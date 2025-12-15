Política

Dictaron asueto por Navidad y Año Nuevo para los empleados públicos: cómo funcionará el Estado durante las Fiestas

La medida se oficializó esta madrugada, mediante la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Así, alegaron que la decisión busca facilitar reuniones familiares y potenciar el turismo

Guardar
El Gobierno nacional otorga asueto
El Gobierno nacional otorga asueto administrativo a la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno dispuso, a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, el otorgamiento de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida, publicada este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, fechas que la legislación argentina reconoce como feriados nacionales inamovibles.

El decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

Según el Decreto 883/2025, “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina y para quienes habitan en el territorio de la República Argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

El Gobierno consideró que las vísperas, es decir, los días 24 y 31 de diciembre, suelen destinarse a los preparativos y traslados necesarios para posibilitar el encuentro familiar, por lo que resulta “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

El decreto también señala que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al favorecer los desplazamientos internos y el aprovechamiento de los días no laborables para actividades recreativas. Además, aclara que el asueto no implica ningún gasto adicional para el Estado nacional y que “garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”.

En cuanto al alcance de la disposición, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, por lo que estos sectores deberán funcionar con normalidad durante las fechas mencionadas.

El decreto firmado por Javier
El decreto firmado por Javier Milei y Manuel Adorni busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en Navidad y Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siendo asueto los días 24 y 31 de diciembre, los empleados no cumplirán sus funciones durante dos días seguidos, dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados inamovibles, por lo que el personal que deba trabajar en esas fechas cobrará el doble.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores. En tal caso, si la empresa decide que no se trabaje, ese día no será un feriado, de modo que no se generará un pago adicional. De acuerdo con la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, por lo que quienes trabajen recibirán un pago estándar, salvo que su empresa disponga lo contrario.

La decisión se adoptó en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

Temas Relacionados

NavidadAño NuevoEmpleados del sector públicoEmpleados públicosTrabajadores estatalesÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Frenética semana en el Congreso: buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y debatir la reforma laboral

Comienzan las reuniones tras la convocatoria a sesiones extraordinarias. Mañana, habrá un encuentro de Labor Parlamentaria en el Senado para sellar un cronograma muy apretado hasta el viernes -inclusive- sobre trabajo. Patricia Bullrich sueña con un despacho para ir al recinto el 27 o el 29, con ambas leyes

Frenética semana en el Congreso:

A días del anuncio, oficializaron las designaciones de los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

Los cambios se dan luego de la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y el nombramiento de Carlos Presti, como nuevo titular de la cartera

A días del anuncio, oficializaron

El Gobierno llamó a licitación para concesionar Tecnópolis y otorgar la gestión del predio a inversores privados

Buscan establecer un modelo de administración público-privada para el inmueble de más de 500 mil metros cuadrados, ubicado en Villa Martelli. El contrato será por 25 años

El Gobierno llamó a licitación

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile: “La Libertad Avanza”

El jefe de Estado argentino celebró la victoria del republicano en el balotaje chileno, a quien calificó como su amigo, sobre la candidata oficialista Jeannette Jara

Javier Milei felicitó a José

Tras el ataque terrorista en Australia, Milei apuntó contra los que promueven “las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas”

El mandatario volvió a expresarse en sus redes sociales por el atentado antisemita en Bondi Beach que dejó al menos 15 muertos. La Oficina del Presidente también emitió un comunicado condenando el hecho

Tras el ataque terrorista en
DEPORTES
El Buenos Aires Lawn Tennis

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

TELESHOW
Las perlitas de los Martín

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

INFOBAE AMÉRICA

Marcela Cabutti reúne a Sudamérica

Marcela Cabutti reúne a Sudamérica y África, a través del arte, la geología y la memoria

Una nueva mirada sobre Pablo Picasso, a través de sus anécdotas más insólitas

Maruja Mallo rompe moldes: ¿surrealismo, geométrica o algo totalmente distinto?

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo