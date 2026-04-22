Insólito robo en una funeraria: entró a una sala velartoria y se llevó la placa identificatoria de un fallecido

José C. Paz: el momento en el que el delincuente ingresó a una funeraria, robó y huyó

Un insólito robo ocurrió el último lunes en una casa velatoria del partido bonaerense de José C. Paz. Tras un descuido de los empleados, un delincuente irrumpió por uno de los portones laterales, recorrió las salas velatorias, en las que había cuerpos en sus ataúdes, y se llevó pertenencias de uno de los muertos.

De acuerdo con la denuncia que radicó Tomás, hijo del dueño de la funeraria, a la que tuvo acceso Infobae, el increíble hecho se registró a las 9.25 de la mañana en la cochería Oviedo e Hijos, ubicada sobre la avenida Presidente Perón al 3900, entre Tres Sargentinos y Joaquín V. González.

El ingreso del asaltante fue registrado recién cerca de las 10.00, cuando el denunciante y su padre, Antonio, revisaron las cámaras de seguridad del lugar, luego de que el propietario advirtiera la falta de su teléfono celular.

Al corroborar las grabaciones, las víctimas detectaron que un hombre, de aproximadamente 55 años de edad, había entrado a robar tras violentar el candado de uno de los ingresos laterales.

El delincuente en pleno robo. También se llevó el teléfono móvil del dueño, un Samsung A22, seis tazas de café de vidrio y objetos de bronce

El video que encabeza esta nota muestra la tranquilidad con la que se movió el ladrón dentro de la cochería, aprovechando que el dueño y los empleados no estaban atentos a los distintos accesos. Incluso, contó con tiempo suficiente para recorrer todas las salas velatorias, donde descansaban los restos de personas fallecidas.

Una vez que el sospechoso se retiró, Tomás y su padre constataron que había sustraído el teléfono móvil del dueño, un Samsung A22, seis tazas de café de vidrio y tres esquineros de bronce. Además, también sustrajo una placa identificatoria de un muerto.

En las imágenes de seguridad, la Policía determinó que el sospechoso es de tez blanca, pelo largo ondulado, canoso, y que vestía un jean azul, una remera color arena y zapatillas blancas. Asimismo, portaba una mochila negra en la que guardó los objetos robados antes de huir.

Tras un descuido de los empleados, un delincuente irrumpió por uno de los portones laterales

Con más de 60 años de trayectoria, la histórica funeraria de J. C Paz ya fue blanco de inseguridad en varias ocasiones. “Llevamos 21 robos en los últimos 35 años. El 30 de abril próximo se cumplen 11 años de un robo trágico, en el que entraron a la funeraria y mi abuela falleció en el asalto”, contó Tomás, el denunciante, en diálogo con este medio.

Y respecto a este último robo, puntualizó: “Un ratero con ganas de molestar, pero increíble que no haya tenido pudor de nada. ¡Ni siquiera por los fallecidos! Ojalá difundir el caso sirva para que no sigan molestando”.

La investigación quedó en manos de la fiscal Karina Carbonella, titular de la UFI N° 24 Descentralizada de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.