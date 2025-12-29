Sociedad

Cómo es y dónde está “Era Cretácica 2″, la nueva muestra de dinosaurios

Más de 50 robots animatrónicos de última generación forman parte de una exhibición que propone un recorrido de una hora con actividades interactivas para grandes y chicos en la terraza de uno de los principales shopping del AMBA

Desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 1 de marzo, la terraza del Nivel 3 del Unicenter se convierte en escenario de una exhibición de dinosaurios animatrónicos de última generación en la exposición Era Cretácica 2. La experiencia se desarrolla de lunes a domingo, entre las 12 y las 20, en un espacio en el que la ciencia y el entretenimiento convergen en una propuesta dirigida a todos los públicos.

El recorrido, que dura aproximadamente una hora, invita a trasladarse millones de años hacia el pasado sin salir de la ciudad. La exhibición incluye, entre sus principales atractivos, la presencia de más de 50 dinosaurios animatrónicos, efectos especiales y una escenografía diseñada para sumergir a los asistentes en la atmósfera del período Cretácico.

El acceso se organiza en turnos cada 15 minutos. Los visitantes pueden explorar réplicas de distintas especies, participar en un “viaje en el tiempo” y acceder a un laboratorio de experimentos científicos. Además, la muestra incorpora una plaza de juegos interactiva pensada para los más pequeños, donde es posible subirse a los dinosaurios, excavar restos fósiles y conocer a Veloci, el velociraptor mascota de la expo. Según informaron los organizadores, no es necesario presentarse puntual al horario que reflaja la entrada.

Era Cretácica 2 es un portal del tiempo. No vas a mirar dinosaurios. Vas a viajar en el tiempo. A convertirte en explorador. A descubrir secretos del pasado. Y, sobre todo, a sentirte parte de una historia viva. Las actividades propuestas buscan transformar el aprendizaje en una aventura y la historia en una experiencia lúdica. El evento no se suspende por lluvia, ya que el espacio es techado, y cuenta con acceso a estacionamiento en el sector D, tercer piso del shopping.

Era Cretácica 2 recrea ambientes
Era Cretácica 2 recrea ambientes prehistóricos con dinosaurios animatrónicos de distintos tamaños

El ingreso a la exposición está sujeto a la adquisición de entradas digitales, que no son personalizadas y no requieren la presentación de DNI al momento de acceder. El valor de la preventa general se fijó en 25.000 pesos, mientras que los menores de tres años ingresan gratuitamente. El pack familiar, destinado a cuatro personas, tiene un costo de 75.000 pesos y permite la entrada de cuatro asistentes con el pago de tres tickets. Según detallan los organizadores, se pueden adquirir hasta cuatro entradas por transacción.

En relación a las políticas de descuentos, Era Cretácica 2 establece que jubilados y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) acceden a un 50% de descuento en boleterías. Para hacer uso de este beneficio, es necesario completar un formulario disponible en el sitio web, en la sección correspondiente a “CUD y Jubilados”. Los acompañantes de personas con CUD abonan el precio completo. Además, los menores de 12 años deben ingresar acompañados por un adulto responsable y portar ticket, mientras que a partir de los tres años cumplidos se abona entrada. No está permitido el ingreso con mascotas.

El formato de la experiencia prioriza la flexibilidad, ya que, ante cualquier inconveniente con el horario seleccionado, los visitantes pueden presentarse en cualquier momento del día para disfrutar del recorrido.

Entre los espacios destacados dentro de la exposición, la plaza de juegos invita a los niños a interactuar con las figuras animatrónicas, simular excavaciones paleontológicas y participar en actividades educativas. El laboratorio de experimentos científicos aporta contenido didáctico y conecta la muestra con los avances de la investigación en paleontología. Los asistentes pueden tomarse fotografías a lo largo del recorrido y registrar su paso por los distintos escenarios, en los que se representa la aparición de diversas especies de dinosaurios en la historia.

