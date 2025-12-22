Tragedia en la Ruta 9: cinco personas murieron tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

La colisión involucró a dos vehículos en el kilómetro 1195 de la Ruta Nacional 9 (Foto: Sur Santiago)

En la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero, un choque entre un automóvil y una camioneta dejó al menos cinco muertos y tres heridos este lunes alrededor de las 13 horas.

La colisión frontal involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux, ambos con matrícula identificada, generando una rápida intervención de los servicios de emergencia en la zona. El impacto ocurrió mientras la vía se encontraba habilitada con by pass por banquina para ambos sentidos, tanto ascendente como descendente, de acuerdo a lo explicado por fuentes del caso a Infobae.

En el Volkswagen Voyage viajaban cinco ocupantes, mientras que en la Toyota Hilux se trasladaban tres personas. El siniestro se registró en el kilómetro 1195 de la RN 9, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57.

La escena tras el accidente resultó dramática, con personas tendidas sobre la calzada y una fuerte presencia policial, de bomberos y personal de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido, al tiempo que los equipos especializados de Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban peritajes para esclarecer la mecánica del hecho y definir responsabilidades.

Las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales y precisaron que tres personas resultaron con lesiones de consideración, las cuales fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para recibir atención médica. Los nombres de las víctimas y los conductores aún no fueron difundidos oficialmente y se espera un parte con mayor precisión.

Según el informe policial, el accidente se produjo por causas que están bajo investigación, mientras ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La ruta conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que motivó un importante despliegue para asistir a los afectados y restablecer la circulación vehicular.

Durante la tarde, los equipos de emergencia continuaban con las tareas en el lugar del hecho, coordinando la asistencia y realizando las pericias de rigor.

Brutal choque en Córdoba: un camionero murió tras perder el control del vehículo y estrellarse contra un árbol

Un camionero murió en la Ruta Nacional 8

Un brutal choque en la Ruta Nacional 8 a la altura de la provincia de Córdoba dejó a un camionero fallecido después de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra un árbol. Producto de la colisión, el camión se prendió fuego y el hombre quedó atrapado.

El siniestro se produjo en el sector comprendido entre Paso del Durazno y Reducción, en el sur de la provincia, donde el impacto y posterior incendio conmovieron a quienes circulaban por la ruta.

La magnitud del accidente impactó de inmediato en la dinámica habitual del tránsito en la zona. El vehículo, un camión Pincen con acoplado, transportaba cal hidratada y tras perder el control por motivos que aún se investigan, terminó fuera de la calzada. El golpe contra el árbol provocó daños devastadores en la cabina, lo que impidió cualquier intento de socorro temprano. Testigos alertaron a los equipos de emergencia, aunque el incendio complicó aún más la posibilidad de acceder al conductor con vida.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 571 del trazado nacional, en un segmento donde la vegetación y la proximidad al camino pueden constituir factores de riesgo adicional para eventos de este tipo. El camión, que trasladaba material químico utilizado en la construcción y el agro, terminó completamente destruido, lo que generó además preocupación por posibles consecuencias medioambientales.

El servicio de emergencias, integrado por bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía de Córdoba, llegó en pocos minutos hasta el lugar tras ser notificado por automovilistas que presenciaron el episodio. Los rescatistas aplicaron maniobras para sofocar las llamas y controlar el fuego que envolvía la unidad de gran porte. Según el reporte oficial, el conductor fue hallado sin signos vitales una vez que el foco ígneo pudo ser extinguido y el acceso a la cabina resultó viable.