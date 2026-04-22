El Senado dictaminó cambios sobre la regularización de armas y la prórroga de la entrega voluntaria hasta 2027

Imagen de 2022 del programa nacional de entrega voluntaria de armas

Las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado dictaminaron esta tarde un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria-administraciones de distinto color político lo han hecho-hasta el 31 de diciembre de 2027. Si no se sanciona la ley, la iniciativa perderá estado parlamentario en febrero próximo.

Por el Gobierno expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario de armas para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, el legítimo usuario de armas es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.

Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.

Allan también hizo mención a mejores detecciones de “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se les pagaba a personas para que compren armas, las registren y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.

El plenario fue manejado por la radical y titular de la comisión de Seguridad -cabecera-, Carolina Losada (Santa Fe). La segunda involucrada fue la de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario salteño Gonzalo Guzmán Coraita.

Desde el oficialismo reconocieron que Guzmán Coraita fue quien se encargó de la gestión de la iniciativa para que obtuviera esta tarde las firmas necesarias. De esta forma, el dictamen de mayoría quedó habilitado para votarse en las próximas semanas.

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