Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

La joven influencer comenzó un nuevo camino en su vida en la ciudad española y compartió con sus seguidores sus primeras horas (Video: Tik Tok)

El 15 de abril, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció a sus seguidores una decisión que marcó un punto de inflexión en su vida: mudarse a Barcelona para dar el salto profesional con el que siempre soñó como modelo en la gran ciudad. El 20 de abril, tras una despedida familiar llena de emociones y una serie de imprevistos con su vuelo, la joven finalmente aterrizó en la ciudad española, donde comenzó a compartir con sus seguidores el día a día de esta nueva aventura.

En sus TikToks, Sofía fue relatando en tiempo real los altibajos y contratiempos de su partida. Entre videos y mensajes, mostró la espera en Ezeiza, el cambio de fechas y el mix de nervios y entusiasmo que acompañó cada instante. Primero, el vuelo se reprogramó para la madrugada, pero el lunes, cuando parecía que finalmente partía, le volvieron a cambiar el horario y terminó saliendo a las 8 de la noche. “Bueno, chicos, muy mala noticia. El vuelo se pasó para mañana a las cuatro de la mañana. Bueno, parte número dos del viaje. Mañana viajo a Barcelona”, contó en uno de los videos, reflejando la ansiedad acumulada por la demora.

También, a pesar de los inconvenientes, hubo espacio para la ternura, como la despedida con su hermana: “Ya no nos vamos a despedir porque ya ayer lloró mucho… Te amo, hermana”. Ante la gran cantidad de cambios en los vuelos, la influencer decidió regresar a su hogar para sacarse las horas en el aeropuerto: “Ya me bañé, me puse mi vincha, parezco un huevo. Estoy tipo en modo pijama y me voy a hacer las uñas en mi tiempo libre”.

La hija de Maru Botana mostró cómo fueron los preparativos de su viaje a la ciudad española y cómo fue el adiós con su gran familia (Video: Tik Tok)

Al llegar a Barcelona, la influencer compartió con sus seguidores el impacto de la experiencia y sus primeras sensaciones: “No entienden lo que fue… lo difícil que fue llegar a Barcelona. Fui tres veces a Ezeiza. Pero bueno, acá estoy, por fin”. Con honestidad, reconoció el valor que cobra la paz interior después de tanta expectativa y los miedos lógicos del salto: “No sé por qué mi cuerpo se encuentra tan en paz y creo que hoy es lo que más valoro… El miedo está, el miedo viene a preguntarme si estoy lista. Es lo que me dijo mi psicóloga. Y hay una parte de mí que me dice: ‘¿Estás lista, boluda? ¿Estás lista?’”.

Sofía se animó a salir a comer sola, disfrutar el clima y compartir un mensaje alentador con quienes también sueñan con cambiar de aire: “Por más que somos jóvenes y hay un montón de voces en nuestra cabeza que nos frenan y nos dicen: ‘No te animes, no sueltes tu casa’, si tenés la motivación, vas a lograr lo que vos querés lograr”. Sin perder el humor, cerró su relato entre risas y anécdotas cotidianas: “Así que nada, vamos a ver a qué se depara la vida de Sofía. Mientras tanto estoy muy tranquila… por más que sean pocos meses, son repocos, pero igualmente nada. Let’s go. Let’s go”.

La hija de Botana estará viviendo en la ciudad española hasta el mes de agosto y, dado que su mamá tiene un local allí, no sería raro que vayan de visita en algún momento de esta experiencia en el exterior, que promete ser un gran paso en la vida de la influencer y en su carrera como modelo.

Con su honestidad y frescura, la hija de Maru Botana dejó en claro que las nuevas etapas se construyen entre dudas, emociones y pequeños logros, y que animarse a lo desconocido —aunque dé miedo— puede ser el mejor motor para crecer y encontrar bienestar.