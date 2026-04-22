Nacha Guevara explicó por qué suspendió su obra de teatro: “Me fracturé ”

La actriz compartió un video en sus redes sociales un video explicando el porqué de la suspensión de la obra programada para iniciar el 22 de abril (Video: Instagram)

La noticia sorprendió a quienes esperaban el esperado debut de Nacha Guevara y Alberto Favero en el Teatro Nacional Cervantes: la sala anunció la postergación del espectáculo conjunto y la serie de funciones programadas para los miércoles, desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo, quedó en suspenso. La decisión, comunicada oficialmente desde las redes del teatro, generó dudas y preocupación entre los seguidores, que aguardaban ansiosos el regreso de la artista a los escenarios.

Ante las especulaciones, Nacha decidió hablar en primera persona desde sus redes sociales para aclarar la situación. “Hola, palmeritas, ¿cómo están? Les quería comentar por qué no hacemos el estreno en el Cervantes y las funciones que siguen. Cuando estábamos ensayando el jueves, viernes y sábado pasado, empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio. Cuando entró el piano de cola y la escenografía de la revista, que es muy linda y grande, surgieron problemas y dudas“, comenzó diciendo la actriz en el reel que compartió en su cuenta de Instagram.

Y siguió, dejando en claro que esto no lograron solucionarlo en el momento: “Nos fuimos con esa preocupación a casa y, mientras ordenaba un placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho. Es una fractura no muy grande, pero requiere tres semanas de reposo para que suelde. Caminar con el pie apoyado no es para estar en el escenario.”

El Teatro Nacional Cervantes anunció la reprogramación del espectáculo 'Nacha & Favero' debido a motivos de fuerza mayor, informando que las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente.

La artista pidió disculpas a su público y al equipo del teatro: “Eso les quería contar y pedir disculpas por esto, pero no hay otro remedio. Todos lo lamentamos mucho: nuestra gente, la gente del teatro, que tiene mucho profesionalismo y buena voluntad. Pero estas cosas pasan. Esto lleva tres semanas de recuperación. Estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo y les vamos a contar.”

Con su habitual franqueza, Nacha sumó: “Lo siento, gente. Ahora, con la patita para arriba unos días. Ya me duele un poco menos; cuando te das contra un mueble es un dolor que no se puede explicar, pero va bajando. Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las cosas que puedan escuchar por ahí. Gracias, chau.”

En el pie de foto del video volvió a pedir disculpas: “Hola Palmeritas ! Les dejo esto por acá y les reitero mi pedido de disculpas , en breve tendremos novedades.Gracias a todos!!!!!” Así, la artista llevó tranquilidad a sus seguidores y dejó en claro que, apenas se recupere y se resuelvan las cuestiones técnicas, volverá a los escenarios para reencontrarse con su público.

Todavía no se sabe para cuándo se programaran las nuevas funciones

El martes, el Teatro Nacional Cervantes comunicó en sus redes sociales: “El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas”. Así, la esperada serie de presentaciones programadas para los miércoles desde el 22 de abril hasta el 27 de mayo quedó, al menos por ahora, en suspenso.

La propuesta artística prometía reunir en el escenario a Nacha y Favero, dos referentes de la escena nacional. Según había anticipado Gonzalo Demaría, director de la sala, “Nacha, la Guevara, debuta en nuestro más prestigioso escenario: el Teatro Nacional Cervantes”. El espectáculo, concebido como un repaso por canciones y relatos “que acompañaron sueños, luchas, amores y pérdidas”, buscaba potenciar la interacción de ambos artistas bajo la dirección artística de Álvaro Rufiner. La dupla, a lo largo de más de cuatro décadas, compartió proyectos emblemáticos y la expectativa por el reencuentro era alta.

La postergación fue atribuida oficialmente a “motivos de fuerza mayor”. Sin embargo, tras el anuncio, comenzaron a circular versiones que señalaban que la incompatibilidad técnica entre la puesta de “La revista del Cervantes” (en cartel de jueves a domingo en la sala María Guerrero) y la producción alternativa de Nacha & Favero, prevista para los miércoles, fue determinante. Allegados al teatro deslizaron que la superposición logística y la dificultad para garantizar las condiciones escénicas necesarias para ambas obras habrían sido el verdadero motivo de la reprogramación.

Se espera que, una vez finalizada la temporada de “La revista del Cervantes” —programada hasta fines de mayo—, se fijen nuevas fechas para las funciones pendientes de Nacha & Favero. En cuanto al reintegro de entradas, la plataforma Alternativa Teatral, utilizada para las compras, ofrece a los espectadores dos opciones: asistir a otra función en cartelera o solicitar la devolución del importe abonado. Si bien esta información no fue replicada en las redes oficiales del teatro, sí fue confirmada por la empresa encargada de la venta de localidades.