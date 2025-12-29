La historia detrás del Mercedes Pagoda que chocaron en Panamericana: cruces por los arreglos y un auto de colección destruido

Un Mercedes-Benz 230 SL “Pagoda” fue embestido cuando se encontraba detenido en plena autopista Panamericana, cerca del cruce con el camino del Buen Ayres, luego de haber perdido un neumático. No hubo heridos

El brutal choque entre un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda y otros vehículos que se hizo viral en las redes sociales durante los últimos días todavía dejó capítulos abiertos. El siniestro que ocurrió el último sábado en la Autopista Panamericana vio como un auto de colección valuado en 200 mil dólares quedó completamente destruido.

Lo cierto es que todo se conoció a partir de la viralización del momento de la colisión entre el Mercedes y un Peugeot 408 que circulaba por el carril rápido. Según se puede observar en las imágenes que encabezan esta nota, el Pagoda quedó varado cuando se le salió la rueda trasera izquierda en uno de los carriles de alta velocidad de la autopista a la altura del kilómetro 23 y fue embestido por el coche que manejaba Sergio O., de 41 años.

Por el impacto, el Mercedes se desplazó hacia otro carril de la derecha y recibió otra colisión por parte de un Renault Sandero Rojo que era conducido por Blanca M., de 59 años. A todo esto, la única persona herida fue una mujer de 38 años que era acompañante en el Peugeot.

Así quedó el Mercedes Pagoda tras la colisión en Panamericana

El dueño del Pagoda fue identificado como Carlos D., un empresario vinculado con el mundo textil de 67 años y que tenía una relación cercana con todo lo que tenía que ver con los autos de colección. Se trata de un hombre que participaba de eventos como, por ejemplo, las Mil Millas de Bariloche, una competición que se corre con vehículos de este estilo por los lugares más icónicos de la ciudad patagónica.

Cabe remarcar que este modelo de Mercedes-Benz fue producido entre 1963 y 1971, donde destacaba su diseño innovador y su techo rígido removible, que le valió el apodo de “Pagoda” debido a la forma particular de su estructura. En la actualidad, algunos ejemplares pueden alcanzar valores de 200 mil dólares, si están en un buen estado. En el caso del coche del empresario de 67 años estuvo seis años en el taller mientras le realizaban una restauración para que pueda volver a funcionar. Incluso, circuló la versión que la idea era ir con este auto a Punta del Este en las próximas semanas.

En ese sentido, en las últimas horas se conoció un audio de Carlos D. en el que cuenta detalles de cómo fueron los momentos previos al choque. "Después de seis años, estrenaba la Pagoda… por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió. Me bajé como pude y vino un auto de atrás y lo sacudió como venía. Son fierros nada más, así que otros seis años de restauración serán", señaló en el inicio.

La versión del dueño del Mercedes Pagoda chocado en la Panamericana

En otro pasaje del mismo mensaje, menciona a Marroco Classic Cars, el taller donde llevó el vehículo para una reparación reciente. Si bien no hubo una acusación directa, hubo planteos hacía la empresa por el presunto arreglo que habían realizado.

Debido a esto, desde la cuenta oficial del taller especializado en arreglo de autos de colección, se desligaron de la responsabilidad por la pérdida de la rueda. De acuerdo a lo que señalaron, el problema principal del auto era que no lograba funcionar correctamente debido a fallas en el sistema de inyección.

“Ese fue el motivo por el cual nos lo traen. El otro taller no había podido hacerlo andar. Nosotros reparamos la bomba inyectora y logramos que el auto funcione”, relató.

Sin embargo, una vez solucionado ese inconveniente, decidieron realizar una prueba de manejo, instancia en la que —según el mecánico— detectaron una serie de deficiencias graves en otros sistemas del vehículo. “Encontramos falencias importantes en frenos, tren trasero, caja y dirección. Todo eso fue comunicado al dueño, con audios y mensajes que lo respaldan”, sostuvo.

El descargo del mecánico que reparó el auto de colección que se accidentó sobre la Panamericana

En ese sentido, la responsabilidad por el desperfecto en la rueda trasera del auto es uno de los temas que están investigando desde la Justicia que intenta determinar las causas del siniestro. Esto porque una de las personas involucradas terminó en el Hospital de Boulogne y ahora la fiscal Paula Hertrig instruye una causa por lesiones culposas.

Según remarcó un especialista a este medio, este tipo de accidentes no son normales, pero pueden pasar en todos los autos, viejos o actuales. Además, señalaron que muchas veces este tipo de autos son utilizados en carreras, pueden hacer viajes de distancias importantes y tienen la obligación de la VTV al día para poder circular, como cualquier otro rodado.

La parte trasera del coche quedó completamente destruida

Justamente, Infobae accedió a un audio donde es el propietario del vehículo quien afirma que todo estaba bajo garantía del taller que llevaba adelante la restauración integral y mencionó al taller Restauraciones Jorge Sica como quien llevaba la responsabilidad del arreglo.

“Yo se lo pagué el auto completo a Sica y me lo tiene que terminar él, ¿viste? Porque no puedo pagar doble. Todo está en garantía y el auto solo tenía que ponerse en marcha y hacer todos los ajustes finales que no se hicieron nunca porque no funcionaban", dice en el mensaje.

También, en el mismo audio, Carlos D. menciona que el resto del arreglo lo tiene que llevar adelante el taller a cargo de la reparación. “Me salió bastante caro. Entonces no sé lo que será, pero me estoy asustando”, remarca en otro pasaje en relación a las falencias que tenía el auto.

A continuación, también según el mensaje, afirmó: “La semana que viene salgo de viaje, después tengo las mil millas. Es muy difícil que pueda disponer un día para ir a probar el auto. Preferiría que lo pruebe Sica, que ya me conoce y cualquier cosa la puede resolver”.

Este medio intentó comunicarse con el taller mencionado, pero hasta el momento no recibió respuesta sobre la responsabilidad de los arreglos.