del personal de aduana y representantes de la sección de rezagos. El texto lleva la firma de los funcionarios responsables y deja constancia de la destrucción de los bienes.

La destrucción del componente quedó registrada en un acta de compactación oficial, el trámite se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

De acuerdo a fuentes oficiales, tras la destrucción del alerón y la viralización del caso, las nuevas autoridades autorizaron la posibilidad de que, si McLaren realiza una nueva donación, la pieza pueda ingresar al país sin obstáculos. Así lo plantearon responsables del área, quienes manifestaron su compromiso de facilitar el ingreso de un nuevo componente, siempre que se destine a capacitación y con la documentación adecuada.

El propio Palazzo fue notificado acerca de la compactación y manifestó su agradecimiento por la comunicación recibida, pese a la frustración por el desenlace. La historia del alerón, que pasó de ser una herramienta de formación de alto valor a convertirse en un caso administrativo.

El deseo de Esteban Palazzo de aportar a la formación de nuevos ingenieros permanece intacto, a la espera de que una futura donación pueda completar el recorrido que la anterior no logró.