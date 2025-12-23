Seis personas en un auto y una menor fallecida: qué se sabe del trágico choque fatal en la Ruta 9

El accidente involucró a seis ocupantes de un Volkswagen Voyage y dos de una Toyota Hilux en el paraje El Naranjito

En la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje El Naranjito, se produjo un choque frontal que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas. La colisión, que involucró a un Volkswagen Voyage utilizado como remís y una Toyota Hilux, sucedió pasadas las 13 horas de este lunes.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1195, en una zona donde la ruta funcionaba con un bypass por banquina para ambos sentidos, hecho confirmado por fuentes consultadas por Infobae. El impacto, de acuerdo con los informes, ocurrió mientras ambos vehículos circulaban en sentido contrario.

En el Volkswagen Voyage viajaban seis personas, de las cuales cinco perdieron la vida en el acto. Entre las víctimas fatales se encuentran Pablo Ovejero, de 57 años, quien conducía el automóvil, Ramón Marcelo Bulacio (64), Arnaldo Andrés Alderete (32), Liliana Fernández Álvarez (29) y Yenifer Valentina Alderete, una niña de 3 años.

Todos tenían domicilio en distintas localidades del departamento Río Hondo y zonas cercanas, según precisó Diario Panorama.

El hecho de que cinco ocupantes del Voyage fallecieran en el lugar movilizó a familiares y allegados, quienes expresaron su consternación ante la pérdida de vecinos y seres queridos. La menor de 3 años iba en brazos de uno de los adultos.

Las causas del choque permanecen bajo investigación judicial mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas (Fotos: Diario Panorama)

Milagrosamente, Andrea Micaela Bulacio, con domicilio en Pinamar, logró sobrevivir al impacto. Esta mujer fue asistida de urgencia en el sitio y posteriormente trasladada al hospital Regional de la capital provincial. Su estado motivó la rápida intervención de los equipos de emergencia y personal sanitario.

En cuanto a la Toyota Hilux, dos personas viajaban en su interior y ambas resultaron lesionadas. Eduardo Palomino, comisionado de Amicha, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba, y Liter Octavio Corregidor, de 55 años y residente en la zona de Haipapuca, fueron atendidos en el lugar y derivados para su evaluación médica al Hospital Regional y al CIS Termas, respectivamente. Los heridos fueron rápidamente asistidos y hospitalizados.

La escena tras el accidente fue dramática, con personas tendidas sobre la calzada y una fuerte presencia de efectivos policiales, bomberos y personal médico. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas, mientras los equipos de Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban las pericias correspondientes para tratar de establecer con exactitud la mecánica del hecho.

La investigación se mantiene en manos de la Justicia local, que aguarda los resultados de los peritajes técnicos. Las fuentes policiales indicaron que se busca determinar las causas que provocaron el violento choque y deslindar responsabilidades, ya que, al momento del impacto, la vía presentaba condiciones especiales de circulación por obras viales.

El accidente activó un amplio operativo de asistencia en la región, conectando a varias localidades del departamento Río Hondo y zonas cercanas. El despliegue involucró a la Comisaría Comunitaria N° 57, equipos médicos del Hospital Regional y del CIS Termas, así como la intervención de Bomberos Voluntarios.

Se distrajo con un choque en General Paz y embistió a una moto: hay tres personas heridas

Durante la madrugada de este lunes, dos siniestros tuvieron lugar sobre la Avenida General Paz, a la altura de la avenida De los Corrales, mano al Riachuelo. En el lugar trabajaban los agentes de la Policía de la Ciudad y personal del SAME para asistir a los heridos. El segundo choque ocurrió cuando un Corsa se distrajo viendo las consecuencias del primer incidente y embistió a una moto.

Todo comenzó cerca de las 3.30, cuando un camión chocó a un auto, lo que provocó politraumatismos en el conductor del vehículo de menor porte. El hombre de 45 años fue trasladado al hospital Santojanni, según pudo conocer Infobae.

La situación se complicó cuando un auto de la marca Chevrolet y una moto chocaron a pocos metros de distancia. El incidente se produjo, debido a que el conductor del vehículo se distrajo observando la primera colisión. Los ocupantes de la moto, un hombre de 27 años y una mujer de 26, fueron asistidos y derivados al mismo hospital para su atención médica. Además, uno de ellos sufrió la amputación de la mano, según indicó TN.

Tan solo una hora antes, otro choque múltiple sobre la misma traza ocurrió a la altura de Mosconi. El incidente se registró a las 2 de la madrugada e involucró a un automóvil Mercedes blanco y dos motocicletas. Como consecuencia del impacto, una de las motos perdió la rueda trasera, lo que intensificó la peligrosidad del siniestro.

Personal de emergencia asistió a ambos motociclistas, quienes presentaban politraumatismos y fueron trasladados de inmediato al hospital Zubizarreta. Una de las víctimas, una mujer, sufrió un trauma craneal grave y permanece bajo atención médica especializada.