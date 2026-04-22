Floppy Tesouro habló a fondo de su salud y las internaciones que tuvo que afrontar: “Me quería arrancar la cabeza”

La modelo dio detalles de cómo sigue su salud luego de varias internaciones y explicó que es lo que le sucede (Video: Desayuno Americano-América TV)

El pasado 7 de marzo, Floppy Tesouro sorprendió a sus seguidores al ausentarse repentinamente de las redes sociales. Detrás de esa desconexión se escondía una internación por una neuralgia del trigémino, un cuadro doloroso que la obligó a pausar su rutina y buscar asistencia médica. Tras dos días bajo observación y tratamiento, la modelo recibió el alta. Sin embargo, a ese diagnóstico se sumó un trismus, originado por una anestesia odontológica, que complejizó aun más su situación y la llevó a nuevas consultas y tratamientos.

Las semanas pasaron y el 9 de abril Floppy tuvo que volver a ser internada, esta vez por una fuerte reacción alérgica a la medicación que le dieron para tratar los dolores, lo que le valió más días de internación y preocupación. El viernes 17, por la tarde, compartió que finalmente pudo someterse a la última intervención por la pulpitis, destacando la importancia del acompañamiento familiar y la fortaleza con la que atravesó toda esta etapa.

En un móvil con Desayuno Americano (América TV), la modelo y empresaria relató en profundidad cómo vivió este proceso. “A veces te tocan un nervio y puede generarse un trismus, mismo cuando te dan la anestesia y trabás la mandíbula. Hay un montón de opciones por las que se me pudo haber generado esta situación”, explicó Floppy, detallando que además del dolor de mandíbula y oído llegó a consultar a un otorrino por la intensidad de los síntomas. “Después del trismus se empiezan a sumar un montón de cosas más, como las neuralgias. Me quería arrancar la cabeza, literal”, confesó.

Los dolores la llevaron a consultar primero al odontólogo, donde le hicieron placas pero no detectaron problemas odontológicos y la derivaron a un neurólogo. “Me empiezan a tratar y la medicación que me dan para los dolores me genera una reacción adversa en el cuerpo. No eran solamente los dolores de cabeza... la muela, la mandíbula. Imaginate”, relató la empresaria, subrayando la mala suerte de enfrentar una cadena de complicaciones mientras intentaba hacer foco en su salud.

La presentadora Floppy Tesouro enfrentó cuatro meses de dolor, internaciones y complicaciones, destacando la importancia de buscar segundas opiniones para un diagnóstico preciso de pulpitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo hizo hincapié en la importancia de buscar segundas opiniones y no quedarse con un solo diagnóstico. “Después de muchos meses caigo en una consulta odontológica donde me detectan la pulpitis aguda, que es el foco del dolor por el cual estamos hablando de esto”, expresó. Explicó que la pulpitis es una infección e inflamación que funciona como una olla tapada, y hasta que no se resuelve, el dolor y la infección pueden ir en ascenso y complicar otros sistemas.

A Floppy le llevó cuatro meses llegar al diagnóstico correcto, tiempo durante el cual convivió con dolor de cabeza continuo, dos internaciones y una reacción alérgica severa. “Me dieron analgésicos para los dolores, pero como odontológicamente no había nada para hacer, seguí con los dolores hasta que finalmente dieron con la infección”, detalló. Tras varias intervenciones para poder abrir la boca y limpiar la zona afectada, logró finalmente bajar los síntomas y empezar a recuperarse.

La experiencia, que Floppy definió como “tremenda” y “enloquecedora”, dejó una clara enseñanza: “Concientizo a la gente, porque mi foco está puesto en mi salud y nada más que eso. Pero sí concientizar que cuando hay un problema vayan al fondo y por ahí esto de ir a otros médicos”. Hizo especial énfasis en la importancia de no postergar las consultas y de exigir seguimientos, estudios y controles si el dolor persiste.

Con el alta médica reciente y el acompañamiento de su entorno, Floppy Tesouro transmitió su alivio, su gratitud y la importancia de la prevención y la búsqueda activa de soluciones ante problemas de salud que, muchas veces, pueden ser difíciles de detectar y tratar.