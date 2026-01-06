Política

Chubut: un incendio forestal arrasó con diez viviendas y varios vehículos en una villa turística

El fuego comenzó este lunes en Puerto Patriada, un sitio paradisíaco ubicado en inmediaciones del lago Epuyén. Hubo cientos de evacuados

Un incendio forestal en Chubut arrasó con diez viviendas y varios vehículos en una villa turística

Un incendio forestal que comenzó este lunes a mediodía en Puerto Patriada, una villa turística ubicada en el norte de Chubut, arrasó con diez viviendas y varios vehículos y cientos de visitantes y pobladores tuvieron que ser evacuados por el avance de las llamas.

La simultaneidad de focos generó especulaciones sobre la presunta intencionalidad del siniestro, aunque los organismos oficiales aún no confirmaron las que los originaron.

La sequía extrema, la ausencia de precipitaciones y el viento constante dificultan el combate de las llamas, que avanzan sin control.

Puerto Patriada está ubicado en jurisdicción de El Hoyo, localidad que se encuentra en el límite con Río Negro. El intendente de esa ciudad, César Salamín, confirmó la pérdida de al menos diez viviendas y cuatro vehículos.

El jefe comunal confirmó la evacuación de unas 700 personas, entre pobladores y turistas que veraneaban en el lugar, donde funcionan varios camping y establecimientos alojativos.

“Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y todas las instituciones, la gente pudo ser evacuada de manera ordenada y sin mayores consecuencias”, sostuvo Salamín.

De acuerdo con la explicación que brindó el dirigente, “las casas que se quemaron eran prácticamente imposibles de defender por el bosque, la sequía y la cantidad de frentes activos”, y agregó que el incendio “no dio tregua en toda la noche, con viento y temperaturas altas”.

Este martes continúan los trabajos con máquinas viales, cortafuegos y brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Seis medios aéreos pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut trabajan en el lugar, junto a más de 120 brigadistas en tierra.

La complejidad en la lucha contra el fuego no solo la brinda la adversidad climática, sino también la accesibilidad al sitio de combate, debido a que la villa turística cuenta con un único ingreso, a través de la ruta provincial 33.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, explicó que trabajan en el lugar brigadistas y voluntarios de localidades aledañas.

“La cordillera completa es un lugar complicado en este momento por la sequía y la temperatura. Se desplazan móviles, pero no se pueden descuidar las localidades donde están cada uno de los cuarteles”, advirtió.

Uno de los principales desafíos del operativo es la geografía del lugar. “Puerto Patriada tiene un solo ingreso. Eso complica mucho, sobre todo cuando a través de la Policía se estaba sacando a la gente que permanecía en el lugar, tanto vecinos como la gran cantidad de personas que había a orillas del lago”, explicó, y agregó que “hay muchas viviendas dentro de la zona, con mucha vegetación alrededor”.

Respecto al tipo de vegetación, Oliva indicó que se trata de “vegetación implantada, típica de la zona, muy cercana a las viviendas”, lo que dificulta las tareas defensivas de las casas.

“Siempre se prioriza la vida de las personas y del personal interviniente, pero se trabaja para evitar la pérdida material”, sostuvo.

Por el momento, los organismos que trabajan en el incendio no aportaron datos sobre la superficie afectada.

Antecedente lamentable

En enero de 2025, otra localidad del norte de Chubut sufrió un incendio dantesco que arrasó con 70 viviendas particulares y consumió más de 3500 hectáreas de bosque nativo, vegetación achaparrada y plantaciones de especies exóticas (pinares).

En aquel momento, las condiciones climáticas eran similares a las actuales: registros históricos de sequía, vientos fuertes y temperaturas elevadas.

El fuego, que comenzó el 15 de enero, fue controlado tres semanas más tarde, con pérdidas cuantiosas en recursos naturales y estructuras edilicias.

Fue uno de los incendios más severos del norte de Chubut de los últimos años, luego de otro siniestro similar ocurrido en 2021, en el que las pérdidas también fueron cuantiosas.

