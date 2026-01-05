Pinamar: la ruta 11 estuvo cortada varias horas por el desborde de un caño cloacal

(Enviado especial en Pinamar) - Un desborde cloacal ocurrido en Pinamar generó un corte total sobre la Ruta 11, eje principal de acceso a la Costa Atlántica, en pleno inicio de la temporada de verano.
La medida, impulsada para contener riesgos sanitarios y de circulación, interrumpió el tránsito en ambos sentidos e impactó tanto a residentes como a turistas que se dirigían hacia diferentes balnearios.
Lejos de los planes en familia o con amigos, para disfrutar de un día soleado con agradable temperatura, la situación obligó a que el tránsito quedara interrumpido sobre la calzada a la altura del kilómetro 396, entre Pinamar y Ostende.
De acuerdo con la concesionaria Aubasa (Autopistas de Buenos Aires), la calzada quedó reducida en el kilómetro 393 en sentido a Mar del Plata, mientras que hacia Capital Federal el corte fue total en el kilómetro 396, con desvíos en el kilómetro 398 a través del acceso a Valeria del Mar.
La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada quedó a cargo de la remediación, tras la verificación técnica municipal. El municipio dispuso el corte total del tránsito y coordinó con Vialidad de la provincia de Buenos Aires para buscar una reapertura rápida de la ruta.
Las maniobras de emergencia incluyeron tareas de limpieza sobre la vía afectada y la intervención de personal municipal para extraer los residuos y evitar que el derrame continúe. El derrame de materia fecal sobre la ruta obligó a tomar acciones inmediatas para proteger la salud pública.
Además, el corte generó complicaciones importantes para turistas y residentes. Muchos debieron ingresar a Pinamar por rutas alternativas o caminos internos, lo que derivó en largas filas y demoras para quienes llegaban desde Villa Gesell o se dirigían a localidades como Cariló y Valeria del Mar.
En sus redes sociales, al mediodía la concesionaria destacó: “Sentido a CABA, corte de calzada en el Km 396 con desvío en el Km 398, acceso a Valeria del Mar. Entre las zonas de Pinamar y Ostende”. Desde las autoridades se recomendó a los conductores circular con mucha precaución y respetar los desvíos señalizados, para evitar una mayor dispersión de la contaminación e incidentes viales.
El incidente se desencadenó cerca de las 4, cuando el caño se rompió y el líquido saturó primero un canal próximo. Al no poder continuar su recorrido habitual, los efluentes rebalsaron sobre la ruta y anegaron la calzada, alcanzando incluso los accesos a un conocido hipermercado local.
Durante las primeras horas, el olor era penetrante en la zona. Entre las 6 y las 7, automovilistas y peatones notaron cómo el agua contaminada se mezclaba con barro y desechos, haciendo intransitable un amplio sector del asfalto. La circulación quedó interrumpida poco después, en pleno recambio de quincena turística.
De inmediato, personal técnico y agentes de seguridad vial desplegaron un operativo especial, con señalización de emergencia y bloqueo total de los accesos para evitar accidentes. La policía y móviles locales reforzaron el control durante toda la mañana.
Al cierre principal de las tareas, se habilitó parcialmente la circulación en dirección a Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras que el resto de la traza y accesos permanecieron bajo limpieza y control. El tránsito interno en Pinamar continuó operativo, aunque limitado por desvíos y las acciones de remediación aún en marcha.
Los trabajos de limpieza se intensificaron en las horas siguientes. Equipos municipales y bomberos emplearon mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover barro y residuos, pero el drenaje lento dificultó el avance. El operativo se extendió hasta pasado el mediodía.
El operativo de seguridad y las tareas de saneamiento continuarán en la zona afectada hasta que se retire por completo el desborde, indicaron voceros municipales.