Se distrajo con un choque en General Paz y embistió a una moto: hay tres personas heridas entre los dos siniestros

Uno de los incidentes se produjo a la altura de Avenida De los Corrales, donde la circulación quedó restringida (video SAME)

Durante la madrugada de este lunes, dos siniestros tuvieron lugar sobre la Avenida General Paz, a la altura de la avenida De los Corrales, mano al Riachuelo. En el lugar trabajaban los agentes de la Policía de la Ciudad y personal del SAME para asistir a los heridos. El segundo choque ocurrió cuando un Corsa se distrajo viendo las consecuencias del primer incidente y embistió a una moto.

Todo comenzó cerca de las 3.30, cuando un camión chocó a un auto, lo que provocó politraumatismos en el conductor del vehículo de menor porte. El hombre de 45 años fue trasladado al hospital Santojanni, según pudo conocer Infobae.

Más adelante se registró otro accidente en el que los ocupantes de una moto debieron ser trasladados a un hospital

La situación se complicó cuando un auto de la marca Chevrolet y una moto chocaron a pocos metros de distancia. El incidente se produjo, debido a que el conductor del vehículo se distrajo observando la primera colisión. Los ocupantes de la moto, un hombre de 27 años y una mujer de 26, fueron asistidos y derivados al mismo hospital para su atención médica. Además, uno de ellos sufrió la amputación de la mano, según indicó TN.

La salida de avenida De los Corrales permanecía cerrada como consecuencia de ambos incidentes y las tareas de emergencia. Las imágenes del hecho registraron el daño producido tanto en el auto del primer accidente, que quedó con la puerta del lado del conductor, con una rasgadura profunda que llegaba hasta el paragolpe delantero.

Otro episodio se produjo cerca de las 2 de la mañana también sobre General Paz (Video: SAME)

Tan solo una hora antes, otro choque múltiple sobre la misma traza ocurrió a la altura de Mosconi. El incidente se registró a las 2 de la madrugada e involucró a un automóvil Mercedes blanco y dos motocicletas. Como consecuencia del impacto, una de las motos perdió la rueda trasera, lo que intensificó la peligrosidad del siniestro.

Personal de emergencia asistió a ambos motociclistas, quienes presentaban politraumatismos y fueron trasladados de inmediato al hospital Zubizarreta. Una de las víctimas, una mujer, sufrió un trauma craneal grave y permanece bajo atención médica especializada.

Por el operativo y las pericias a cargo de la comisaría de la comuna 11, permanecen reducidos dos carriles derechos en la zona, lo que genera demoras en el flujo vehicular habitual. Las imágenes del siniestro fueron enviadas para documentación y análisis de las autoridades competentes.

Noticia en desarrollo