El gobierno porteño activó un operativo ante la ola de calor y abrió más de 250 refugios climáticos

La Ciudad de Buenos Aires implementó un operativo especial ante la ola de calor extremo, que afecta atraviesa a la zona metropolitana y gran parte del país. Tras la declaración de Alerta Naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se puso en marcha un plan de acción destinado a minimizar los riesgos para la salud pública derivados de las altas temperaturas.

Entre las medidas destacadas, se encuentran la apertura de más de 250 refugios climáticos —triplicando la cantidad habitual— distribuidos en toda la Ciudad con el fin de ofrecer alivio y protección a los vecinos.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, explicó que el operativo contempla una respuesta integrada y coordinada por diversas áreas del Gobierno de la Ciudad. “Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”, afirmó Macri, durante una conferencia de prensa en la sede gubernamental de Parque Patricios.

El mandatario subrayó que la situación es monitoreada en forma permanente y que se reforzaron todos los equipos de emergencias, incluidos el SAME —con servicios aéreos y nocturnos—, el cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

Macri también señaló que se activaron guardias preventivas para responder ante posibles cortes en el suministro eléctrico, en especial en puntos críticos. Estos equipos cuentan con generadores propios, lo que permite actuar rápidamente en situaciones como la asistencia a personas mayores, electrodependientes o ante emergencias en ascensores y proveer luces de emergencia en caso de ser necesario.

“Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Con todos nuestros equipos, estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de todos los porteños”, agregó el jefe de Gobierno.

El operativo amplió además los servicios en las 17 Estaciones Saludables ubicadas en parques y plazas, donde se ofrecen hidratación y controles básicos a cargo de equipos especializados. Los refugios climáticos —cuyos puntos pasaron de 82 a 250 ante el alerta Naranja— incluyen edificios públicos, bibliotecas, museos, centros de salud, sedes comunales, y espacios al aire libre como el Jardín Botánico, los parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico, y la Reserva Ecológica.

El acceso a estos lugares puede consultarse a través de Boti, el canal de WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147), y mediante el mapa disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño.

En la conferencia, Macri estuvo acompañado por el titular del SAME, Alberto Crescenti; la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; el director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Diego Vacchino; y el subteniente del cuerpo de Bomberos, Walter Molina. Crescenti advirtió sobre la peligrosidad de los golpes de calor y la importancia de la prevención, señalando que el SAME está preparado para atender cualquier emergencia a través del número 107.

“Un golpe de calor es una emergencia pura y entonces hay que desarrollar una política de emergencia, y creo que Jorge Macri lo ha expuesto muy bien, esto es una política de Estado”, expresó Crescenti, y agregó: “Tenemos las Fiestas y el alcohol se lleva muy mal con el calor. Por eso, queremos que las Fiestas no las pasen con nosotros, sino con sus familias”.

Los refugios climáticos ofrecen asistencia básica como hidratación y descanso en ambientes climatizados, con la presencia de personal capacitado. En casos que requieran atención médica, las autoridades recomiendan acudir a los centros de salud o solicitar el servicio del SAME.

Para la jornada de este martes y el fin de año, se esperan más días calurosos. El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana marcada por máximas que superan los valores habituales para esta época. De hecho, para la jornada de hoy, el mercurio probablemente ascienda hasta los 37 °C. No habrá lluvias que calmen el clima agobiante.