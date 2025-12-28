Quiénes eran las víctimas fatales del accidente fatal en la Ruta Nacional 3

Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa murieron en el choque frontal a la altura de Las Flores, provincia de Buenos Aires (Foto: Gentileza 0221)

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores, dejó como saldo la muerte de Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa, vecinos de Berisso, quienes viajaban junto a su hija adolescente en una Renault Kangoo. El hecho, que involucró también a una Volkswagen Amarok, mantiene a las autoridades abocadas a esclarecer las causas exactas del siniestro.

Las víctimas fatales, Diaduch y Sosa, eran reconocidas en la ciudad de Berisso por su participación activa en la colectividad ucraniana, país de nacimiento del hombre.

Además, ambos desempeñaban tareas en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, según detalló 0221.

La pareja, por otro lado, colaboraba habitualmente en la organización de la Fiesta del Inmigrante y había ocupado diferentes cargos dentro de la Comisión Directiva de la Asociación Ucraniana Renacimiento.

La hija de las víctimas, una adolescente de 13 años, sobrevivió al siniestro y recibió atención en el Hospital de Las Flores

Esa presencia constante por parte de la pareja en actividades comunitarias y sociales los había posicionado como referentes de la colectividad inmigrante local.

En el momento del accidente, Diaduch, de 52 años, conducía la Renault Kangoo en la que viajaba junto a Sosa y su hija de 13 años. El trágico episodio ocurrió entre los kilómetros 226 y 228 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Las Flores.

Allí, el vehículo en el que se desplazaba la familia chocó de frente contra la Volkswagen Amarok conducida por una ciudadana extranjera con domicilio en Olavarría y DNI argentino, según consignaron fuentes policiales a Infobae.

El impacto resultó fatal para Diaduch y Sosa, quienes fallecieron en el lugar, según confirmaron los servicios de emergencia. En tanto, la adolescente que los acompañaba logró sobrevivir, aunque fue trasladada con heridas al Hospital de Las Flores, donde recibió asistencia médica.

Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa, fallecidos en el siniestro vial, formaban parte activa de la Asociación Ucraniana Renacimiento y eventos como la Fiesta del Inmigrante (Foto: Gentileza 0221)

La conductora de la Volkswagen Amarok también fue derivada al mismo centro asistencial, sin riesgo de vida, de acuerdo con la información obtenida por este medio.

Personal de Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, junto a efectivos de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, trabajaron en la escena para asistir a los heridos y restablecer la seguridad en el área afectada.

Como consecuencia del accidente, la circulación en la Ruta Nacional 3 permaneció interrumpida hasta cerca de las 11 de la mañana, cuando finalmente se normalizó el tránsito.

Las circunstancias que derivaron en el choque frontal permanecen bajo investigación. La Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores interviene en el caso, que por el momento está caratulado como doble homicidio culposo.

Las pesquisas policiales y judiciales investigan la causa del choque, actualmente caratulado como doble homicidio culposo bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores

Otro accidente fatal, en la Ruta 9

En la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo en la provincia de Santiago del Estero, un accidente entre un coche y una camioneta provocó la muerte de al menos cinco personas y dejó tres heridos el pasado lunes cerca de las 13.

El choque frontal involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux, ambos identificados por su matrícula, y requirió la rápida llegada de los servicios de emergencia. El accidente se produjo en un tramo donde la vía estaba habilitada con by pass por banquina en ambos sentidos, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Dentro del Volkswagen Voyage se desplazaban cinco personas, mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres. El episodio ocurrió en el kilómetro 1195 de la RN 9, en la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

El siniestro en la RN 9 involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux que circulaban en sentidos opuestos, generando interrupciones y peritajes en el tránsito regional

El panorama tras el impacto fue dramático, con víctimas sobre la calzada y una fuerte presencia de policía, bomberos y equipos de emergencia. El tránsito se vio parcialmente interrumpido, en tanto los equipos de Criminalística y Bomberos Voluntarios llevaban adelante las pericias para esclarecer cómo sucedió el choque y determinar responsabilidades.

Las autoridades confirmaron la existencia de cinco fallecidos y señalaron que tres heridos recibieron atención urgente en el CIS Termas de Río Hondo.

El informe policial indicó que la causa del accidente se encuentra bajo investigación, ya que ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas. Esta ruta conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que llevó a un gran operativo de asistencia y de restablecimiento del tránsito.

Durante la tarde, los equipos de emergencia permanecieron en el lugar, continuando con las tareas de auxilio y con los peritajes necesarios.