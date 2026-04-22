Un turista estadounidense fallece arrastrado por la corriente en Costa Rica

Un ciudadano estadounidense, identificado como Thomas Vincent, falleció trágicamente en Playa Tamarindo, Santa Cruz de Guanacaste, tras ser arrastrado por una fuerte corriente. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de socorro, fue declarado sin vida en el lugar./ Video de Repretel

El ambiente soleado y la brisa constante en la playa Tamarindo, uno de los destinos turísticos más concurridos de Guanacaste, Costa Rica, se vieron alterados por una tragedia que ha generado conmoción tanto entre locales como visitantes. Un ciudadano estadounidense de 55 años, identificado como Thomas Vincent, perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente mientras disfrutaba del mar en este icónico balneario del Pacífico costarricense.

Testigos relataron que Vincent ingresó caminando al mar poco después de las 3:00 de la tarde, aprovechando las condiciones cálidas y el oleaje moderado característicos de la playa El Tamarindo, reconocida por su clima favorable y su animada vida nocturna. Este sitio no solo atrae a surfistas y turistas de todo el mundo por sus extensos arenales y aguas claras, sino que también es frecuentado por familias y jóvenes atraídos por la oferta de bares y restaurantes a pocos metros de la costa.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varias personas observaron cómo el extranjero flotaba inmóvil en el agua, una escena que generó alarma entre los presentes. De inmediato, un grupo de bañistas se aproximó y logró sacar a Vincent del mar, trasladándolo a la orilla, donde notaron que ya no presentaba signos vitales. Minutos después, unidades de la Cruz Roja Costarricense arribaron al lugar, pero los intentos de reanimación resultaron infructuosos.

El turista fue declarado sin vida en el sitio, presuntamente a causa de un paro cardíaco derivado del ahogamiento.

Imagen de referencia. La Cruz Roja Costarricense confirmó que en 2026 los accidentes acuáticos en la zona del Pacífico guanacasteco se han triplicado./ (Cruz Roja Costarricense)

El caso de Thomas Vincent no es un hecho aislado en la región. La Cruz Roja Costarricense informó que durante 2026 las emergencias por accidentes acuáticos en la zona del Pacífico guanacasteco se han triplicado, una tendencia que preocupa tanto a socorristas como a autoridades locales. Este incremento se atribuye, en parte, al aumento del flujo turístico que experimenta Tamarindo, especialmente durante los meses de clima seco, cuando la playa se convierte en un imán para visitantes nacionales y extranjeros.

El Organismo de Investigación Judicial continúa las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del deceso y determinar si existieron otros factores que contribuyeran al desenlace fatal. El cuerpo de Vincent fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Mientras tanto, la comunidad local y los turistas que presenciaron el hecho manifiestan su consternación ante la repentina muerte de un visitante que, según testigos, había llegado al país días antes para disfrutar de la tranquilidad y el atractivo natural de la costa costarricense.

El incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la señalización en las zonas de mayor riesgo y de promover campañas informativas dirigidas a los turistas extranjeros, quienes muchas veces desconocen las condiciones particulares del océano en esta región del Pacífico. Las autoridades, por su parte, reiteran la importancia de acatar las recomendaciones de los cuerpos de socorro y de mantener siempre una actitud preventiva al ingresar al mar, especialmente en playas de alta concurrencia.

La popularidad de playa El Tamarindo entre los extranjeros

Las corrientes de resaca en playa Tamarindo representan un riesgo incluso para nadadores experimentados y turistas internacionales./Expedia.com

La playa El Tamarindo es famosa por sus atardeceres, su ambiente cosmopolita y sus olas que la han situado entre los destinos preferidos de surfistas internacionales. Sin embargo, la afluencia masiva de bañistas y la diversidad de corrientes marinas representan desafíos constantes en materia de seguridad.

Las autoridades han intensificado los llamados a la prudencia y la vigilancia, recordando que, aunque la playa cuenta con presencia de guardavidas en ciertos puntos, las corrientes de resaca pueden sorprender incluso a nadadores experimentados.