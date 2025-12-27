Sociedad

Conmoción por la muerte repentina de una mujer mientras hacía compras en un hipermercado de La Plata

La fallecida estaba acompañada por su hija, quien contó que su madre, de 83 años, padecía de hipertensión arterial y sobrepeso

La víctima, Alicia Bonessi, residente
La víctima, Alicia Bonessi, residente en Ensenada, sufrió un desmayo y convulsiones en el sector de congelados, pasillo 7 del supermercado

Una mujer de 83 años murió repentinamente mientras realizaba compras en un hipermercado de Ringuelet, en la ciudad de La Plata. El episodio sucedió en el sector de congelados, en el pasillo 7 del local, y desató un fuerte impacto entre quienes se encontraban en el comercio.

De acuerdo con la información del diario El Día, la víctima era residente de Ensenada. Durante la noche del viernes se desmayó de forma súbita y cayó al suelo.

Testigos presenciaron que, tras el desvanecimiento, comenzó a convulsionar y luego dejó de responder, perdiendo el pulso. En cuestión de minutos, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar, pero los médicos constataron el fallecimiento en el acto, sin posibilidad de reanimación.

Según consignó 0221, la hija de la mujer, quien estaba en el lugar al momento del deceso, declaró ante las autoridades que su madre tenía antecedentes de hipertensión arterial y sobrepeso, y que contaba con una médica de cabecera que supervisaba regularmente su salud. La médica personal de la fallecida acudió poco después al hipermercado y certificó que la muerte fue por causas naturales.

El episodio, registrado en el hipermercado ubicado en Camino Centenario y 513, provocó conmoción tanto entre los clientes como entre los empleados del local. No fue necesaria la intervención judicial al tratarse de un fallecimiento por causas naturales.

Tras la confirmación oficial de la muerte, se completaron las actas correspondientes y se dispuso el traslado del cuerpo.

Otra muerte en La Plata

El conductor, Juan Martín Lilli, fue asistido y trasladado por el SAME al HIGA San Martín, donde falleció por un paro cardiorrespiratorio pese a los esfuerzos médicos

Un accidente de tránsito alteró la rutina matutina de La Plata días atrás, cuando un automóvil perdió el control en la intersección de las calles 14 y 51, junto a Plaza Moreno, y terminó impactando contra un local gastronómico. El conductor tenía 63 años, falleció horas más tarde como consecuencia de un paro cardíaco pese a los esfuerzos médicos.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 10:30, momento en el que el Comando de Patrullas del distrito recibió un aviso sobre un vehículo que, por causas en principio desconocidas, había invadido el espacio verde de la plaza céntrica, generando alarma entre los transeúntes y quienes circulaban por esa zona emblemática de la ciudad.

Al llegar al sitio, los agentes constataron que el automóvil involucrado era un Peugeot 208 de color gris. Tras realizar las primeras averiguaciones, lograron identificar al hombre al volante como Juan Martín Lilli, quien según testigos y la información recabada por el personal policial, habría sufrido una descompensación súbita mientras conducía. Este episodio le hizo perder el dominio del vehículo, que terminó colisionando contra el local de comida rápida “El Pulpito” e ingresó luego al predio de Plaza Moreno.

A pesar del impacto y de los visibles destrozos en la estructura del local, las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre los empleados ni las personas que se encontraban en las inmediaciones en ese momento. El rápido accionar de los servicios de emergencia evitó que la situación se agravara.

La intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) permitió asistir de inmediato al conductor, quien permanecía en el interior del automóvil tras el siniestro. Los profesionales lo estabilizaron y lo trasladaron con urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA San Martín), donde quedó internado en observación y bajo cuidados médicos intensivos.

Cerca de las 13:30, las autoridades de la Comisaría 9ª informaron que el hombre falleció mientras recibía atención en el hospital. El parte oficial consignó como causa del deceso un paro cardiorrespiratorio. Ante este desenlace, se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes y se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N°12 y al Juzgado de Garantías N°2, que avanzan con los procedimientos administrativos y legales correspondientes tras el fallecimiento en el nosocomio.

