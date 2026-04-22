Violencia escolar en Nicaragua: Estudiante sobrevive a brutal golpiza tras emboscada de cinco sujetos

Mientras un joven se recupera de las heridas de machete y pedradas, la población de Chinandega identifica a presuntos agresores adolescentes en redes sociales.

Un adolescente resultó gravemente herido tras un ataque coordinado cometido por cinco sujetos armados con piedras y un machete en las afueras del Instituto Víctor Manuel Soto, en Chichigalpa, Nicaragua, el 21 de abril. El hecho, captado en un video que se viralizó rápidamente, desencadenó un fuerte reclamo social y expuso la vulnerabilidad de los jóvenes ante la presencia de grupos violentos en la región, según informaron medios locales.

De acuerdo con los registros audiovisuales y los reportes publicados por La Prensa y El 19 Digital, el estudiante fue interceptado por el grupo en plena vía pública. Los agresores, sin mediar palabra, iniciaron una golpiza sistemática, utilizando piedras de gran tamaño y un machete. El momento más crítico ocurrió cuando uno de los atacantes asestó un machetazo en la cabeza de la víctima, mientras los demás lanzaban objetos contundentes. El video muestra cómo el joven quedó inconsciente sobre el pavimento.

Un ciudadano, identificado por testigos como un motociclista vestido con camiseta roja, intentó intervenir para frenar la agresión. Según los testimonios recogidos por La Prensa, el hombre fue repelido por los atacantes, quienes también se abalanzaron sobre él antes de huir del lugar. La ausencia de una respuesta inmediata de las autoridades generó preocupación y frustración en la comunidad, que exige acciones concretas.

Un video capta el momento en que un grupo de jóvenes, ataca violentamente a otro que yace indefenso en el suelo.

El estudiante fue dado de alta la misma noche del ataque, tras recibir atención médica por heridas abiertas en la cabeza y otras partes del cuerpo, según los últimos reportes de los medios locales. Los médicos confirmaron que no sufrió fracturas de cráneo ni daños neurológicos permanentes. Pese a la recuperación física, especialistas en psicología consultados por El 19 Digital advirtieron sobre las secuelas emocionales y el temor persistente entre los estudiantes del Instituto Víctor Manuel Soto.

La comunidad de Chichigalpa exige justicia y colabora en la identificación de los agresores

El caso ha movilizado a la población de Chichigalpa, que colabora activamente en la identificación de los agresores a partir de imágenes extraídas del video viral. “No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en campos de batalla”, expresó uno de los vecinos en declaraciones recogidas por La Prensa. La comunidad manifiesta incertidumbre ante la falta de arrestos y teme que los responsables permanezcan en libertad.

Por parte de las autoridades policiales han recibido múltiples llamados para actuar de oficio, utilizando las pruebas digitales difundidas en redes sociales. La Policía Nacional de Nicaragua aún no ha confirmado arrestos ni avances significativos en la investigación, lo que mantiene a la población alerta y a la espera de justicia.

Según denuncias de la población, los cinco implicados podrían ser menores de edad, lo que abre el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en el país (Foto cortesía La Prensa Nicaragua).

Desde el punto de vista jurídico, abogados penalistas consultados por medios nicaragüenses coincidieron en que los hechos podrían constituir homicidio en grado de frustración, conforme al artículo 141 del Código Penal de la República de Nicaragua (Ley 641).

Además, la participación de varios sujetos y el uso de armas blancas agravan la situación legal de los implicados. El Ministerio Público también podría imputar cargos por lesiones graves o gravísimas, con penas previstas de 3 a 6 años de prisión, y por exposición de personas al peligro, dado que el ataque ocurrió en las inmediaciones de una institución educativa y puso en riesgo a terceros, incluida la persona que intentó auxiliar al joven.

Asimismo, la actuación coordinada de los cinco individuos abre la posibilidad de investigar el delito de asociación para delinquir, contemplado en el artículo 393 del Código Penal.

El Instituto Víctor Manuel Soto reanudó actividades bajo estrictas medidas de vigilancia. Familiares de estudiantes exigieron mayor presencia policial en los alrededores y campañas de prevención de violencia.