Sociedad

Otra línea de colectivos llegará a Aeroparque: conectará los barrios de Villa Devoto, Belgrano y Nuñez

La Secretaría de Transporte aprobó la extensión del recorrido de la línea 114, que atraviesa la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
Una unidad de la Línea
Una unidad de la Línea 114, que empezará a llegar hasta el Aeroparque Jorge Newbery

Desde hoy, los vecinos de la zona norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires tendrán otra vía de acceso directa al Aeroparque Jorge Newbery por transporte público. El Gobierno aprobó un cambio en el recorrido de la Línea 114 de colectivos, que extenderá el ramal que parte desde Villa Devoto hasta la terminal aérea.

Así lo definió el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte. Con la Resolución 2/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la empresa La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, a cargo del trayecto, empezará a prestar el servicio que ampliará la conectividad del transporte de pasajeros y la accesibilidad al aeropuerto metropolitano.

El nuevo recorrido permite que la Línea 114 (ramal C) conecte en su traza los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Devoto y las cercanías de Villa del Parque, distribuidos en las comunas 14, 13, 12 y 11, en vecindarios de alta densidad de población.

De esta manera, los recorridos del servicio quedaron estructurados en tres variantes: la reformulación del tramo C se integra a los ramales A y B, que unen Barrancas de Belgrano con la Terminal de Ómnibus Puente de la Noria, en Lomas de Zamora.

Con estos cambios en el transporte público, la terminal aérea suma una alternativa. En los últimos años, otras tres líneas modificaron su traza para incluir una parada en el aeropuerto: a finales de 2023, las líneas 34 y 166 se extendieron hasta la terminal, mientras que en 2024, la línea 8 comenzó a conectar el Aeroparque con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Estas ampliaciones permitieron aumentar la conectividad del Aeroparque. Hasta esas modificaciones, únicamente las líneas 33, 37, 45 y 160 circulaban hasta la terminal, todas con trayectos que enlazan la Ciudad Universitaria y tienen cabecera en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Hasta este cambio, las líneas
Hasta este cambio, las líneas 34, 166, 33, 37, 45 y 160. Faltaba un recorrido que integrara la zona norte porteña (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cómo será el nuevo recorrido

Para la ida a Villa Devoto, el intinerario comienza en el sector del Estacionamiento Sur del Aeroparque y continúa por las avenidas Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes e Intendente Cantilo, manteniéndose en Palermo hasta empalmar con el Distribuidor Ángel Labruna, ya en el barrio de Núñez (Comuna 13).

Posteriormente, las unidades seguirán las avenidas Guillermo Udaondo y Presidente Figueroa Alcorta, desplazándose por el límite de Belgrano (Comuna 13), para luego ingresar de lleno en Belgrano mediante arterias como Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares y Arcos.

El recorrido continúa por Avenida Monroe, vía que funciona como eje entre Belgrano y Villa Urquiza (Comuna 12), antes de ingresar a Villa Devoto (Comuna 11) a través de las calles Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes y Nueva York, hasta alcanzar Avenida Chivilcoy.

El nuevo trayecto de la
El nuevo trayecto de la Línea 114 atraviesa los barrios de Palermo, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza y Villa Devoto, integrando cuatro comunas de la Ciudad de Buenos Aires (argentina.gob.ar)

La resolución de la Secretaría de Transporte fijó las frecuencias mínimas para cada ramal. Para el Recorrido A, la frecuencia máxima en horas pico será de un servicio cada 8 minutos 30 segundos, sin superar los doce minutos; en el Recorrido B, los intervalos irán de diecisiete a veintitrés minutos treinta segundos; y en el Recorrido C, los vehículos circularán con una frecuencia entre 26 minutos 30 segundos y 35 minutos.

Otros detalles del cambio de recorrido

La empresa prestadora, que pertenece al Grupo Zbikoski, deberá cumplir con un parque vehicular entre un máximo de 46 colectivos y un mínimo de 36. El rango permite flexibilidad operativa ante fluctuaciones en la demanda.

