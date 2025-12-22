Sociedad

Tragedia en la Ruta 9: cinco personas murieron tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

El accidente ocurrió en una localidad de Santiago del Estero, cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos y colisionaron de frente. Hubo interrupción parcial del tránsito en la zona

Guardar
La colisión involucró a dos
La colisión involucró a dos vehículos en el kilómetro 1195 de la Ruta Nacional 9 (Foto: Sur Santiago)

En la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero, un choque entre un automóvil y una camioneta dejó al menos cinco muertos y tres heridos este lunes alrededor de las 13 horas.

La colisión frontal involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux, ambos con matrícula identificada, generando una rápida intervención de los servicios de emergencia en la zona. El impacto ocurrió mientras la vía se encontraba habilitada con by pass por banquina para ambos sentidos, tanto ascendente como descendente, de acuerdo a lo explicado por fuentes del caso a Infobae.

En el Volkswagen Voyage viajaban cinco ocupantes, mientras que en la Toyota Hilux se trasladaban tres personas. El siniestro se registró en el kilómetro 1195 de la RN 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

La escena tras el accidente resultó dramática, con personas tendidas sobre la calzada y una fuerte presencia policial, de bomberos y personal de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido, al tiempo que los equipos especializados de Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban peritajes para esclarecer la mecánica del hecho y definir responsabilidades.

Las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales y precisaron que tres personas resultaron con lesiones de consideración, las cuales fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica. Los nombres de las víctimas y los conductores aún no fueron difundidos oficialmente y se espera un parte con mayor precisión.

Según el informe policial, el accidente se produjo por causas que están bajo investigación, mientras ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La ruta conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que motivó un importante despliegue para asistir a los afectados y restablecer la circulación vehicular.

Durante la tarde, los equipos de emergencia continuaban con las tareas en el lugar del hecho, coordinando la asistencia y realizando las pericias de rigor.

Brutal choque en Córdoba: un camionero murió tras perder el control del vehículo y estrellarse contra un árbol

Un camionero murió en la
Un camionero murió en la Ruta Nacional 8

Un brutal choque en la Ruta Nacional 8 a la altura de la provincia de Córdoba dejó a un camionero fallecido después de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra un árbol. Producto de la colisión, el camión se prendió fuego y el hombre quedó atrapado.

El siniestro se produjo en el sector comprendido entre Paso del Durazno y Reducción, en el sur de la provincia, donde el impacto y posterior incendio conmovieron a quienes circulaban por la ruta.

La magnitud del accidente impactó de inmediato en la dinámica habitual del tránsito en la zona. El vehículo, un camión Pincen con acoplado, transportaba cal hidratada y tras perder el control por motivos que aún se investigan, terminó fuera de la calzada. El golpe contra el árbol provocó daños devastadores en la cabina, lo que impidió cualquier intento de socorro temprano. Testigos alertaron a los equipos de emergencia, aunque el incendio complicó aún más la posibilidad de acceder al conductor con vida.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 571 del trazado nacional, en un segmento donde la vegetación y la proximidad al camino pueden constituir factores de riesgo adicional para eventos de este tipo. El camión, que trasladaba material químico utilizado en la construcción y el agro, terminó completamente destruido, lo que generó además preocupación por posibles consecuencias medioambientales.

El servicio de emergencias, integrado por bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía de Córdoba, llegó en pocos minutos hasta el lugar tras ser notificado por automovilistas que presenciaron el episodio. Los rescatistas aplicaron maniobras para sofocar las llamas y controlar el fuego que envolvía la unidad de gran porte. Según el reporte oficial, el conductor fue hallado sin signos vitales una vez que el foco ígneo pudo ser extinguido y el acceso a la cabina resultó viable.

Temas Relacionados

Ruta Nacional 9Santiago del EsteroChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los viajes del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico que aprobó la Justicia

Su estadía en Uruguay hasta el 5 de enero por el casamiento de su sobrina no es la primera salida al exterior de Marcelo Porcel del año y ya siendo investigado

Los viajes del empresario acusado

La muerte de Iñaki Bohn Rioboo: condenaron al administrador y al electricista del country donde el nene se electrocutó al tocar una farola

Fue por el delito de homicidio culposo. El fallo llegó tras casi nueve años de investigación y expuso una cadena de negligencias en el mantenimiento del barrio cerrado

La muerte de Iñaki Bohn

Iba manejando por la ruta, dio positivo en un test de alcoholemia y dejó una insólita excusa: “Tomé vinagre”

En un operativo de control en Pinamar, personal del Ministerio de Transporte bonaerense retuvo a un automovilista cuya prueba arrojó 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre

Iba manejando por la ruta,

Largas filas en migraciones y retrasos para retirar el equipaje: advierten por importantes demoras en los aeropuertos

A la gran cantidad de pasajeros que viajan durante estas fechas, se suman los atrasos por el paro de controladores aéreos de la semana pasada y que todavía arrastra sus efectos

Largas filas en migraciones y

Ordenaron la captura del turco prófugo por el crimen del joven hallado con una máscara de Spiderman en Cañuelas

Se trata de Tunca Kent, de 32 años y acusado de asesinar a Efe Saravoglu el 27 de octubre pasado. La víctima vivía en Palermo y su cuerpo apareció un mes después en un pastizal de la Ruta 3. Tenía una relación con la pareja del presunto asesino. Creen que podría estar en Brasil o España

Ordenaron la captura del turco
DEPORTES
Uno por uno: cuándo y

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

TELESHOW
La foto subida de tono

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

INFOBAE AMÉRICA

Francia aprobó una ley de

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo