Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

Personal de emergencia asistió a los tres tripulantes, quienes permanecieron lúcidos tras el aterrizaje forzoso en Río Negro

Una avioneta privada en la que viajaba un matrimonio de Arroyo Seco junto a otro tripulante tuvo un aterrizaje forzoso cerca de Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Afortunadamente, las tres personas que se encontraban en la aeronave sobrevivieron tras el descenso de emergencia. El episodio, que generó un amplio despliegue de equipos de rescate, tuvo lugar poco después del despegue desde el aeródromo Antoine de Saint Exupéry.

Los ocupantes de la aeronave eran Joaquín Martins, presidente del Círculo de Aviación Rosario y propietario de una estación de servicios, junto a su esposa y un tercer ocupante en el avión North American Navion, identificado con la matrícula LV-YYL.

Los tres habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y habían emprendido el viaje de regreso a Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, cuando, pocos minutos después del despegue, la aeronave experimentó una falla mecánica. Esta situación obligó a un descenso de emergencia en una zona de médanos y vegetación natural, a unos tres kilómetros del cruce de las rutas nacionales 3 y 251 y la ruta provincial 2.

La información confirmada por el Ministerio Público Fiscal indica que los ocupantes resultaron con lesiones leves y permanecieron lúcidos tras el impacto. El accidente movilizó rápidamente a efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes trabajaron en la asistencia y posterior traslado de Martins, de 65 años, su esposa, de 61, y el tercer tripulante al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste.

La aeronave sufrió daños en alas y fuselaje al descender en un campo de médanos cerca de San Antonio Oeste

El medio local Diario Río Negro precisó que uno de los ocupantes, tras el aterrizaje, caminó varios kilómetros hasta una estación de servicio YPF para pedir ayuda y alertar sobre el incidente, lo que permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

La aeronave sufrió daños visibles en las alas y el fuselaje durante el descenso forzado. El avión suele guardarse habitualmente en el hangar de Alvear, en las afueras de Rosario, y tenía previsto regresar tras el período de celebraciones. El campo donde ocurrió el accidente se encontraba entre la ruta provincial 2 y la ruta nacional 3, en un sector lindante a una estación de servicio.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste y de los organismos aeronáuticos competentes, quienes deberán determinar las causas exactas del desperfecto.

Se convocó al gabinete de Criminalística de la Policía provincial, al médico policial y a la autoridad aeroportuaria, y se aguardaba la intervención de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación, entidad encargada de las pesquisas técnicas.

El matrimonio viajaba junto a un acompañante luego de pasar las fiestas en Las Grutas y se dirigían a Arroyo Seco

El episodio trajo alivio en la comunidad de Arroyo Seco al conocerse que Joaquín Martins y su esposa lograron sobrevivir al impacto junto al tercer ocupante, luego de una maniobra de emergencia que pudo haber tenido peores consecuencias.

El despliegue de servicios de emergencia, la rápida reacción de los tripulantes y el trabajo coordinado de las autoridades aeroportuarias y judiciales permitieron contener la situación y asistir a los afectados en las primeras horas tras el incidente.

Los datos oficiales recabados por los medios confirman que no se detectó la existencia de delito y que todos los involucrados se encontraban en buen estado general. Según LM Cipolletti, tanto la fiscalía como los equipos médicos descartaron lesiones de gravedad y señalaron que el matrimonio y el tercer ocupante estaban lúcidos y conscientes cuando recibieron asistencia.

A lo largo del domingo, las autoridades mantuvieron contacto con el jefe del aeropuerto de San Antonio Oeste para coordinar los procedimientos de asistencia y seguridad en la zona, mientras los peritos avanzaban en el relevamiento de la aeronave y el análisis de los restos en el lugar del hecho.