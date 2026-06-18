El Salvador

El Salvador registra avance económico en turismo y construcción, pero persisten retos estructurales, señala economista

El avance económico de El Salvador responde a la actividad privada en turismo y construcción, pero el endeudamiento creciente y la escasa industrialización plantean dudas sobre la capacidad del país para sostener ese ritmo

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Vista panorámica del Malecón del Puerto de La Libertad en El Salvador, con la bandera nacional, turistas, palmeras y áreas verdes junto al mar.
El turismo ha impulsado la economía salvadoreña, aunque persisten desafíos para su sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país experimenta un crecimiento económico liderado por los sectores de turismo y construcción, los cuales representan cerca del 27% del producto interno bruto (PIB) nacional. No obstante, el incremento de la actividad privada convive con un aumento considerable en el endeudamiento público y con desafíos estructurales que dificultan la sostenibilidad del desarrollo económico, según explicó el economista Raúl Castellón en una entrevista recogida por Diálogo 21.

Durante el último año, la construcción aportó aproximadamente el 50% del incremento en el PIB, según Castellón. El turismo también mantiene una tendencia positiva, respaldando el avance económico. Ambos sectores han sido determinantes para mantener el ritmo de crecimiento, aunque el especialista advirtió que este patrón no puede sostenerse indefinidamente.

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“Es muy difícil que un rubro esté creciendo a una tasa tan elevada por encima de la economía,” comentó Castellón, señalando que la construcción tuvo una expansión superior al 28%, mientras la economía en general creció al 3,3%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De igual manera, el experto abogó que la economía de El Salvador muestra una proyección de crecimiento del 3,3% para 2026 de acuerdo con el FMI, un dato mejor que el promedio histórico, pero que aún se considera insuficiente frente a las necesidades del país. Por otro lado, la industria apenas crece un 2%, según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), una cifra que el propio sector califica de baja.

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Economista analizó el impacto del crecimiento económico y los retos fiscales en El Salvador durante una entrevista en el programa Diálogo 21 (Cortesía Diálogo 21).
Economista analizó el impacto del crecimiento económico y los retos fiscales en El Salvador durante una entrevista en el programa Diálogo 21 (Cortesía Diálogo 21).

Mientras tanto, el endeudamiento público sigue en aumento. La Asamblea Legislativa aprobó préstamos por 1,456 millones de dólares en lo que va de 2026, una cifra que se suma a la deuda previa y que genera inquietud sobre la sostenibilidad fiscal. Castellón puntualizó que “los problemas que teníamos los podemos cubrir con los nuevos ingresos, pero estamos gastando más y se han presentado situaciones que han llevado a un mayor endeudamiento.”

Inversión extranjera y la comparación con países vecinos

La llegada de inversión extranjera directa (IED) sigue siendo baja en comparación con otros países de la región. En el último quinquenio, El Salvador atrajo 380 millones de dólares, mientras que Costa Rica recibió 12,000 millones. Castellón explicó que la seguridad pública, aunque relevante, no es el único factor determinante para la atracción de capital extranjero. Factores como la seguridad jurídica y las políticas de incentivo empresarial tienen mayor peso.

“Costa Rica tiene niveles de inseguridad altos, pero atrae aproximadamente diez veces más inversión extranjera que nosotros,” apuntó Castellón. También mencionó el caso de Panamá, que logró captar empresas regionales ofreciendo beneficios fiscales.

Retos estructurales y sociales

Para el economista, el país enfrenta dificultades estructurales, como la ausencia de una política agropecuaria clara y la falta de aprovechamiento de tierras productivas. Más de 500,000 manzanas con vocación agrícola permanecen ociosas. La informalidad y el bajo apoyo a la micro y pequeña empresa (MYPE) limitan la capacidad de generación de empleo y dinamismo económico.

Asimismo, Castellón abogó que el encarecimiento de los productos básicos y el incremento de la tasa de inflación, estimada en 2,5% anual, inciden directamente en el poder adquisitivo de la población. Según el economista, los precios de bienes y servicios han subido entre 5% y 6% en el último año, lo que dificulta el acceso a la vivienda y al crédito, especialmente para las microempresas y las familias que no poseen propiedad inmobiliaria.

Pila de billetes de dólares estadounidenses, documentos oficiales, tres bloques de construcción de madera y un plano arquitectónico enrollado sobre una mesa de madera.
En una mesa de madera, billetes de dólares estadounidenses se mezclan con documentos, bloques de construcción de madera y un plano, sugiriendo la meticulosa planificación financiera y estructural de un proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enfrentar estos desafíos, Castellón propuso alcanzar un gran acuerdo de nación que involucre al sector público y privado. El objetivo sería definir políticas claras que estimulen la inversión, la industrialización y el desarrollo tecnológico, además de mejorar la capacitación de la población.

El desarrollo de políticas públicas enfocadas en la industrialización, la tecnología y los servicios estratégicos, junto con la atracción de inversión extranjera y el uso responsable de la deuda, aparecen como las principales recomendaciones para lograr un crecimiento sostenible.

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