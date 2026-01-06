Sociedad

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

La pareja y un tercer tripulante habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y emprendían el regreso. La aeronave sufrió un desperfecto que la obligó a descender de emergencia en un pastizal

Guardar
Personal de emergencia asistió a
Personal de emergencia asistió a los tres tripulantes, quienes permanecieron lúcidos tras el aterrizaje forzoso en Río Negro

Una avioneta privada en la que viajaba un matrimonio de Arroyo Seco junto a otro tripulante tuvo un aterrizaje forzoso cerca de Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Afortunadamente, las tres personas que se encontraban en la aeronave sobrevivieron tras el descenso de emergencia. El episodio, que generó un amplio despliegue de equipos de rescate, tuvo lugar poco después del despegue desde el aeródromo Antoine de Saint Exupéry.

Los ocupantes de la aeronave eran Joaquín Martins, presidente del Círculo de Aviación Rosario y propietario de una estación de servicios, junto a su esposa y un tercer ocupante en el avión North American Navion, identificado con la matrícula LV-YYL.

Los tres habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y habían emprendido el viaje de regreso a Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, cuando, pocos minutos después del despegue, la aeronave experimentó una falla mecánica. Esta situación obligó a un descenso de emergencia en una zona de médanos y vegetación natural, a unos tres kilómetros del cruce de las rutas nacionales 3 y 251 y la ruta provincial 2.

La información confirmada por el Ministerio Público Fiscal indica que los ocupantes resultaron con lesiones leves y permanecieron lúcidos tras el impacto. El accidente movilizó rápidamente a efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes trabajaron en la asistencia y posterior traslado de Martins, de 65 años, su esposa, de 61, y el tercer tripulante al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste.

La aeronave sufrió daños en
La aeronave sufrió daños en alas y fuselaje al descender en un campo de médanos cerca de San Antonio Oeste

El medio local Diario Río Negro precisó que uno de los ocupantes, tras el aterrizaje, caminó varios kilómetros hasta una estación de servicio YPF para pedir ayuda y alertar sobre el incidente, lo que permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

La aeronave sufrió daños visibles en las alas y el fuselaje durante el descenso forzado. El avión suele guardarse habitualmente en el hangar de Alvear, en las afueras de Rosario, y tenía previsto regresar tras el período de celebraciones. El campo donde ocurrió el accidente se encontraba entre la ruta provincial 2 y la ruta nacional 3, en un sector lindante a una estación de servicio.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste y de los organismos aeronáuticos competentes, quienes deberán determinar las causas exactas del desperfecto.

Se convocó al gabinete de Criminalística de la Policía provincial, al médico policial y a la autoridad aeroportuaria, y se aguardaba la intervención de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación, entidad encargada de las pesquisas técnicas.

El matrimonio viajaba junto a
El matrimonio viajaba junto a un acompañante luego de pasar las fiestas en Las Grutas y se dirigían a Arroyo Seco

El episodio trajo alivio en la comunidad de Arroyo Seco al conocerse que Joaquín Martins y su esposa lograron sobrevivir al impacto junto al tercer ocupante, luego de una maniobra de emergencia que pudo haber tenido peores consecuencias.

El despliegue de servicios de emergencia, la rápida reacción de los tripulantes y el trabajo coordinado de las autoridades aeroportuarias y judiciales permitieron contener la situación y asistir a los afectados en las primeras horas tras el incidente.

Los datos oficiales recabados por los medios confirman que no se detectó la existencia de delito y que todos los involucrados se encontraban en buen estado general. Según LM Cipolletti, tanto la fiscalía como los equipos médicos descartaron lesiones de gravedad y señalaron que el matrimonio y el tercer ocupante estaban lúcidos y conscientes cuando recibieron asistencia.

A lo largo del domingo, las autoridades mantuvieron contacto con el jefe del aeropuerto de San Antonio Oeste para coordinar los procedimientos de asistencia y seguridad en la zona, mientras los peritos avanzaban en el relevamiento de la aeronave y el análisis de los restos en el lugar del hecho.

Temas Relacionados

Las GrutasRío NegroÚltimas noticiasArroyo Seco

Últimas Noticias

Una joven quedó bajo sospecha por la ejecución a tiros de su ex pareja en Rosario

Agustín Rojas (28) fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando, al menos, dos atacantes se acercaron a su auto estacionado y le realizaron múltiples disparos. La madre de la víctima apuntó contra quien fue su nuera

Una joven quedó bajo sospecha

El Gobierno porteño informó que 252 refugios continuarán abiertos ante futuras olas de calor

El programa permite acceder a ambientes con aire acondicionado o vegetación abundante en distintos barrios y la ubicación de cada uno puede consultarse mediante un mapa interactivo

El Gobierno porteño informó que

Mató al vecino por un conflicto por la medianera en Pilar: “Dijo que cazaba palomas y se le escapó el tiro”

La víctima tenía 20 años y el homicida está detenido. Usó un rifle de aire comprimido calibre 6.35

Mató al vecino por un

Murió un turista en Jujuy durante una tormenta eléctrica: lo mató un rayo cuando paseaba por Yavi

Tenía 34 años, vivía en la Ciudad de Buenos y estaba de regreso visitando familiares. Se encontraba con su pareja recorriendo la puna cuando los sorprendió el fenómeno meteorológico

Murió un turista en Jujuy

El fraude de la calle Otamendi: estiman que la estafa a multinacionales y pymes rondaría los $1000 millones

Hay varios imputados por crear una firma fantasma con la que compraban mercadería a 60 días. Sólo la testaferro de la banda emitió 75 cheques sin fondos por 400 millones de pesos

El fraude de la calle
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar