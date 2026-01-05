Pinamar: la ruta 11 estuvo cortada varias horas por el desborde de un caño cloacal

El desborde cloacal en Pinamar sobre la Ruta 11 obligó a un corte total del tránsito, afectando el acceso a la Costa Atlántica en pleno inicio de la temporada de verano (Crédito: Pablo Klauffer)

(Enviado especial en Pinamar) - Un desborde cloacal ocurrido en Pinamar generó un corte total sobre la Ruta 11, eje principal de acceso a la Costa Atlántica, en pleno inicio de la temporada de verano.

La medida, impulsada para contener riesgos sanitarios y de circulación, interrumpió el tránsito en ambos sentidos e impactó tanto a residentes como a turistas que se dirigían hacia diferentes balnearios.

Lejos de los planes en familia o con amigos, para disfrutar de un día soleado con agradable temperatura, la situación obligó a que el tránsito quedara interrumpido sobre la calzada a la altura del kilómetro 396, entre Pinamar y Ostende.

El derrame de efluentes y materia fecal en la ruta a la altura del kilómetro 396 generó riesgos sanitarios y obligó a tomar medidas inmediatas para proteger la salud pública (Crédito: Pablo Klauffer)

De acuerdo con la concesionaria Aubasa (Autopistas de Buenos Aires), la calzada quedó reducida en el kilómetro 393 en sentido a Mar del Plata, mientras que hacia Capital Federal el corte fue total en el kilómetro 396, con desvíos en el kilómetro 398 a través del acceso a Valeria del Mar.

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada quedó a cargo de la remediación, tras la verificación técnica municipal. El municipio dispuso el corte total del tránsito y coordinó con Vialidad de la provincia de Buenos Aires para buscar una reapertura rápida de la ruta.

Las autoridades municipales y la concesionaria Aubasa implementaron desvíos y recomendaron circular con precaución para evitar accidentes y reducir la dispersión de contaminantes (Crédito: Pablo Klauffer)

Las maniobras de emergencia incluyeron tareas de limpieza sobre la vía afectada y la intervención de personal municipal para extraer los residuos y evitar que el derrame continúe. El derrame de materia fecal sobre la ruta obligó a tomar acciones inmediatas para proteger la salud pública.

Además, el corte generó complicaciones importantes para turistas y residentes. Muchos debieron ingresar a Pinamar por rutas alternativas o caminos internos, lo que derivó en largas filas y demoras para quienes llegaban desde Villa Gesell o se dirigían a localidades como Cariló y Valeria del Mar.

El corte de la Ruta 11 impactó considerablemente a residentes y turistas que viajaban hacia balnearios como Cariló, Ostende, Valeria del Mar y Villa Gesell, generando largas demoras de ingreso (Crédito: Pablo Klauffer)

En sus redes sociales, al mediodía la concesionaria destacó: “Sentido a CABA, corte de calzada en el Km 396 con desvío en el Km 398, acceso a Valeria del Mar. Entre las zonas de Pinamar y Ostende”. Desde las autoridades se recomendó a los conductores circular con mucha precaución y respetar los desvíos señalizados, para evitar una mayor dispersión de la contaminación e incidentes viales.

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada encabezó las tareas de remediación tras la verificación técnica municipal, coordinando acciones con Vialidad de la provincia de Buenos Aires (Crédito: Pablo Klauffer)

El incidente se desencadenó cerca de las 4, cuando el caño se rompió y el líquido saturó primero un canal próximo. Al no poder continuar su recorrido habitual, los efluentes rebalsaron sobre la ruta y anegaron la calzada, alcanzando incluso los accesos a un conocido hipermercado local.

Durante las primeras horas, el olor era penetrante en la zona. Entre las 6 y las 7, automovilistas y peatones notaron cómo el agua contaminada se mezclaba con barro y desechos, haciendo intransitable un amplio sector del asfalto. La circulación quedó interrumpida poco después, en pleno recambio de quincena turística.

Equipos municipales y bomberos utilizaron maquinaria pesada y mangueras de alta presión para limpiar el barro y los residuos acumulados sobre la calzada tras el desborde (Crédito: Pablo Klauffer)

De inmediato, personal técnico y agentes de seguridad vial desplegaron un operativo especial, con señalización de emergencia y bloqueo total de los accesos para evitar accidentes. La policía y móviles locales reforzaron el control durante toda la mañana.

Las labores de saneamiento y control vial seguirán en la zona afectada de Pinamar hasta que se retire totalmente el desborde cloacal y se normalice la circulación sobre la Ruta 11 (Crédito: Pablo Klauffer)

Al cierre principal de las tareas, se habilitó parcialmente la circulación en dirección a Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras que el resto de la traza y accesos permanecieron bajo limpieza y control. El tránsito interno en Pinamar continuó operativo, aunque limitado por desvíos y las acciones de remediación aún en marcha.

El incidente comenzó en la madrugada con la rotura de un caño y el posterior desborde de líquidos contaminantes, que anegaron el asfalto y los accesos a comercios cercanos (Crédito: Pablo Klauffer)

Los trabajos de limpieza se intensificaron en las horas siguientes. Equipos municipales y bomberos emplearon mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover barro y residuos, pero el drenaje lento dificultó el avance. El operativo se extendió hasta pasado el mediodía.

El operativo de seguridad y las tareas de saneamiento continuarán en la zona afectada hasta que se retire por completo el desborde, indicaron voceros municipales.