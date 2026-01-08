Alerta en Entre Ríos: en 2025 aumentaron un 75% las mordeduras de serpientes yarará a personas

En 2025, en Entre Ríos aumentaron un 75% los casos de mordeduras de serpientes yarará a personas (Foto: Ministerio de Salud de Entre Ríos)

La provincia de Entre Ríos advirtió a la población tras detectarse un aumento del 75% en los casos de mordeduras de serpientes yarará a personas en 2025. El Ministerio de Salud provincial difundió un comunicado dirigido a residentes y turistas, en el que advirtió sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y actuar con rapidez ante cualquier incidente. La división de Intoxicaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, remarcó la gravedad de este tipo de episodios, que constituyen una urgencia médica y requieren atención inmediata en centros de salud habilitados.

El incremento de incidentes vinculados a la yarará generó preocupación en comunidades rurales y zonas turísticas de la provincia. Según informó el ministerio, durante el año pasado se notificaron 56 episodios de envenenamiento por mordedura de esta especie, frente a los 32 registrados en 2024. Desde la cartera sanitaria subrayaron que, hasta la fecha, en 2026 no se reportaron nuevos casos, aunque la vigilancia permanece activa en todo el territorio entrerriano. El fenómeno cobra especial relevancia en el contexto de la temporada de vacaciones, cuando la circulación de visitantes en áreas naturales suele intensificarse.

De acuerdo con el comunicado oficial, en Entre Ríos las mordeduras de serpiente corresponden exclusivamente al género Bothrops, conocido popularmente como yarará. No se han registrado episodios atribuidos a cascabel (Crotalus) o coral (Micrurus), especies presentes en otras regiones del país. El Ministerio de Salud provincial recordó que existen dos tipos de yarará de importancia sanitaria en la jurisdicción: la yarará grande o víbora de la cruz, identificable por los dibujos en forma de riñones o herraduras, y la yarará chica, con un patrón característico similar a relojes de arena o alas de mariposa. Ambas se reconocen por su cabeza triangular y la presencia de glándulas de veneno.

A nivel nacional, datos oficiales citados en el comunicado indican que entre 2020 y 2024 se reportaron 3.897 casos de envenenamiento ofídico, de los cuales el 93% correspondió a accidentes con yarará. Este perfil epidemiológico reafirma la importancia de desarrollar campañas de concientización dirigidas tanto a quienes residen en zonas rurales como a quienes visitan la provincia con fines recreativos.

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (CIAAT-ER) difundió una serie de recomendaciones para actuar ante una mordedura. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener la calma, retirar elementos que puedan obstaculizar la circulación (como anillos, pulseras o cinturones) y trasladar a la persona al centro de salud más cercano. “Los hospitales cabecera de cada departamento son centros antiponzoñosos y cuentan con el antiveneno bivalente específico para tratar mordeduras de yarará”, informó el Ministerio de Salud provincial.

El 93% de las mordeduras de serpientes a personas en el país correspondieron a yararás

Las autoridades desaconsejan prácticas que podrían agravar el cuadro, como realizar torniquetes, cortes o cauterizaciones, aplicar antiveneno directamente en la herida, succionar el veneno o manipular la serpiente. Tampoco se deben colocar sustancias como alcohol, querosene o vinagre sobre la zona afectada. “No se debe intentar capturar al animal ni automedicarse”, enfatizó la División de Intoxicaciones, que reiteró la importancia de acudir sin demora al hospital más cercano.

La cartera sanitaria recomendó usar calzado y ropa apropiada al circular por el campo, evitar tocar o acercarse a serpientes y extremar los cuidados durante la noche, especialmente en presencia de niños. En domicilios, se aconseja mantener el pasto corto, tapar orificios y reforzar el alambrado en aberturas. En contextos rurales, el ministerio sugiere no dormir directamente en el suelo ni introducir extremidades en huecos, además de recorrer áreas poco conocidas acompañados por perros, que funcionan como centinelas de posibles riesgos.

El comunicado oficial advirtió: “La rápida atención médica es clave para garantizar una recuperación favorable y evitar complicaciones”. Los hospitales de referencia en cada departamento mantienen stock de antivenenos y personal capacitado para la atención de este tipo de emergencias. El CIAAT-ER y la red de salud provincial articulan la derivación y el seguimiento de casos, tanto en adultos como en menores de edad.