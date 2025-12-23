¿Quiénes no trabajan por el asueto del 24 de diciembre de 2025 y cómo funcionarán los servicios públicos?

El Decreto 883/2025, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, establece asueto administrativo para los empleados públicos el 24 y 31 de diciembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre de 2025, a través del Decreto 883/2025 firmado por el presidente Javier Milei. La disposición afecta exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional (APN) para Navidad y Año Nuevo, según se publicó en el Boletín Oficial.

Según destaca la normativa, el asueto apunta a “facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

El descanso anticipado busca fortalecer el valor de estas celebraciones, con el fin de que “todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad” y no implicará costos extra para el Estado. Además, se remarca que “repercutirá de manera beneficiosa en el sector turístico”.

La decisión establece que los servicios esenciales, como hospitales y servicios de seguridad, deberán continuar sus operaciones habituales para garantizar la atención a los ciudadanos durante los días de asueto.

La medida no afecta al sector privado, donde el 24 y 31 de diciembre seguirán siendo días laborables, por lo que cada empleador definirá si concede o no la jornada libre, o se establece un día de prestación de tareas reducida. En caso de trabajar en esas fechas, no se aplica el pago doble previsto para los feriados nacionales, como el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La atención de las oficinas públicas permanecerán cerradas

Los bancos, sin actividad presencial

En el caso de las entidades bancarias y financieras, aunque el decreto presidencial no afecta a estos sectores, tampoco habrá actividad presencial el 24 y 31. Así lo definieron las cámaras representativas del sector, que adoptaron la invitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a otorgar una jornada de asueto.

En un comunicado, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) comunicaron que las sucursales bancarias permanecerán cerradas en ambas jornadas previas a los feriados.

Durante los días de asueto, las entidades precisaron que la actividad financiera estará habilitada de manera online para efectuar pagos y transferencias a través de tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil. Estos canales electrónicos estarán habilitados para operar de manera segura y ágil. Además, se garantizará la recarga de cajeros automáticos para quienes necesiten efectivo. Una de las operaciones que no se podrá efectuar es la compra y venta de dólares.

Asimismo, recordaron que la posibilidad de realizar extracciones de dinero también estará disponible en cadenas de supermercados, agencias de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias y comercios de electrodomésticos, siempre que el usuario presente DNI y tarjeta de débito para procesar el retiro.

Transporte y estaciones de servicio

El funcionamiento de los servicios públicos y el transporte experimentará cambios durante las fiestas de fin de año. En el caso de los colectivos, las diferentes líneas comenzarán a reducir progresivamente sus frecuencias en la tarde y noche del 24 de diciembre según los cronogramas definidos por cada empresa.

El 25 de diciembre, el servicio operará con el esquema habitual de domingos y feriados, presentando menos unidades en circulación y mayores intervalos entre cada colectivo.

Los subtes y el Premetro, integrados por las líneas A, B, C, D, E y H, brindarán servicio el 24 de diciembre desde las 6 hasta las 21.40. El 25 de diciembre funcionarán bajo el cronograma de feriados. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los trenes circularán el 24 con horarios de sábado y el 25 con frecuencias reducidas, según el esquema de domingos y feriados.

El transporte público de colectivos, subtes y trenes funcionará con horarios especiales, presentando frecuencias reducidas y finalización anticipada de servicios en las vísperas de las fiestas

En la Ciudad de Buenos Aires, el estacionamiento funcionará con normalidad el 24, permitiéndose estacionar en ambas aceras donde esté habilitado. El 25, regirá el esquema de feriado, lo que permite el libre estacionamiento en avenidas y la suspensión de parquímetros.

En materia sanitaria, se implementará un operativo especial que incluye guardias hospitalarias completas el 24 y 25 de diciembre. Respecto a la recolección de residuos, el servicio se suspenderá en Nochebuena y se reanudará el 25 de diciembre conforme a los cronogramas habituales.

Las estaciones de servicio también modificarán su atención. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que no habrá atención al público general entre las 22 y las 6 horas, tanto en la noche del 24 como en la del 31 de diciembre. En esos horarios, se garantizará un servicio de guardia exclusivo para vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Cómo será el asueto en la Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof resolvió otorgar más días de descanso. El asueto administrativo abarcará los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 para el personal de la Administración Pública Provincial.

La medida, sin embargo, excluye al personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, el Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Un juzgado de Familia de La Plata

Otros servicios públicos que no están alcanzados por el asueto es el personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados. Tampoco los empleados que se desempeñen en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad, al personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.

De igual manera, el asueto tampoco abarcará al personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025-2026” y al personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

Además, el gobierno bonaerense invitó al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los municipios a adherir a la iniciativa.