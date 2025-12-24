Sociedad

Accidente fatal en Misiones: murieron 4 personas por un choque múltiple entre un auto, una moto y una camioneta

Entre las víctimas se encuentran tres menores y una mujer de Buenos Aires. Además, hubo cinco heridos que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de la región

Guardar
El conductor del Peugeot 208
El conductor del Peugeot 208 y otros tres heridos recibieron atención médica tras el grave accidente registrado frente a una estación de servicios

Un accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 1397, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y varios heridos. El hecho sucedió en una curva frente a una estación de servicios en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones, provocando la interrupción total del tránsito durante varias horas.

De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades, el siniestro, ocurrido durante la tarde del lunes, involucró a un Peugeot 208, una Toyota Hilux con tráiler de dos ejes y una motocicleta de 220 cc. Todos los vehículos se desplazaban en sentido Posadas–Puerto Iguazú. Las víctimas fatales viajaban como acompañantes en el Peugeot 208 y fallecieron en el lugar por la violencia del impacto, de acuerdo con la información oficial.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lidia Alfonso, de 62 años, con domicilio en San Miguel, localidad de la provincia de Buenos Aires; Yesica Carmen Vidal, de 38; Nina Seles, de 3; y Mayrli Jazmín Seles, de 17, estas últimas con residencia en Curuzú Cuatiá, Corrientes.

Cinco heridos tras el choque
Cinco heridos tras el choque en Misiones fueron trasladados a hospitales de la región, mientras el tránsito estuvo interrumpido por varias horas

En un primer momento, se identificó erróneamente a una de las víctimas menores a raíz del estado en que se encontraba el cuerpo, situación que fue aclarada mediante una comunicación oficial del Hospital Pediátrico de Posadas.

Entre los lesionados figura el conductor del Peugeot 208, J.A.A.O., de 42 años, de Aristóbulo del Valle (Misiones), quien fue trasladado a un centro de salud. También resultaron heridas S.A.S., de 4 años, y M.V.S., de 13, trasladada al Hospital Pediátrico. El conductor de la Toyota Hilux, J.L.G., domiciliado en Resistencia, Chaco, y el motociclista E.B.R. también recibieron atención médica tras el impacto.

El tránsito permaneció interrumpido en ese sector de la Ruta Nacional 12 y fue habilitado más tarde de manera alternada por la banquina, para permitir la remoción de los vehículos y los peritajes de Criminalística y autoridades judiciales. Al finalizar las diligencias, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se programó la autopsia, de acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado interviniente.

El choque en San Ignacio
El choque en San Ignacio involucró un Peugeot 208, una Toyota Hilux con tráiler y una motocicleta, todos circulando en sentido Posadas–Puerto Iguazú

La investigación se mantiene abierta para determinar las causas que provocaron el choque.

Otro trágico accidente en el interior

En la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje El Naranjito, en la provincia de Santiago del Estero, un choque frontal dejó como saldo cinco personas muertas y tres heridas. El incidente involucró un Volkswagen Voyage que funcionaba como remís y una Toyota Hilux. El accidente se produjo poco después de las 13:00 de este lunes.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1.195, en un tramo de la ruta donde el tránsito se realizaba por la banquina en ambos sentidos debido a un bypass, según confirmaron fuentes a Infobae. El impacto sucedió cuando ambos vehículos se desplazaban en direcciones contrarias.

En el Volkswagen Voyage viajaban seis personas y cinco de ellas fallecieron de inmediato. Entre las víctimas están Pablo Ovejero (57), conductor del auto; Ramón Marcelo Bulacio (64); Arnaldo Andrés Alderete (32); Liliana Fernández Álvarez (29) y Yenifer Valentina Alderete, una niña de 3 años.

El fallecimiento de cinco ocupantes del Voyage generó una fuerte conmoción entre familiares y allegados, quienes expresaron el dolor por la pérdida de sus vecinos y seres queridos. La menor viajaba en brazos de uno de los adultos.

En la Ruta Nacional 9,
En la Ruta Nacional 9, a la altura de El Naranjito, Santiago del Estero, otro choque frontal dejó cinco muertos y tres heridos, involucrando un remís y una Toyota Hilux

De manera milagrosa, Andrea Micaela Bulacio, residente en Pinamar, sobrevivió a la colisión. Fue atendida de urgencia en el lugar y trasladada después al Hospital Regional de la capital provincial, donde recibió atención médica inmediata.

En la Toyota Hilux se desplazaban dos personas, ambas lesionadas. Eduardo Palomino, comisionado de Amicha y domiciliado en Chañar Pozo de Arriba, junto a Liter Octavio Corregidor (55 años, vecino de Haipapuca), recibieron asistencia en el sitio y luego fueron derivados para controles al Hospital Regional y al CIS Termas.

La investigación sigue a cargo de la Justicia local, que aguarda los resultados de los peritajes técnicos. Las fuentes policiales señalaron que se intenta establecer las causas del violento choque y determinar posibles responsabilidades, ya que el tramo presentaba condiciones especiales de circulación por trabajos en la vía.

El accidente activó un operativo de emergencia que involucró a la Comisaría Comunitaria N° 57, personal sanitario del Hospital Regional y el CIS Termas, además de la participación de Bomberos Voluntarios, para asistir a los afectados en distintas localidades del departamento Río Hondo y zonas aledañas.

Temas Relacionados

MisionesSan IgnacioRuta Nacional 12AccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una decisión judicial allanó el camino para que el nuevo juicio por la muerte de Maradona empiece en fecha

Por mayoría, la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó todos los recursos presentados por los acusados y se avanza hacia el 17 de marzo como día de inicio del debate

Una decisión judicial allanó el

Habilitaron el pago con tarjetas, QR y billeteras virtuales en otras 23 líneas de colectivos del AMBA

Los pasajeros ahora pueden utilizar tarjetas VISA y Mastercard contactless, celulares y relojes inteligentes con NFC en el transporte público

Habilitaron el pago con tarjetas,

Un conductor quiso escaparse de un control policial y lo arrolló un tren en Mendoza: está grave

Un Fiat 147 conducido por un hombre terminó chocado por la locomotora en Maipú. Dio positivo de alcoholemia y fue hospitalizado

Un conductor quiso escaparse de

Por el sorpresivo temporal Aeroparque declaró alerta durante dos horas y hubo vuelos demorados

El servicio comenzó a normalizarse pasadas las 19. A raíz de la tormenta y los fuertes vientos se activó un protocolo que frenó la carga de combustible

Por el sorpresivo temporal Aeroparque

Asesinó a su hijastra y apuñaló a su pareja, estuvo prófugo dos años y lo encontraron en la Villa Zavaleta

Enrique Hugo Saavedra era buscado desde octubre de 2023 y sobre él pesaba un pedido de recompensa de $5.000.000. Había cambiado su aspecto físico para intentar pasar desapercibido

Asesinó a su hijastra y
DEPORTES
“Absurdo”: el fuerte descargo de

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

La fábrica inagotable: quiénes son los juveniles del tenis argentino a seguir en 2026

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

TELESHOW
Lali Espósito anunció su primer

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

INFOBAE AMÉRICA

Dos especies distintas, un mismo

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney