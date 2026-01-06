Encontraron un kayak a la deriva en Río Negro y el turista que lo alquiló se encuentra desaparecido

Equipos de Prefectura Naval, Policía y personal judicial desplegaron intensos rastrillajes en la zona sin registrar avances sobre el paradero del turista desaparecido en Río Negro

La localidad de San Antonio Este, en la provincia de Río Negro, se encuentra movilizada tras la desaparición de Pablo Alejandro Morell Corrales, un hombre de 55 años, oriundo de Villa Gesell, cuya ausencia fue reportada por la propietaria del departamento donde se hospedaba. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda luego de que se hallara un kayak similar al suyo abandonado a unos mil metros de la costa.

La situación trascendió cuando la administradora de un complejo de cabañas radicó una denuncia cerca de las 17:50 del 4 de enero. Relató que el huésped, identificado como Pablo Morell Corrales, se alojaba allí desde el 31 de diciembre de 2025, con salida prevista para la mañana siguiente. La administradora intentó contactarlo la noche anterior a la finalización del alquiler, solicitando la entrega de llaves, pero no recibió respuesta.

La mañana del 1 de enero, al no obtener novedades, se acercó a la cabaña y verificó que el lugar estaba tal como lo había entregado, aunque todas las pertenencias del inquilino permanecían en el interior.

Al persistir la ausencia, la encargada recurrió a un taxista local, quien le confirmó haber trasladado al hombre la noche previa hasta el segundo parador del Club de Pescadores, mencionando que el pasajero llevaba consigo un kayak.

La preocupación creció cuando, tras consultar en el Destacamento de Prefectura Naval Argentina, se notificó que el 4 de enero, alrededor de las 16:30, personal de Prefectura halló un kayak abandonado a unos mil metros de la costa con una mochila que contenía bebidas alcohólicas.

El fiscal Gustavo Arbués indicó a Diario Río Negro que la denuncia formal se realizó en horas de la tarde, tras el aviso de la propietaria. Agregó que la última ubicación confirmada de Morell Corrales corresponde al 3 de enero, cerca de las 20:30, en el sector conocido como La Almeja Loca. Desde ese momento, equipos de Prefectura Naval, Policía y personal judicial desplegaron intensos rastrillajes en la zona.

De acuerdo con una publicación de Informativohoy, además del secuestro de las pertenencias halladas en la cabaña, se procedió a incautar posibles elementos electrónicos que pudieran aportar datos a la investigación. Hasta el momento, no se registraron avances concretos sobre el paradero del turista.

La descripción física aportada indica que el hombre desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta contextura delgada, ojos azules y cabello castaño oscuro entrecano, corto arriba y rapado a los costados. No se cuenta con información certera sobre la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer.

Ante el despliegue de recursos y la inquietud generada en la comunidad, las autoridades solicitan que cualquier dato relevante sea comunicado de inmediato a los números de emergencia 911.

Hallaron un cuerpo en el río Neuquén: investigan su identidad y causas de muerte

El estado avanzado del cadáver hallado en el río Neuquén y la ausencia de documentación complican la identificación y el esclarecimiento de las causas de la muerte (Facebook)

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Neuquén, en la margen correspondiente a Cipolletti -localidad de Río Negro-, generó un amplio despliegue policial este lunes pasado el mediodía.

El operativo comenzó luego de que se recibiera un aviso cerca de las 12. Personal de la Policía de Neuquén y de Cipolletti acudió al lugar junto con bomberos voluntarios y agentes de Defensa Civil, quienes coordinaron tareas en ambas orillas del río, previo a la zona de la confluencia.

El jefe de la Unidad 4ª de Cipolletti, comisario Luis Balboa, precisó a Diario Río Negro que, en los primeros relevamientos, el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad. La víctima, un hombre cuya edad se estimó entre 25 y 40 años, fue encontrada sin documentación personal.

Balboa describió que el cuerpo tenía una altura aproximada de 1,70 metros y tez trigueña. Además, advirtió que el estado del cadáver era avanzado debido a la exposición al agua, lo que complicó establecer el tiempo exacto que habría permanecido sumergido.

Durante el operativo, las autoridades constataron que no existían reportes activos de búsqueda de personas desaparecidas que coincidieran con las características físicas observadas en la víctima, un dato que agregó incertidumbre al caso.

Para esclarecer las circunstancias de la muerte y obtener datos precisos sobre la identidad del hombre, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde se aguardan los resultados de la autopsia. La investigación sigue su curso mientras los peritos intentan determinar el tiempo que el cuerpo estuvo a la deriva y si existen elementos que permitan identificarlo.

La intervención conjunta de las fuerzas de seguridad, junto con el trabajo de los bomberos voluntarios y el personal especializado de Defensa Civil, permitió que las tareas de recuperación y traslado se realizaran de forma coordinada.