Cómo funcionará el Hospital Odontológico de la UBA durante el verano y qué atenciones ofrece

La apertura de las clínicas durante enero y febrero es para soportar la alta demanda. Se habilitarán 250 equipos de tratamiento con la participación de 500 profesionales

La extensión del servicio en verano busca evitar la saturación y el colapso de pacientes que suele darse en el mes de marzo

El Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) modificó su esquema habitual y anunció la apertura de sus servicios durante los meses de enero y febrero de 2026, medida que representa una respuesta directa al fenómeno de incremento en la demanda de atención odontológica y una apuesta por sostener la continuidad de los tratamientos más allá del ciclo académico tradicional. A partir de este lunes 5 de enero comenzará la iniciativa.

La decisión, confirmada por la Facultad de Odontología de la UBA, busca evitar la saturación de pacientes que históricamente se produce en marzo, jornada reconocida por la alta concentración de consultas en el sistema público.

Según informó la Facultad de Odontología, el hospital afronta una presión creciente producto de la reducción en la cobertura tanto pública como privada dentro del sector odontológico. A partir del lunes 5 de enero, las instalaciones de la UBA funcionarán en tres turnos: mañana, tarde y noche.

El Hospital Odontológico de la UBA ofrece en este operativo prácticas de baja, mediana y alta complejidad, desde caries hasta cirugías menores

El operativo contará con la participación de 500 profesionales, entre docentes y especialistas, quienes estarán apoyados por el equipo administrativo. El dispositivo habilitará 250 equipos de tratamiento odontológico de manera simultánea, según consta en el comunicado oficial de la institución.

De acuerdo con la información oficial, los servicios contemplan prácticas de baja, mediana y alta complejidad. El abanico de prestaciones incluye tratamientos de caries, conductos, colocación de coronas, implantología, prótesis y cirugías menores. Además, se atenderán urgencias como la extracción de dientes retenidos, uno de los motivos más frecuentes de consulta durante el verano.

La atención de los pacientes se organizará bajo un esquema diferenciado, sin necesidad de turno previo y con ingreso por la guardia principal. Desde allí, los usuarios serán derivados a una de las cinco clínicas dispuestas especialmente para el operativo.

La Facultad de Odontología de la UBA recalcó que no habrá modificaciones en los aranceles vigentes: los valores para consultas y prácticas se mantendrán idénticos a los de enero de 2025. Esta determinación tiene como objetivo sostener la accesibilidad económica para quienes no cuentan con obra social ni prepaga, sin alterar los estándares de calidad asistencial.

El operativo de verano se estructura sobre un consenso alcanzado con equipos docentes, administrativos y profesionales del hospital, según detalló la UBA. La extensión del servicio durante el receso apunta a mejorar la distribución de la demanda y facilitar tanto la continuidad de tratamientos como la atención de emergencias dentales, especialmente para aquellas personas que no pueden acceder a consultorios privados.

La atención durante el verano es sin turno previo y con acceso por guardia principal, derivando a los pacientes a cinco clínicas específicas

“Esta iniciativa responde directamente a la crisis de cobertura y a la urgencia de evitar el colapso tradicional del mes de marzo”, indicaron desde la facultad.

Además de esta iniciativa, con ampliación del servicio durante el verano, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires implementa desde julio un avance relevante en el campo de la atención odontológica: la incorporación de tratamientos con sedación consciente.

Esta modalidad se orienta a reducir los niveles de ansiedad y miedo durante procedimientos dentales, presentando una alternativa para quienes no pueden recibir anestesia local tradicional, ya sea por discapacidad, riesgo médico o fobia severa.

La técnica de sedación consciente consiste en la administración inhalatoria de una mezcla de oxígeno y óxido nitroso, permitiendo inducir un estado de relajación profunda sin pérdida de consciencia. De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente mantiene su capacidad de seguir indicaciones del profesional, elemento clave para garantizar la seguridad del tratamiento.

Este servicio, pionero en instituciones estatales del país, comenzó a funcionar en el área de Atención de Pacientes con Riesgo Médico y Discapacidad, dentro del espacio conocido como Clapar II.

El equipo responsable de estos tratamientos está integrado por odontólogos, médicos clínicos, cardiólogos y personal no docente, quienes trabajan en una clínica equipada con tecnología de alta complejidad y sistemas de cardioprotección.

