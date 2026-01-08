Otra línea de colectivos llegará a Aeroparque: conectará los barrios de Villa Devoto, Belgrano y Nuñez

Una unidad de la Línea 114, que empezará a llegar hasta el Aeroparque Jorge Newbery

Desde hoy, los vecinos de la zona norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires tendrán otra vía de acceso directa al Aeroparque Jorge Newbery por transporte público. El Gobierno aprobó un cambio en el recorrido de la Línea 114 de colectivos, que extenderá el ramal que parte desde Villa Devoto hasta la terminal aérea.

Así lo definió el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte. Con la Resolución 2/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la empresa La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, a cargo del trayecto, empezará a prestar el servicio que ampliará la conectividad del transporte de pasajeros y la accesibilidad al aeropuerto metropolitano.

El nuevo recorrido permite que la Línea 114 (ramal C) conecte en su traza los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto y las cercanías de Villa del Parque, distribuidos en las comunas 14, 13, 12 y 11, en vecindarios de alta densidad de población.

De esta manera, los recorridos del servicio quedaron estructurados en tres variantes: la reformulación del tramo C se integra a los ramales A y B, que unen Barrancas de Belgrano con la Terminal de Ómnibus Puente de la Noria, en Lomas de Zamora.

Con estos cambios en el transporte público, la terminal aérea suma una alternativa. En los últimos años, otras tres líneas modificaron su traza para incluir una parada en el aeropuerto: a finales de 2023, las líneas 34 y 166 se extendieron hasta la terminal, mientras que en 2024, la línea 8 comenzó a conectar el Aeroparque con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Estas ampliaciones permitieron aumentar la conectividad del Aeroparque. Hasta esas modificaciones, únicamente las líneas 33, 37, 45 y 160 circulaban hasta la terminal, todas con trayectos que enlazan la Ciudad Universitaria y tienen cabecera en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Hasta este cambio, las líneas 34, 166, 33, 37, 45 y 160. Faltaba un recorrido que integrara la zona norte porteña (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cómo será el nuevo recorrido

Para la ida a Villa Devoto, el intinerario comienza en el sector del Estacionamiento Sur del Aeroparque y continúa por las avenidas Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes e Intendente Cantilo, manteniéndose en Palermo hasta empalmar con el Distribuidor Ángel Labruna, ya en el barrio de Núñez (Comuna 13).

Posteriormente, las unidades seguirán las avenidas Guillermo Udaondo y Presidente Figueroa Alcorta, desplazándose por el límite de Belgrano (Comuna 13), para luego ingresar de lleno en Belgrano mediante arterias como Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares y Arcos.

El recorrido continúa por Avenida Monroe, vía que funciona como eje entre Belgrano y Villa Urquiza (Comuna 12), antes de ingresar a Villa Devoto (Comuna 11) a través de las calles Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes y Nueva York, hasta alcanzar Avenida Chivilcoy.

El nuevo trayecto de la Línea 114 atraviesa los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza y Villa Devoto, integrando cuatro comunas de la Ciudad de Buenos Aires (argentina.gob.ar)

La resolución de la Secretaría de Transporte fijó las frecuencias mínimas para cada ramal. Para el Recorrido A, la frecuencia máxima en horas pico será de un servicio cada 8 minutos 30 segundos, sin superar los doce minutos; en el Recorrido B, los intervalos irán de diecisiete a veintitrés minutos treinta segundos; y en el Recorrido C, los vehículos circularán con una frecuencia entre 26 minutos 30 segundos y 35 minutos.

Otros detalles del cambio de recorrido

La empresa prestadora, que pertenece al Grupo Zbikoski, deberá cumplir con un parque vehicular entre un máximo de 46 colectivos y un mínimo de 36. El rango permite flexibilidad operativa ante fluctuaciones en la demanda.

El proceso administrativo comenzó con un pedido del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) a la Secretaría de Gestión de Transporte, solicitando un análisis integral sobre la conectividad al Aeroparque Jorge Newbery.

El ORSNA aportó información sobre empleados, flujo de pasajeros y operaciones, detallando que “el aeropuerto posee 9.772 empleados pertenecientes a líneas aéreas, explotadoras comerciales y organismos estatales, entre otros. Sólo la tripulación de las líneas aéreas e Intercargo por convenio cuentan con transporte particular para el ingreso y egreso a Aeroparque”.

Los accesos a la entrada a Aeroparque

Ante la solicitud, las autoridades y la operadora de la línea 114 elaboraron un proyecto de modificación del recorrido, incluyendo la extensión desde Palermo hasta Aeroparque y ajustes en otras secciones. La propuesta fue sometida a consulta pública mediante su publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, habilitando un plazo de quince días hábiles para objeciones.

Durante el período de observaciones, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó comentarios técnicos, y concluyendo que “no presta objeción a las observaciones de tránsito para las modificaciones de traza de la línea N° 114”, se desprende de la resolución.