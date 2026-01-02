Sociedad

Un nuevo incendio se desató en Bariloche y avanzó sobre zonas pobladas

De acuerdo con el último informe emitido por los organismos de combate oficiales, el riesgo de que se produzcan nuevos focos en la provincia continúa en niveles “muy altos”

Debieron trabajar con medios aéreos
Debieron trabajar con medios aéreos para realizar descargas precisas

La situación generada por los incendios en la Patagonia no dan tregua. Los equipos de combate trabajan incansablemente debido a los focos ígneos que rápidamente se expanden por las condiciones climáticas adversas, que combinan calor extremo y fuertes vientos. Esta situación generó un nuevo incendio este jueves en la zona de la barda del Ñireco, en Bariloche.

Así lo informó el primer parte diario de 2026, emitido por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). En respuesta, se desplegaron cuatro móviles, se solicitó apoyo aéreo, y se sumaron a las tareas de combate los bomberos voluntarios y personal de Protección Civil. A raíz de este último dato, trascendió que el índice de riesgo por incendio para la región continúa estando en niveles muy altos. En este sentido, las autoridades pidieron extremar las precauciones y respetar estrictamente las prohibiciones establecidas para la prevención de incendios.

En cuanto a las tareas llevadas a cabo por la Agencia Federal de Emergencias, detallaron: “Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), colaboramos con la provincia mediante un helicóptero con helibalde para fortalecer las acciones de control del personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y policía. El incendio avanzó entre sectores poblados y requirió de descargas precisas del medio aéreo”.

En la región de General Conesa y Guardia Mitre, el riesgo es extremo, lo que implica la prohibición total de hacer fuego al aire libre, incluso en campings, fogones y viviendas particulares. El SPLIF recordó tanto a los residentes como a turistas que esta medida se extiende a áreas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como a la quema de residuos y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. El incumplimiento puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales.

En otra parte de Río Negro, el incendio “Veranada de Carlos Cayunao”, en Ñorquinco, permanece activo y aún no se determinó la cantidad de hectáreas afectadas. En el operativo intervienen pilotos y personal de apoyo en tierra de la AFE, junto a equipos del SPLIF de El Bolsón, con el apoyo de dos aviones hidrantes AT 802. En el departamento Adolfo Alsina, también en Río Negro, el incendio “Monte Bagual” se encuentra contenido tras afectar 3.062 hectáreas.

El incendio en la zona de Neuquén pudo ser controlado (Video: @AFE_Arg)

En paralelo, una cuadrilla del SPLIF fue destinada a Alto Chubut para colaborar en la extinción de un siniestro forestal.

El estado de los incendios en las demás provincias

De esta manera, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) difundió, a través de su cuenta de X, el panorama de incendios en distintas provincias, según el último informe.

En La Pampa, el incendio “La Blanca Grande”, en Hucal, se encuentra contenido y el área afectada está en proceso de evaluación, aunque ya son más de 80 mil hectáreas que se encuentran consumidas por este fenómeno. Participaban en el operativo personal de apoyo en tierra de la AFE, la Dirección General de Defensa Civil de la provincia y bomberos voluntarios de diversas localidades, con el apoyo de un avión hidrante AT 802.

En el mismo departamento, el incendio “La Aguara” fue extinguido, al igual que “La Marielita Wolf”. El incendio denominado “La Travesía”, en Chalileo, está controlado, mientras que en la misma zona el incendio “Granizo” también fue contenido por personal de Defensa Civil, bomberos y la Policía local.

Helicóptero con helibalde para fortalecer
Helicóptero con helibalde para fortalecer las acciones del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios en Río Negro (Foto: @AFE_Arg)

En Neuquén, el incendio “Estancia Chacayal” en Huiliches fue contenido tras afectar 700 hectáreas, con la intervención del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y personal de estancias locales.

El SMN mantiene un alerta de nivel amarillo para la región, con posibles efectos leves a moderados en la salud, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El informe emitido por el
El informe emitido por el SMN sobre temperaturas extremas en Bariloche y una extensa parte de la zona cordillerana

El pronóstico indica para los próximos días cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas de 29 grados y vientos leves del oeste en Bariloche, mientras que en El Bolsón se esperan condiciones similares, con máximas de 27 grados y viento leve del oeste y sudoeste.

