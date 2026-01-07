Ofrecieron una recompensa por datos sobre el paradero de dos primos que desaparecieron en el río Paraná

Los chicos tienen 23 años y no se sabe nada de ellos desde el 14 de agosto

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el ofrecimiento de una recompensa de cinco millones de pesos por Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, quienes fueron vistos por última vez el 14 de agosto en las inmediaciones del río Paraná, en Santa Fe.

Los jóvenes, oriundos de la localidad correntina de Bella Vista, salieron a pescar cerca de las 16 horas de ese mismo día y se dirigieron hacia la zona de la Isla Baibiene, cerca de la localidad de Cruz de los Milagros, un punto al que habitualmente iban. Dos horas después de que partieron, cerca de las 18, otro pescador encontró la embarcación vacía. Un operativo de búsqueda se desplegó y participaron agentes de la Comisaría de Distrito Cruz de los Milagros, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle y la Unidad Regional N° 2 de Goya en coordinación con otras áreas, y Prefectura Naval Argentina.

La decisión de ofrecer una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno, responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Causas de Goya, a cargo del fiscal Guillermo Rubén Barry, que tramita el legajo de investigación vinculado a la búsqueda de los jóvenes. Según la información oficial, Álvarez, de 23 años, con domicilio en barrio Tiro Federal, y González, de 23 años, domiciliado en barrio 1º sección Lomas Sur, fueron vistos pescando entre los kilómetros 1018 y 1020 del Paraná. La embarcación fue hallada vacía y desde entonces no se obtuvo información sobre su paradero.

El monto se hizo efectivo, mediante la publicación de la resolución 1/2026 en el Boletín Oficial, donde además se instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir la búsqueda en medios de comunicación de alcance nacional.

La foto publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva difundió las características físicas de los chicos para facilitar la colaboración de la ciudadanía.

Respecto a Álvarez, detallaron: mide 1,64 metros, tiene el pelo corto y al momento de su desaparición vestía buzo azul, pantalón claro y botas negras. Por su parte, González mide 1,65 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el brazo y hombro izquierdo, y vestía campera negra tipo inflable.

La resolución estableció que cualquier persona que “sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero” podrá comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, a través de la línea gratuita 134, en tanto el pago se realizará de manera confidencial para preservar la identidad del aportante.

La foto publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional

En el marco de la investigación, una testigo declaró haber recibido una llamada anónima dos días después de la desaparición, en la que una voz femenina advirtió que no buscaran más a los jóvenes en el agua y que ambos estarían con vida. Según ese testimonio, habrían sido abordados por cuatro personas armadas a bordo de una embarcación tipo tracker, quienes los forzaron a trasladarse hasta el límite con la provincia de Santa Fe. Allí, siempre según el relato de la testigo, los obligaron a caminar, los subieron a una avioneta y los llevaron lejos del lugar. La hipótesis de privación ilegal de la libertad, que aún no ha sido confirmada ni desmentida, fue incorporada a la causa.

Otra de las teorías sostenía que la lancha había volcado en el río, lo que habría provocado que los ocupantes cayeran al agua. “En principio, se ahogaron”, comentó una fuente cercana a la investigación. No obstante, los familiares descartaron esa posibilidad y señalaron que la embarcación apareció varada sobre un banco de arena, sin ningún daño, con el motor apagado y con todas las pertenencias dentro, entre ellas, latas de bebida y carnada.

La búsqueda se desplegó inmediatamente debido a que la embarcación fue hallada vacía pero con todas las pertenencias de los jóvenes

Además, de acuerdo con lo que contaron a El Litoral, ambos jóvenes tenían una amplia experiencia en la pesca, sabían nadar y estaban familiarizados con la zona. Ante la falta de respuestas, allegados y amigos de los jóvenes decidieron organizar sus propias búsquedas y solicitaron permisos para revisar isla por isla, ya que en varias áreas se requiere autorización judicial para ingresar.

Fuentes de la Policía de Corrientes confirmaron que la causa está a cargo de la jurisdicción de Santa Fe, aunque aclararon que la fuerza de seguridad provincial continúa colaborando con las tareas de búsqueda. “Venimos trabajando a raíz de un informe de Prefectura de Goya que dio aviso el viernes a la mañana de la denuncia por dos chicos desaparecidos en el río Paraná, en el límite entre Corrientes y Santa Fe”, explicó al día siguiente de que se perdiera contacto con los primos, Valentín Morales, el director de la Unidad Regional II de Goya al mencionado portal.