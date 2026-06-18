Entregan más de 2,000 títulos de propiedad a familias de sectores vulnerables en República Dominicana

Luis Abinader encabezó en el Polideportivo Domingo Savio la entrega de 2,322 títulos de propiedad a familias de Gualey, María Auxiliadora y 27 de Febrero. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En el Polideportivo Domingo Savio, cientos de familias dominicanas recibieron una nueva oportunidad al obtener títulos de propiedad que les garantizan seguridad jurídica sobre sus viviendas. La entrega, encabezada por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, incluyó 2,322 documentos para residentes de los sectores Gualey, María Auxiliadora y 27 de Febrero, como parte del proyecto de titulación Domingo Savio, dirigido a mejorar las condiciones de vida en el Distrito Nacional. Con esta acción, el número de títulos otorgados en este programa alcanzó la cifra de 5,822 documentos entregados, impactando directamente a igual cantidad de hogares y beneficiando de manera indirecta a más de 23,000 personas.

El mandatario explicó que este proceso de titulación transforma la realidad de las familias al convertirlas en propietarias legales de los terrenos que ocupan, lo que se traduce en un aumento inmediato del valor de sus viviendas y la posibilidad de acceder a servicios del sistema financiero formal. De acuerdo con sus palabras, los beneficiarios podrán ahora desarrollar negocios, mejorar sus casas y asegurar que ese patrimonio permanezca dentro del núcleo familiar. “Lo más importante es que esto trae paz y tranquilidad, porque ya ustedes saben que tienen seguridad sobre lo que es suyo. Eso es dignidad, eso es justicia social”, sostuvo el jefe de Estado.

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El proyecto de titulación Domingo Savio elevó a 5,822 los títulos de propiedad entregados en el Distrito Nacional y benefició de forma indirecta a más de 23,000 personas. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Luis Abinader detalló que su administración ha entregado cerca de 170,000 títulos de propiedad en todo el país, lo que ha permitido que miles de familias cuenten con un documento legal que respalda su patrimonio. Según el presidente, el impacto de la titulación en las comunidades representa una política pública que busca otorgar tranquilidad legal y social a quienes, durante años, habitaron terrenos sin documentación formal.

En el acto también intervino Duarte Méndez Peña, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), quien señaló que la reciente entrega en Domingo Savio suma más de 5,800 familias beneficiadas. Méndez Peña destacó que la jornada incluyó la entrega de 2,322 nuevos títulos, que se suman a los 3,500 documentos otorgados en fases anteriores del proyecto. El funcionario subrayó que la meta es alcanzar la entrega de aproximadamente 8,000 títulos en esta zona específica del Distrito Nacional.

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El director de la UTECT informó que el proceso de titulación implicó la intervención de una superficie de 135 mil metros cuadrados, lo que permitió la regularización de los terrenos y facilitó la entrega de los documentos legales. Además, remarcó que esta política significó un ahorro de 185,7 millones de pesos para los beneficiarios, al no tener que asumir los costos del trámite. “Hoy ustedes reciben su título sin invertir un peso. Este documento representa tranquilidad, patrimonio y la seguridad de que sus familias cuentan con un derecho reconocido por el Estado dominicano”, expresó Méndez Peña.

El presidente de República Dominicana afirmó que los títulos de propiedad convierten a las familias en propietarias legales y les permiten acceder al sistema financiero formal. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

A lo largo del proceso, la UTECT trabajó en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, líderes comunitarios y organizaciones sociales, lo que permitió avanzar en los objetivos del proyecto y lograr la participación activa de las comunidades involucradas. Méndez Peña anunció que existen brigadas desplegadas en 11 provincias del país, donde se desarrollan nuevas iniciativas de titulación. Además, adelantó que próximamente iniciará un proyecto en la zona este de Santo Domingo, con el objetivo de alcanzar a más familias.

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Durante el evento, el sacerdote José Hernando Mendoza, de la Iglesia Santa Ana de Gualey, ofreció una oración por el bienestar de las familias beneficiadas y por el desarrollo sostenido de la comunidad. En representación de los residentes, Massiel Eugenia Acevedo expresó su agradecimiento y resaltó que la obtención del título de propiedad aporta dignidad y seguridad a los hogares. “Nos está devolviendo la paz mental, el derecho de decir: esta casa es mía, esta propiedad me pertenece”, manifestó Acevedo.