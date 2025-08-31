Continúan con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

La búsqueda de los dos jóvenes incluye patrullajes por agua, tierra y aire en la zona de Isla Baibiene

La Policía de Corrientes sigue adelante con los operativos para localizar a Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, los dos jóvenes de 23 años, oriundos de Bella Vista, que desaparecieron tras salir a pescar en la zona de Isla Baibiene, sobre el río Paraná, en la provincia de Santa Fe.

Según informó oficialmente la fuerza, agentes de la Comisaría de Distrito Cruz de los Milagros, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle y la Unidad Regional N°2 de Goya realizan, en coordinación con otras áreas y Prefectura Naval Argentina, una búsqueda intensa por tierra, agua y aire.

Los operativos incluyen embarcaciones, drones y equipos especiales de rastreo.

El hecho se originó el pasado 14 de agosto, cuando ambos primos salieron a pescar cerca de las 16. Eligieron un punto habitual, al que solían acudir con frecuencia: el área de Isla Baibiene, próxima a la localidad de Cruz de los Milagros.

La Policía de Corrientes colabora con Prefectura en la búsqueda de los primos desaparecidos

Según relataron sus familiares al medio local El Litoral, son pescadores experimentados, sabían nadar y conocían bien la zona.

Dos horas después de haber salido, alrededor de las 18, otro pescador halló la embarcación de los jóvenes. A partir de ese momento, comenzó una cadena de versiones contradictorias que hasta hoy no logra esclarecer qué ocurrió.

Una de las hipótesis iniciales señalaba que la embarcación había dado una vuelta de campana en el río, provocando la caída de los ocupantes. “Se ahogaron, en principio”, deslizó una fuente vinculada a la investigación.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por la familia, que asegura que la lancha fue encontrada varada en un banco de arena, sin daños visibles, con el motor apagado y todas las pertenencias intactas, incluidas las latas de bebida y la carnada.

La embarcación fue hallada varada con las pertenencias intactas sin señales de lucha ni daños

La situación llevó a allegados y amigos de los jóvenes a tomar la iniciativa, organizando rastrillajes por cuenta propia y pidiendo autorización para recorrer isla por isla, ya que muchas zonas requieren orden judicial para poder ingresar.

Desde el punto de vista institucional, voceros de la Policía de Corrientes confirmaron que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de Santa Fe, pero aseguraron que la fuerza de seguridad de la provincia mantiene su colaboración activa.

“Venimos trabajando a raíz de un informe de Prefectura de Goya que dio aviso el viernes a la mañana de la denuncia por dos chicos desaparecidos en el río Paraná, en el límite entre Corrientes y Santa Fe”, explicó al día siguiente de que se perdiera contacto con los primos Valentín Morales, director de la Unidad Regional II de Goya a El Litoral.

Familiares y allegados organizan sus propios rastrillajes ante la falta de respuestas oficiales

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió un alerta oficial para dar con el paradero de Fernando Álvarez y Caleb González, en tanto continúa el trabajo coordinado entre fuerzas nacionales y provinciales.

A medida que pasan los días sin novedades, crece la incertidumbre. Los familiares, que desde el primer momento rechazaron posibles vínculos con actividades delictivas, insisten en que “a ellos los llevaron” y descartan cualquier hipótesis de ajuste de cuentas.

Ambos jóvenes son conocidos en la zona por dedicarse a la pesca y al trabajo como ladrilleros. Caleb, además, realizaba tareas esporádicas en un municipio.