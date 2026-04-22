Pampa Energía pidió ingresar al RIGI para invertir USD 2.400 millones en una megaplanta de fertilizantes en Bahía Blanca

Marcelo Mindlin proyecta usar el excedente del gas de Vaca Muerta en este proyecto

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Fértil Pampa, un proyecto que demandará alrededor de USD 2.400 millones para la producir fertilizantes en el Polo Industrial de Bahía Blanca.

La iniciativa, que tiene el objetivo de transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030, apunta a sustituir importaciones, fortalecer el agro nacional y abastecer la creciente demanda regional, según pudo saber Infobae.

El proyecto, que podría contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y negocia una línea de crédito con la Corporación Financiera Internacional (CFI), organismo del Banco Mundial. Según un informe que publicó la propia CFI, el complejo industrial aprovechará su cercanía a gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, infraestructura de captación de agua y un puerto de aguas profundas que facilitará tanto la exportación como la distribución nacional.

En este sentido, la propuesta contempla un impacto directo en las cuentas externas argentinas: se estima que el complejo generará USD 890 millones anuales en divisas desde el inicio de operaciones, con el 60% de la producción orientada a exportaciones, principalmente a Brasil, nación con un fuerte déficit de urea.

Actualmente, el mercado argentino depende en gran parte de importaciones, ya que la única productora local es Profertil, ubicada también en Bahía Blanca, y cuya propiedad pasó recientemente mayoritariamente a Adecoagro y en un 10% a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo saber Infobae, Fértil Pampa S.A.U., propiedad total de Pampa Energía, generará 3.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos fijos en la etapa operativa. Según pudo saber este medio, la empresa busca industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de la estabilidad macroeconómica y la competitividad de los precios energéticos.

El desafío energético y la infraestructura clave

El crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta es un pilar del plan, ya que se prevé un fuerte incremento de la oferta en la próxima década. En 2025, Pampa Energía alcanzó un récord de 17,6 millones de metros cúbicos diarios y proyecta elevar esa cifra en 10 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos tres años. Esta condición coloca a la compañía en una posición estratégica: podrá abastecer directamente a la planta de Fértil Pampa, aprovechando el gas excedente de la cuenca neuquina como principal insumo.

La urea es uno de los principales insumos del agro

El proyecto implica, además, la instalación de una planta que fabricará amoníaco y dióxido de carbono, materias primas indispensables para la producción de urea. El gas natural llegará a través de un gasoducto exclusivo, la electricidad se tomará del Sistema Interconectado Nacional (SADI) y se empleará agua de mar desalinizada en las operaciones.

El anuncio de Fértil Pampa coincide con un entorno internacional marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, el precio internacional de la urea registró subas del 40% al 57%, con valores FOB que pasaron de alrededor de USD 685 a USD 755 por tonelada a raíz del conflicto en Medio Oriente. El 35% de la urea importada por Argentina transita por el Estrecho de Ormuz, zona afectada por bloqueos y recortes de producción, situación que impacta de lleno en los costos de la agricultura local.

La demanda interna de este fertilizante es relevante: la urea es uno de los insumos agrícolas más utilizados en la Argentina. La nueva planta permitirá reducir la dependencia externa y blindar la economía rural frente a las fluctuaciones internacionales.

RIGI: otro megadesembolso en la agenda

La estrategia de Pampa Energía en torno al RIGI trasciende la planta de urea. Según anunció el ministro de Economía Luis Caputo en marzo, la compañía tiene en carpeta otra inversión en el yacimiento Rincón de Aranda, Neuquén, donde planea destinar USD 4.500 millones al desarrollo de petróleo, construcción de nuevas plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos. Esta expansión prevé perforar “más de 100 pozos adicionales” y extender el pico de extracción del campo.

En julio, la empresa de Marcelo Mindlin, quien también acaba de quedar al mando -junto a fondos internacionales- de la cementera Loma Negra, ya había registrado un primer pedido de adhesión al régimen, vinculado a obras de infraestructura para el bloque. Esta inversión inicial fue estimada en USD 426 millones e involucra la construcción de una planta de tratamiento, oleoductos, gasoductos, instalaciones de almacenamiento y estaciones de bombeo para conectar el yacimiento con los sistemas de transporte principales, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur.