Nacieron trigemelas en Chubut, un “milagro” que ocurre una vez cada millones de embarazos

El Chubut nacieron trigemelas en Navidad: la primera gemela nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kg, la segunda a las 9:50 con 1,760 kg, y la tercera a las 9:52 con 1,690 kg

El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys de Trelew constituye un hito tanto médico como social en la provincia de Chubut, no solo por su excepcionalidad —ocurre aproximadamente “una vez en 100 millones”, según las autoridades provinciales— sino por el desafío que representa para la medicina materno-infantil.

El evento, calificado como un caso de alta complejidad y baja frecuencia, exigió una organización y preparación rigurosas en todas las etapas, poniendo de relieve la capacidad de la salud pública local para responder a emergencias poco comunes y garantizar la seguridad en contextos de máxima exigencia.

Desde la Secretaría de Salud provincial precisaron que tanto las recién nacidas como la madre evolucionan favorablemente: “Se encuentran estables y en buen estado de salud”. El parte oficial informa que, al tratarse de “un nacimiento pretérmino (prematuro)”, las pequeñas permanecen en el Servicio de Neonatología del hospital, donde reciben atención especializada para favorecer su recuperación nutricional. Las autoridades insisten en que el éxito del procedimiento refleja el alto nivel profesional de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería, y que “este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

El parto se produjo el jueves 25 de diciembre, con una diferencia de poco más de una hora entre la primera y la tercera niña: la primera gemela nació a las 8:49 con un peso de 1,460 kg, la segunda a las 9:50 con 1,760 kg, y la tercera a las 9:52 con 1,690 kg. Todas ingresaron directamente al área de Neonatología para asegurar una vigilancia continua.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, de recorrida en el Hospital María Humphreys de Trelew

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres manifestó su satisfacción con el desenlace: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, y subrayó que “sin dudas lo más importante es que las tres bebés y su mamá están bien de salud”. El mandatario hizo hincapié en la respuesta eficiente del equipo hospitalario y la planificación constante requerida por estos embarazos, además de destacar la importancia de la inversión pública en equipamiento de alta complejidad.

Estas trigemelas corresponden a una gestación denominada monocorial triamniótica, es decir, genéticamente idéntica. Este fenómeno es tan poco frecuente porque ocurre solo cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide espontáneamente en tres embriones idénticos. Esta particularidad incrementa los riesgos durante el embarazo y demanda un seguimiento estricto y una preparación detallada para el parto.

Los antecedentes en Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas se registró en Argentina en contadas ocasiones. En 2019, también en Chubut, pero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas del país. Y el caso se transformó en un referente nacional para la medicina perinatal.

En Salta nacieron trigemelas monocoriales triamnióticas un evento que ocurre solo una vez cada un millón de embarazos en el mundo (Gob de Salta)

En 2020 y en pleno contexto de pandemia, el sábado 25 de julio a las 10 de la mañana, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski recibieron a Victoria, Julieta y Delfina, luego de una cesárea programa en la Clínica IMA de Adrogué.

En septiembre de este mismo año, la provincia de Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar a las treinta y cuatro semanas de gestación, con pesos entre 1,560 y 1,780 gramos. En ambos antecedentes, igual que en Trelew, las recién nacidas permanecieron internadas varias semanas en terapia intensiva neonatal, lo que resalta la importancia del cuidado especializado en embarazos y partos múltiples de alto riesgo.