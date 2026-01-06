Sociedad

“Es un asco, no se puede estar”: los testimonios de vecinos de Pinamar por el caño cloacal roto en la ruta 11

El episodio obligó a cortar el tránsito y generó largas demoras en los accesos a balnearios clave del partido. Además, se desplegó un operativo de emergencia para contener los residuos

El caño cloacal roto en la Ruta 11 de Pinamar generó un desborde que obligó a interrumpir el tránsito en plena temporada de verano

Un desborde cloacal sobre la Ruta 11 en Pinamar alteró drásticamente la rutina de residentes y turistas en pleno inicio de la temporada de verano, interrumpiendo el tránsito en ambos sentidos y provocando largas demoras en los accesos a la Costa Atlántica. El episodio, que tuvo lugar cerca de las 4 en el kilómetro 396 de la principal vía de ingreso a la región, generó preocupación y malestar entre quienes circulaban por la zona.

La magnitud del evento se reflejó en el testimonio de un hombre que presenció el momento exacto en que el agua contaminada cubrió la ruta. “Venía desde Villa Gesell para Pinamar, venía manejando y de repente veo que viene una masa de agua y arrastra una camioneta que venía adelante mío. Lo llevó como para el guardarraíl, quedaron ahí trabados. Frené, pero no se podía hacer nada, había un olor espantoso”, relató el vecino en declaraciones recogidas por TN.

La escena, dominada por el avance de los residuos y el barro, se tornó intransitable tanto por el riesgo de accidente como por la intensidad del olor que invadía el ambiente.

El agua contaminada cubrió el asfalto a la altura del kilómetro 396 de la Ruta 11, poniendo en riesgo a automovilistas con arrastre de vehículos y olores intensos (Pablo Klauffer)

El incidente, que coincidió con el recambio de quincena turística, obligó a Aubasa (Autopistas de Buenos Aires), concesionaria de la vía, a implementar cortes y desvíos de emergencia. En el sentido hacia Mar del Plata la circulación quedó reducida en el kilómetro 393, y hacia CABA el corte fue total en el 396, con desvíos establecidos en el acceso a Valeria del Mar.

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada, tras una verificación técnica municipal, asumió las tareas de remediación mientras equipos municipales y bomberos se abocaron a la limpieza del área afectada.

Durante las primeras horas del episodio, la mezcla de agua residual y desechos saturó primero un canal próximo y, al desbordarse, anegó la calzada, alcanzando incluso los accesos a un hipermercado local. Entre las 6 y las 7, automovilistas y peatones advirtieron cómo el líquido contaminado se expandía sobre el asfalto, volviéndolo intransitable en un tramo considerable.

El desborde de residuos anegó tramos de la carretera y llegó a accesos de comercios, agravando el impacto sobre la circulación y la vida diaria del distrito (Pablo Klauffer)

Personal técnico y agentes de seguridad vial desplegaron un operativo especial, señalizando la emergencia y restringiendo el acceso para evitar incidentes viales y una mayor dispersión de la contaminación.

En este contexto, la experiencia de los residentes y visitantes tomó protagonismo. Una joven de Pinamar expresó su desconcierto en diálogo con TN: “La verdad que no entiendo. No puedo creer que está pasando esto en Pinamar, con lo que te cobran. La verdad, insólito. No se puede andar, no solo porque es un peligro, sino porque no se puede estar del olor. Es un asco. Me salió un huevo, trabajando todo un año para esto”.

La congestión vehicular se extendió por varios kilómetros, ya que muchos debieron optar por rutas alternativas o caminos secundarios para ingresar a Pinamar o dirigirse a localidades cercanas como Cariló y Ostende. Las filas y demoras fueron una constante durante toda la mañana, mientras las autoridades recomendaban a los conductores respetar los desvíos señalizados y circular con precaución.

La limpieza y remediación estuvieron a cargo de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar junto a equipos municipales y bomberos locales (Pablo Klauffer)

Las maniobras de limpieza incluyeron el uso de mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover barro y residuos acumulados. El drenaje lento dificultó el avance de los trabajos, lo que prolongó la interrupción del tránsito más allá del mediodía.

La reapertura parcial de la circulación hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar se produjo una vez que los equipos lograron retirar parte de los residuos, aunque el resto de la traza y sus accesos permanecieron bajo control y limpieza.

El operativo de remediación y seguridad contaba con la coordinación de la municipalidad local y la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, que buscaron restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. La policía y móviles de la zona reforzaron los controles mientras duraron las tareas, para evitar incidentes y garantizar la seguridad de quienes debían transitar por la zona.

