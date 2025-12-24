Sociedad

Brutal choque en Mendoza: la embistió un auto, salió despedida de su moto y la atropelló un tractor

La víctima, de 29 años, resultó herida en una colisión múltiple. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en Guaymallén

Una camioneta colisionó con una motociclista y luego un camión la atropelló (Foto: Twitter @MailenSanchez5)

Un grave accidente de tránsito registrado el lunes por la tarde en Guaymallén terminó con una mujer de 29 años gravemente herida, luego de verse involucrada en una compleja secuencia en la que resultaron implicados una camioneta, un tractor y la moto de la propia víctima.

Según la información publicada por El Sol, el hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas en la intersección de Carril Nacional y Manuela Pedraza, cuando la conductora transitaba en su moto Bajaj Rouser 200.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un joven de 18 años que manejaba una Toyota RAV4 intentó girar por Bandera de Los Andes hacia el este, lo que generó la colisión con la motociclista.

Los testigos indicaron que, tras el primer impacto, la mujer perdió el control del vehículo y chocó contra un cesto de basura, saliendo despedida y quedando tendida sobre la calzada.

La situación se agravó en cuestión de segundos, ya que en ese instante un tractor que circulaba por el carril pasó y no pudo esquivar completamente a la víctima, aplastándole la pierna derecha.

Los profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado evaluaron a la motociclista y determinaron que presentaba “politraumatismo grave con desmembramiento de la pierna derecha”, motivo por el cual fue derivada de urgencia al Hospital Central.

Las pruebas de alcoholemia realizadas a todos los involucrados arrojaron resultado negativo, conforme detalló la Policía Vial. La investigación del accidente quedó en manos de la Oficina Fiscal Guaymallén.

La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Central

Este fin de semana, un joven de 19 años murió tras un accidente vial ocurrido en Guaymallén cuando el acoplado de un camión Volvo se desprendió e impactó contra la motocicleta en la que viajaba como acompañante. La Oficina Fiscal de la Jurisdicción inició una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades del siniestro.

El hecho se produjo este sábado en la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7. Allí, un camión, conducido por V. Z., de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo. En sentido contrario, una motocicleta Honda Wave transportaba a Máximo Nicolás Torres, de 19 años, y a una adolescente de 17 años que manejaba el vehículo.

Luego de que el acoplado se desenganchara y se produjera el impacto, los efectivos policiales trasladaron de urgencia al joven al microhospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas. En tanto, la conductora de la moto fue asistida por politratumatismos.

El camión sin el acomplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)

Este no fue el único caso en que un siniestro vial ocurrido durante el fin de semana en Mendoza. Un joven motociclista de 23 años falleció en las primeras horas de este domingo en Maipú, tras un violento choque contra un árbol en las inmediaciones del Acceso Este.

La víctima circulaba en una motocicleta Honda 150 cc por la calle Juan Isidro Maza en dirección de norte a sur. Según detalló el medio local Los Andes, el accidente ocurrió a las 06:15, cuando Gorosito perdió el control del vehículo, salió de la calzada y colisionó de frente contra un árbol, a pocos metros del Acceso Este.

El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar luego de recibir un aviso a la línea de emergencias, pero solo pudo constatar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones.

La motocicleta yace sobre un árbol en Mendoza (Crédito: Uno)

Accidente fatal en Misiones

Un accidente múltiple registrado en la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1.397, en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, provocó la muerte de cuatro personas y dejó varios heridos durante la tarde del lunes, según informó Infobae.

La violencia del impacto causó el fallecimiento inmediato de Lidia Alfonso, de 62 años y oriunda de San Miguel (Buenos Aires), Yesica Carmen Vidal, de 38, Nina Seles, de 3, y Mayrli Jazmín Seles, de 17, ambas residentes en Curuzú Cuatiá (Corrientes). Los cuerpos de las víctimas, que iban como acompañantes en el Peugeot 208, fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se ordenó la realización de una autopsia, tal como dispuso el juzgado actuante.

El accidente involucró un Peugeot 208, una Toyota Hilux con tráiler de dos ejes y una motocicleta de 220 cc. Todos los vehículos transitaban en sentido Posadas–Puerto Iguazú cuando colisionaron en una curva frente a una estación de servicios, provocando una interrupción total del tránsito durante varias horas. Posteriormente, se habilitó la circulación por la banquina mientras Criminalística y autoridades judiciales realizaban los peritajes.

Entre los heridos figuran el conductor del Peugeot, J. A. A. O., de 42 años y domiciliado en Aristóbulo del Valle (Misiones); S. A. S., de 4 años, y M. V. S., de 13, quien fue derivada al Hospital Pediátrico. Además, el conductor de la Toyota Hilux, J. L. G., de Resistencia (Chaco), y el motociclista E. B. R. también recibieron atención médica tras el siniestro. Desde el Hospital Pediátrico de Posadas se rectificó la identificación de una de las víctimas menores, que había sido informada erróneamente en un primer momento debido al estado en que se encontraba el cuerpo.

La investigación judicial para determinar las causas del choque continúa abierta.

