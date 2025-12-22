Nochebuena y Navidad: cómo funcionarán los bancos 24 y 25 de diciembre

"Se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo", aseguraron las entidades que representa a los bancos del país (Gustavo Gavotti)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las jornadas durante las cuales su personal no prestará servicio con motivo de las celebraciones de fin de año e instó a las entidades financieras y cambiarias a adaptar sus esquemas laborales al mismo calendario. Esta disposición impactará en la atención presencial al público, ya que los bancos no abrirán sus sucursales en esos dos días.

La medida contempla el otorgamiento de asueto para los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se celebran la Nochebuena y el último día del año.

Tampoco habrá actividad, claro, el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos feriados nacionales.

A través de un comunicado, la entidad señaló: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.

El BCRA dispuso un asueto para sus empleados. REUTERS/Enrique Marcarian

Días después, como sucede todos los años, los feriados fueron confirmados por las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Las entidades agrupadas en esas asociaciones informaron que “han decidido adherir a la invitación formulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre de 2025″.

“Las sucursales de los bancos permanecerán cerradas en esos días, pero todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones. Además, se recargarán cajeros automáticos para los casos en los que se requiera dinero en efectivo. También seguirán disponibles numerosos canales alternativos para realizar extracciones de billetes en cadenas de supermercados, cadenas de cobro y pago, estaciones de servicio, farmacias, y venta de electrodomésticos, entre otros comercios que requieren la presentación de DNI y tarjeta de débito para realizar retiros, agregaron.

De esa forma, las sucursales bancarias permanecerán cerradas el 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1° de enero.

“Todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones” (BCRA)

Ante la falta de atención en sucursales, los clientes podrán utilizar los canales electrónicos, como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos, para concretar operaciones bancarias.

Además, seguirá habilitada la opción de extracción de efectivo en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos para quienes requieran dinero en efectivo y utilicen tarjeta de débito. Estas opciones permitirán que los usuarios mantengan acceso a servicios financieros básicos durante los días de asueto.

En este contexto, es recomendable que los clientes anticipen cualquier trámite que requiera atención presencial en sucursales o gestiones que no puedan resolverse mediante canales digitales. Operaciones como la gestión de cheques, trámites de documentación o consultas específicas deberán realizarse antes de las fechas anunciadas para evitar inconvenientes.

Cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

La administración pública también modificará su funcionamiento los días 24 y 31 de diciembre, en las que se aplicará un asueto para los empleados del ámbito nacional, según fue oficializado por el Ejecutivo a través del Decreto 883/2025.

Argumentaron que “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

El Gobierno señaló que las vísperas —los días 24 y 31 de diciembre— suelen estar dedicadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares, por lo que consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, garantizando que las personas cuenten con un tiempo razonable para realizar los preparativos, desplazamientos y actividades propias de esas celebraciones.