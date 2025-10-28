Se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno: desde cuándo regirá el sistema de cobro automático y cuánto costaría la multa

Desde este sábado 1° de noviembre, el peaje de la autopista Perito Moreno solo se podrá pagar de forma automática.

A partir de este sábado 1° de noviembre, el peaje Parque Avellaneda de la autopista Perito Moreno funcionará únicamente con sistema de cobro automático, según confirmaron fuentes del Gobierno porteño a Infobae. De esta manera, dejará de aceptarse el pago en efectivo, convirtiendo a esta estación en una autopista inteligente dentro de la red de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), y quienes no cuenten con TelePASE recibirán una importante multa económica.

El nuevo sistema funcionará a partir de un pórtico inteligente recientemente instalado sobre la autopista que comunica la avenida General Paz, como continuación del Acceso Oeste, con la Autopista 25 de Mayo. El mismo es capaz de cobrar el importe del peaje a través del dispositivo TelePASE o mediante la lectura automática de la patente.

A partir del 1° de noviembre, quienes no estén adheridos al sistema TelePase, deberán tomar vías alternativas o, de lo contrario, serán multados.

Aquellos conductores que no se encuentren adheridos al sistema serán alcanzados por el sistema de control de tránsito inteligente, que procesa la infracción y envía una multa cuyo valor asciende a $119.776,50.

Para adherirse, los usuarios pueden realizar la gestión a través de la página oficial https://telepase.com.ar/ o mediante la aplicación Mercado Pago. También se mantiene la posibilidad de alta presencial en los puntos oficiales dentro de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que detalla AUSA en su comunicación interna. El dispositivo se solicita en línea indicando los datos personales y del vehículo, con opción de envío a domicilio.

Desarme de las cabinas y beneficios para los vecinos

La reformulación del peaje prevé además el desarme progresivo de las cabinas y la reconfiguración de la traza, con el objetivo de agilizar la circulación.

Según comunicaron desde AUSA, más de 140.000 usuarios diarios se beneficiarán con este cambio, que busca mejorar la circulación, optimizar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Hasta ahora, permanecían habilitadas algunas cabinas para abonar manualmente, pero esa modalidad dejará de ofrecerse por completo.

La red de autopistas de AUSA avanza de forma progresiva hacia el modelo de peaje sin barreras, también conocido como Free Flow. Desde la puesta en funcionamiento del Paseo del Bajo en 2019 y el traspaso al sistema inteligente en la Illia en 2023, AUSA continúa trarbajando en el reemplazo de los peajes convencionales. El Peaje Alberti incorporó el cobro automático en ambos sentidos el año pasado y, con la incorporación de Perito Moreno en 2025, el objetivo es alcanzar la digitalización total para el año que viene.

Solo la autopista Dellepiane mantendá la opción de pago manual.

Entre las ventajas del nuevo sistema se destacan la disminución de las demoras, mayor comodidad y reducción del impacto ambiental, de acuerdo a la información oficial. El pago automático, en tanto, evita el uso de tickets impresos y, con menos detenciones, disminuye las emisiones y ruidos sobre la traza urbana.

La autopista Dellepiane continúa siendo la excepción dentro de la red urbana, ya que mantiene por el momento la alternativa de pago manual. Según prevé el gobierno porteño, en el transcurso del próximo año todas las autopistas a cargo de AUSA serán 100% inteligentes e integradas al sistema de cobro automático.