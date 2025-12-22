Advirtieron que el riesgo por incendios en Río Negro será “muy alto” esta semana y llamaron a extremar las medidas

Los brigadistas monitoreaban y uno de los últimos focos de incendio registrado en la ladera del cerro Runge, en Bariloche

El Gobierno de Río Negro dio a conocer un parte elaborado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que brinda información actualizada sobre la situación por riesgo de incendios en la provincia. El comunicado oficial se enmarcó en el período de mayor peligrosidad de ocurrencia de focos ígneos durante el verano y relevó las condiciones meteorológicas, el estado de operativos y las normativas vigentes asociadas a la emergencia.

Según indicaron las autoridades provinciales, en San Carlos de Bariloche, el SPLIF señaló que el Índice de Peligrosidad para incendios forestales se ubica en un nivel “muy alto”. Las condiciones climáticas y ambientales predominantes en la región incrementaron la alerta en zonas boscosas, de montaña y áreas naturales aledañas. Este panorama había sido advertido poco tiempo atrás, cuando tanto la provincia de Chubut como la de Río Negro, decretaron el estado de emergencia ante el riesgo extremo de incendios.

Al respecto, el informe detalló que el último de los focos registrados en el cerro Runge permanece controlado y continúa en fase de extinción. Los equipos de brigadistas sostienen tareas de vigilancia, enfriamiento de puntos calientes y monitoreo permanente, manteniendo el área bajo observación para evitar reactivaciones o propagación, especialmente ante eventuales cambios en las condiciones del viento y la temperatura. Este evento llevó a que el sábado las autoridades detuvieran a un operario y lo imputaran como presunto responsable de haber originado las llamas por usar negligentemente una amoladora.

Por esto, también debieron evacuar el Sanatorio San Carlos, de la mencionada ciudad de Río Negro. Las llamas tomaron fuerza rápidamente y quedaron a pocos metros del centro de salud, situado a la altura del kilómetro 1 de avenida Bustillo.

En paralelo, difundieron las previsiones meteorológicas para la ciudad, en donde se anticipa para este lunes cielo mayormente cubierto, con un registro de temperatura máxima que se ubicará en 15 °C. El viento soplará del oeste a 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h durante la jornada.

Mientras tanto, en El Bolsón, el SPLIF reportó que el Índice de Peligrosidad para incendios forestales es “alto”, ubicando a la zona también en condición de alerta. La información difundida este fin de semana, indicó que no se registraron focos activos ni intervenciones en la jurisdicción durante la jornada; y anticiparon condiciones meteorológicas inestables, con una temperatura máxima prevista de 12 °C, viento del oeste a 13 km/h y ráfagas hasta los 18 km/h.

Ante la presencia de humo, columnas sospechosas o indicios de incendios forestales, el Gobierno recordó a la población la importancia de reportar inmediatamente la situación llamando al 103.

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente en toda la provincia, las autoridades reiteraron la prohibición de encender fuego al aire libre en bosques, montañas, senderos, riberas de ríos, lagos, arroyos y espacios naturales o públicos no habilitados. La normativa incluye la prohibición total de quema de residuos sólidos urbanos, restos forestales o agrícolas, e impide el uso recreativo del fuego en cualquier modalidad.

El incumplimiento de las restricciones establecidas en el marco de la Emergencia Ígnea puede derivar en sanciones económicas y acciones judiciales. Las multas estipuladas por las autoridades provinciales van desde los 100 hasta los 100.000 litros de gasoil en función de la gravedad, implicando, además, posibles acciones penales y patrimoniales contra quienes resulten responsables de provocar focos ígneos.

En igual sentido, el Gobierno nacional reforzó las medidas para prevenir este tipo de eventos en parques nacionales de la Patagonia. Lo hizo días atrás a través de acciones de prevención que incluyeron la implementación de nuevas restricciones y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

La Administración de Parques Nacionales (APN), en conjunto con la Agencia Federal de Emergencia (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional, dispuso la prohibición del uso del fuego en cinco parques del norte patagónico hasta el 30 de abril de 2026. La restricción, motivada por los elevados índices de riesgo previstos para el verano, solo permite el uso controlado en instalaciones habilitadas por prestadores turísticos autorizados. Los parques alcanzados por la medida son Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

En el marco de la planificación estratégica para la temporada 2025-2026, la región de Patagonia Norte cuenta con una dotación de más de 160 brigadistas equipados con tecnología de avanzada. El personal dispone de herramientas manuales, equipos de agua, sistemas de comunicación modernos, drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS para abordar situaciones de riesgo de manera eficiente.

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, remarcó la importancia de la coordinación con las provincias a través de la AFE para optimizar recursos y establecer agendas de trabajo en el corto, mediano y largo plazo.