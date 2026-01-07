Sigue fuera de control el incendio en Chubut: “La dimensión que tomó el fuego es muy complicada”

El incendio en Puerto Patriada obligó a evacuar a miles de turistas

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a la Comarca Andina, afectando principalmente la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, y extendiéndose a otros focos activos en Bariloche y El Bolsón. Las altas temperaturas y condiciones climáticas operan como un combustible que dificulta las tareas para controlar y poner fin al fuego.

Juan Carlos Martínez, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos de El Bolsón, explicó que “la dimensión que tomó el fuego” en la zona de Puerto Patria es “muy complicada”. “Por la falta de agua, por los vientos y las temperaturas, cada año se hace más complicado, los vientos que están en nuestra zona nunca se vieron. Los incendios se prenden días en complejos, difíciles y muy propensos al fuego, parece que están elegidos los días”, graficó.

Ante cada denuncia, el rescatista agregó que los equipos de Bomberos llegan a los focos cuando ya están descontrolados y que el fuego “avanza hacia tres sectores distintos” en El Hoyo. “Cuando uno llega, ya están descontrolados. Es muy difícil darle una solución”, definió, en declaraciones a radio Mitre.

Los daños materiales de los bienes naturales son significativos, y el panorama ambiental sigue crítico en la región, con el índice de peligrosidad declarado como extremo en varias localidades como Bariloche y El Bolsón, donde hay focos activos.

En conversaciones a la prensa, el intendente de El Hoyo, César Salamín, remarcó que, a través del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y otros organismos, se logró evacuar ordenadamente a quienes se encontraban en la zona sin que se reportaran heridos ni daños en vehículos. El operativo abarcó a aproximadamente 700 vehículos, en su mayoría pertenecientes a visitantes de Puerto Patriada.

La intervención de los Bomberos en Puerto Patriada

Sobre los daños materiales, Salamín informó que alrededor de diez viviendas fueron alcanzadas por las llamas y explicó que algunas de ellas estaban rodeadas de bosque, por lo que resultaban prácticamente imposibles de defender debido a la sequía. El incendio tampoco cedió durante la noche, ya que las temperaturas y los vientos se mantuvieron con intensidad, lo que impidió contener todos los frentes.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación en el sector de Rincón de Lobos, donde unas 30 personas fueron alojadas en la Escuela 223. Salamín precisó que la prioridad actual es evitar que el fuego avance hacia El Sausal.

Equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de la brigada provincial trabajan con maquinaria pesada abriendo cortafuegos y caminos para frenar el avance del incendio. También confirmó que solicitó al Ministro del Interior, Diego Santilli, el envío de más recursos, incluidos aviones y helicópteros hidrantes.

“No hay tantos evacuados, porque el fuego no avanzó fuerte sobre zonas pobladas”, relató Juan Carlos Martínez, quien alertó que crece el riesgo para las viviendas que se construyeron en las zonas boscosas, “sin respetar los límites”. “Esto lo hace más vulnerable. Los caminos de escape son difíciles, y uno se puede encontrar encerrado sobre el fuego. Se pierden los animales, la fauna, la flora, los bienes y las bellezas naturales”, puntualizó.

“Este lugar ya se ha quemado hace varios años. La historia se va repitiendo y hay gente que sigue fogoneando. No hay nada que pueda justificar semejante desastre”, lamentó Martínez.

El humo se asoma sobre las playas de los espejos de agua de la zona de Comarca Andina

Ayer, la Fiscalía de Chubut confirmó que el incendio que arrasa la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, fue intencional. Así lo informó el gobernador de Chubut, Nacho Torres, durante una conferencia de prensa, en la que advirtió que “los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”.

En su intervención, Torres destacó el trabajo conjunto de los brigadistas y la coordinación con las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero para enfrentar los cinco incendios activos. Se detectaron focos en Cholila, que ya fue controlado y cuya intencionalidad quedó comprobada al hallarse material combustible y acelerante; el de El Turbio, contenido en un 90 por ciento; el del Parque Nacional Los Alerces, que permanece activo; y el de Lago Engaño, ya bajo control.

El gobernador especificó que el incendio de Puerto Patriada es el más preocupante en la actualidad, con 1.800 hectáreas afectadas y la evacuación de más de 3.000 turistas. Torres indicó que el fiscal a cargo del caso corroboró la intencionalidad del origen del fuego, iniciado en un punto y horario estratégicos, cuando había gran presencia de familias y turistas.

Ante la emergencia, el municipio de El Hoyo anticipó la posibilidad de postergar la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista para el 9, 10 y 11 de enero, en solidaridad con las familias afectadas.

Además de los incendios en Chubut, otro de los focos activos está ubicado en la cantera “Eva Perón”, en Bariloche, donde se desplegaron cinco móviles, catorce combatientes, un helicóptero y un avión hidrante. Además, se intervino en Loma del Medio y logró extinguir un incendio en la barda de Bariloche, en el sector de San Cayetanito.