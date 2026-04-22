El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Lionel Messi tiene 904 goles en 1145 partidos como futbolista profesional (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El Inter Miami de Lionel Messi jugará este miércoles desde las 22:30 ante Real Salt Lake en el América First Field de Utah en su novena presentación por la Major League Soccer (MLS). Televisa Apple TV.

Las Garzas continúan el proceso posterior a la salida de Javier Mascherano y su sucesor, Guillermo Hoyos, buscará profundizar su idea futbolística, luego de su estreno en el 3-2 frente a Colorado Rapids como visitante, que incluyó una notable actuación de Messi con la autoría de un doblete.

La Pulga recibió el premio al mejor jugador de la fecha pasada por segunda vez en esta temporada y acumula siete tantos en la misma cantidad de partidos en la MLS, situándose a dos anotaciones de Petar Musa (Dallas), máximo artillero del certamen con nueve gritos.

Además, el campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 tendrá la posibilidad de achicar la brecha con Cristiano Ronaldo en la lucha por ser el máximo anotador del fútbol mundial. Leo tiene 904 goles en 1145 partidos como futbolista profesional, según está asentado en Messi Stats, la página especializada en estadísticas del 10. Mientras tanto, CR7 registra 969 tantos en 1316 encuentros.

En el plano colectivo, Inter Miami está en el segundo lugar de la Conferencia Este con 15 puntos, a 4 del líder Nashville (19). En la vereda opuesta, Real Salt Lake cuenta entre sus filas con DeAndre Yedlin, futbolista con pasado en la franquicia de Florida, y está en el quinto lugar del Oeste con 16 unidades, a 5 de los líderes Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes (21).

Guillermo Hoyos espera salir campeón con el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, en Estados Unidos - crédito Inter Miami

Este rival representará un mayor grado de dificultad para el entrenador Guillermo Hoyos, después del 3-2 ante Colorado (8° en el Oeste) en el Empower Field at Mile High. En ese cruce, el reemplazante de Javier Mascherano tuvo un inicio auspicioso porque se fue 2-0 al entretiempo, pero el anfitrión lo igualó 2-2 en una ráfaga y, sobre el final, Messi apareció para marcar el tanto de la victoria.

El DT de 62 años cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en este puesto o como director deportivo. Ha trabajado en clubes y selecciones de Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre, y acumula experiencia en el desarrollo juvenil, destacándose su labor en el FC Barcelona.

Por otro lado, la salida de Mascherano concluyó un ciclo con cifras récord en su primera y única temporada completa al frente de la institución: durante la campaña 2025, el plantel anotó 101 goles entre la etapa regular y la postemporada, la mayor cifra alcanzada en una sola temporada en la historia de la MLS. También logró que el equipo disputara 58 partidos a lo largo de todas las competiciones, otro registro sin precedentes, y estableció una marca inédita de 20 goles en partidos de playoffs.

Bajo su mando, Inter Miami fue finalista de la Leagues Cup por segunda vez en tres participaciones y alcanzó las semifinales de la Concacaf Champions Cup, aunque en la edición de 2026 quedó eliminado en octavos de final ante Nashville.

Formaciones:

Real Salt Lake: Rafael Cabra; DeAndre Yedlin, Justen Glad y Lukas Ahlefeld Engel; Zavier Gozo, Noel Caliskan, Stijn Spierings y Alexandros Katranis; Diego Luna, Sergi Solans y Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.

Inter Miami: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.

Estadio: America First Field

Hora: 22:30

TV: Apple TV.