El proceso administrativo comenzó con un pedido del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) a la Secretaría de Gestión de Transporte, solicitando un análisis integral sobre la conectividad al Aeroparque Jorge Newbery.

El ORSNA aportó información sobre empleados, flujo de pasajeros y operaciones, detallando que “el aeropuerto posee 9.772 empleados pertenecientes a líneas aéreas, explotadoras comerciales y organismos estatales, entre otros. Sólo la tripulación de las líneas aéreas e Intercargo por convenio cuentan con transporte particular para el ingreso y egreso a Aeroparque”.

Los accesos a la entrada
Los accesos a la entrada a Aeroparque

Ante la solicitud, las autoridades y la operadora de la línea 114 elaboraron un proyecto de modificación del recorrido, incluyendo la extensión desde Palermo hasta Aeroparque y ajustes en otras secciones. La propuesta fue sometida a consulta pública mediante su publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, habilitando un plazo de quince días hábiles para objeciones.

Durante el período de observaciones, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportó comentarios técnicos, y concluyendo que “no presta objeción a las observaciones de tránsito para las modificaciones de traza de la línea N° 114”, se desprende de la resolución.

Temas Relacionados

Aeroparque Jorge NewberyLínea 114Últimas noticiasTransporteColectivosVilla DevotoVilla UrquizaBelgranoNuñezVilla del Parque

Últimas Noticias

Un fuerte incendio consumió una fábrica de muebles en San Fernando: el dramático relato de la dueña

Ocurrió ayer en la intersección de las calles Berutti y Las Heras. El fuego también afectó una casa lindera. Trabajaron al menos 11 dotaciones de Bomberos. El video

Un fuerte incendio consumió una

El dramático testimonio de un preso que compartió celda con Nahuel Gallo en Venezuela: “Nos pegaban con los rifles”

Iván Colmenares permaneció un año detenido en El Rodeo I, en donde forjó una amistad con el gendarme argentino. “Éramos presos políticos”, aseguró

El dramático testimonio de un

Continúan los incendios en Chubut mientras la Justicia intenta dar con los responsables

Luego de que el gobernador Ignacio Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos, hasta el momento no se reportaron detenciones. Ya hay más de 1.800 hectáreas de bosque nativo consumidas por el fuego

Continúan los incendios en Chubut

Rigen alertas por vientos y tormentas: qué dice el pronóstico del tiempo sobre una eventual ciclogénesis

El ingreso de un frente frío y la persistencia del viento del este marcarán el clima en el AMBA durante los próximos días, con alertas por ráfagas de hasta 70 km/h, crecida del Río de la Plata y acumulados de lluvia

Rigen alertas por vientos y

Detuvieron a un joven por una brutal entradera a un jubilado en La Plata

El hecho ocurrió el 12 de noviembre pasado en una vivienda de la calle 37 entre 9 y 10 del barrio Norte

Detuvieron a un joven por
DEPORTES
Escalofriante accidente en el Dakar:

Escalofriante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La lección de un árbitro de fútbol infantil a los padres en España que terminó con aplausos y se hizo viral

La medida que tomó Boca Juniors con un futbolista marginado del plantel tras la salida de Advíncula

El escándalo que desató la participación de una tenista que no conocía las reglas de juego: las pistas sobre su polémica invitación al torneo

Javier Zanetti recordó la oferta de Ferguson que rechazó en un aeropuerto y dio sus cinco candidatos para el Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López confirmó la separación

Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: “Ella me autorizó a contarlo”

Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El Chyno Agostini blanqueó su romance con una ex Gran Hermano: besos en cámara y fotos en la cama

Marcelo Polino y los vínculos que no sobrevivieron a la fama: su distancia con Lali Espósito y la China Suárez

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La urgencia de una transición

La urgencia de una transición democrática completa en Venezuela

Nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés: vendió su casa a un oligarca relacionado con sobornos

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur