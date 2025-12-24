Accidente fatal en Misiones: murieron 4 personas por un choque múltiple entre un auto, una moto y una camioneta

El conductor del Peugeot 208 y otros tres heridos recibieron atención médica tras el grave accidente registrado frente a una estación de servicios

Un accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 1397, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y varios heridos. El hecho sucedió en una curva frente a una estación de servicios en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, provocando la interrupción total del tránsito durante varias horas.

De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades, el siniestro, ocurrido durante la tarde del lunes, involucró a un Peugeot 208, una Toyota Hilux con tráiler de dos ejes y una motocicleta de 220 cc. Todos los vehículos se desplazaban en sentido Posadas–Puerto Iguazú. Las víctimas fatales viajaban como acompañantes en el Peugeot 208 y fallecieron en el lugar por la violencia del impacto, de acuerdo con la información oficial.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lidia Alfonso, de 62 años, con domicilio en San Miguel, localidad de la provincia de Buenos Aires; Yesica Carmen Vidal, de 38; Nina Seles, de 3; y Mayrli Jazmín Seles, de 17, estas últimas con residencia en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Cinco heridos tras el choque en Misiones fueron trasladados a hospitales de la región, mientras el tránsito estuvo interrumpido por varias horas

En un primer momento, se identificó erróneamente a una de las víctimas menores a raíz del estado en que se encontraba el cuerpo, situación que fue aclarada mediante una comunicación oficial del Hospital Pediátrico de Posadas.

Entre los lesionados figura el conductor del Peugeot 208, J.A.A.O., de 42 años, de Aristóbulo del Valle (Misiones), quien fue trasladado a un centro de salud. También resultaron heridas S.A.S., de 4 años, y M.V.S., de 13, trasladada al Hospital Pediátrico. El conductor de la Toyota Hilux, J.L.G., domiciliado en Resistencia, Chaco, y el motociclista E.B.R. también recibieron atención médica tras el impacto.

El tránsito permaneció interrumpido en ese sector de la Ruta Nacional 12 y fue habilitado más tarde de manera alternada por la banquina, para permitir la remoción de los vehículos y los peritajes de Criminalística y autoridades judiciales. Al finalizar las diligencias, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se programó la autopsia, de acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado interviniente.

El choque en San Ignacio involucró un Peugeot 208, una Toyota Hilux con tráiler y una motocicleta, todos circulando en sentido Posadas–Puerto Iguazú

La investigación se mantiene abierta para determinar las causas que provocaron el choque.

Otro trágico accidente en el interior

En la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje El Naranjito, en la provincia de Santiago del Estero, un choque frontal dejó como saldo cinco personas muertas y tres heridas. El incidente involucró un Volkswagen Voyage que funcionaba como remís y una Toyota Hilux. El accidente se produjo poco después de las 13:00 de este lunes.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1.195, en un tramo de la ruta donde el tránsito se realizaba por la banquina en ambos sentidos debido a un bypass, según confirmaron fuentes a Infobae. El impacto sucedió cuando ambos vehículos se desplazaban en direcciones contrarias.

En el Volkswagen Voyage viajaban seis personas y cinco de ellas fallecieron de inmediato. Entre las víctimas están Pablo Ovejero (57), conductor del auto; Ramón Marcelo Bulacio (64); Arnaldo Andrés Alderete (32); Liliana Fernández Álvarez (29) y Yenifer Valentina Alderete, una niña de 3 años.

El fallecimiento de cinco ocupantes del Voyage generó una fuerte conmoción entre familiares y allegados, quienes expresaron el dolor por la pérdida de sus vecinos y seres queridos. La menor viajaba en brazos de uno de los adultos.

En la Ruta Nacional 9, a la altura de El Naranjito, Santiago del Estero, otro choque frontal dejó cinco muertos y tres heridos, involucrando un remís y una Toyota Hilux

De manera milagrosa, Andrea Micaela Bulacio, residente en Pinamar, sobrevivió a la colisión. Fue atendida de urgencia en el lugar y trasladada después al Hospital Regional de la capital provincial, donde recibió atención médica inmediata.

En la Toyota Hilux se desplazaban dos personas, ambas lesionadas. Eduardo Palomino, comisionado de Amicha y domiciliado en Chañar Pozo de Arriba, junto a Liter Octavio Corregidor (55 años, vecino de Haipapuca), recibieron asistencia en el sitio y luego fueron derivados para controles al Hospital Regional y al CIS Termas.

La investigación sigue a cargo de la Justicia local, que aguarda los resultados de los peritajes técnicos. Las fuentes policiales señalaron que se intenta establecer las causas del violento choque y determinar posibles responsabilidades, ya que el tramo presentaba condiciones especiales de circulación por trabajos en la vía.

El accidente activó un operativo de emergencia que involucró a la Comisaría Comunitaria N° 57, personal sanitario del Hospital Regional y el CIS Termas, además de la participación de Bomberos Voluntarios, para asistir a los afectados en distintas localidades del departamento Río Hondo y zonas aledañas.