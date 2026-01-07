Sociedad

Video: retrocedió y ocultó la patente para no pagar el peaje, pero ahora deberá afrontar una multa millonaria

Ocurrió en el peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno. La maniobra del conductor quedó registrada por una cámara de seguridad

El hecho ocurrió en el peaje de Parque Avellaneda y el conductor fue multado

El intento de esquivar el peaje terminó saliendo mucho más caro de lo que el conductor esperaba. Una maniobra para evitar pagar la tarifa en la autopista Perito Moreno terminó con una multa de más de un millón de pesos en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien el episodio se conoció en las últimas horas, ocurrió la noche del pasado 23 de diciembre, unos minutos antes de las 22, en el peaje Parque Avellaneda de la mencionada autopista.

El vehículo involucrado fue una Ford EcoSport blanca, cuya patente fue registrada en el acta de comprobación de infracción, según la información y las imágenes que compartieron las fuentes oficiales a Infobae.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el conductor, al acercarse a la cabina de cobro, frenó y realizó una maniobra en reversa con el objetivo de no abonar el peaje.

En las imágenes se ve cómo luego un hombre, vestido con remera roja y bermuda gris, baja del vehículo y se acerca a la parte trasera para tapar la patente antes de volver a subir por la puerta del acompañante. Después de este intento, el coche se dirigió hacia una zona de peaje sin barreras y siguió su camino.

Fue “una maniobra temeraria que pudo haber terminado en un grave siniestro”, indicaron las autoridades a cargo del control en la autopista, que es administrada por AUSA (Autopistas Urbanas S.A.).

El acta labrada por un agente en el lugar detalla que la infracción fue por “parar en vía para transporte pesado” y por “tapar placa dominio trasera”, además de la evasión del pago del peaje.

El acta labrada por los
El acta labrada por los agentes de Tránsito

De acuerdo a la escala de sanciones vigente, la multa se calcula según el valor de la Unidad Fija (UF), que en la Ciudad de Buenos Aires se ajusta de acuerdo al precio del combustible. Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51.

Las fuentes consultadas informaron que el conductor ahora enfrenta tres cargos: evasión de peaje (150 UF, $119.776), tapar o adulterar la patente (1.000 UF, $798.510) y circular por vías prohibidas (150 UF, $119.776). El monto total supera el millón de pesos.

El caso ocurrió en uno de los puntos de la red de autopistas urbanas de CABA que está en plena transformación. Desde el año pasado, este peaje comenzó a funcionar con un sistema de cobro automático que busca dejar atrás las cabinas manuales y el pago en efectivo.

El nuevo método, conocido como “peaje inteligente”, se apoya en pórticos con cámaras que detectan cada vehículo y registran el pago a través del dispositivo TelePASE o la lectura de patente. Esta tecnología apunta a agilizar el tránsito y evitar demoras, además de reducir el impacto ambiental al eliminar las paradas constantes y los tickets impresos.

Aunque desde hace meses el sistema automático ya estaba en marcha, algunas cabinas manuales siguieron habilitadas de modo transitorio. Con la reconversión, quienes no cuentan con TelePASE o circulan sin adherirse al sistema quedan expuestos a multas automáticas.

Las cámaras detectan todos los vehículos y, si el pago no está registrado, se genera una infracción que llega directamente al titular del auto, sumando montos que pueden ser muy altos si se suman otras faltas, como tapar la patente.

El objetivo de AUSA y del gobierno porteño es que para este 2026 todas las autopistas a su cargo sean 100% inteligentes y operen únicamente bajo este modelo, siguiendo el proceso que ya se implementó en la autopista Illia y el Paseo del Bajo. La única excepción por ahora es la autopista Dellepiane, donde todavía se mantiene la opción de pago manual.

