Brutal choque en Córdoba: un camionero murió tras perder el control del vehículo y estrellarse contra un árbol

Un camionero murió en la Ruta Nacional 8

Un brutal choque en la Ruta Nacional 8 a la altura de la provincia de Córdoba dejó a un camionero fallecido después de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra un árbol. Producto de la colisión, el camión se prendió fuego y el hombre quedó atrapado.

El siniestro se produjo en el sector comprendido entre Paso del Durazno y Reducción, en el sur de la provincia, donde el impacto y posterior incendio conmovieron a quienes circulaban por la ruta.

La magnitud del accidente impactó de inmediato en la dinámica habitual del tránsito en la zona. El vehículo, un camión Pincen con acoplado, transportaba cal hidratada y tras perder el control por motivos que aún se investigan, terminó fuera de la calzada. El golpe contra el árbol provocó daños devastadores en la cabina, lo que impidió cualquier intento de socorro temprano. Testigos alertaron a los equipos de emergencia, aunque el incendio complicó aún más la posibilidad de acceder al conductor con vida.

El camión se prendió fuego y tuvieron que actuar los bomberos

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 571 del trazado nacional, en un segmento donde la vegetación y la proximidad al camino pueden constituir factores de riesgo adicional para eventos de este tipo. El camión, que trasladaba material químico utilizado en la construcción y el agro, terminó completamente destruido, lo que generó además preocupación por posibles consecuencias medioambientales.

El servicio de emergencias, integrado por bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía de Córdoba, llegó en pocos minutos hasta el lugar tras ser notificado por automovilistas que presenciaron el episodio. Los rescatistas aplicaron maniobras para sofocar las llamas y controlar el fuego que envolvía la unidad de gran porte. Según el reporte oficial, el conductor fue hallado sin signos vitales una vez que el foco ígneo pudo ser extinguido y el acceso a la cabina resultó viable.

El hombre todavía no fue identificado

Otro impactante accidente

Una colisión entre dos camiones ocurrida este miércoles pasado el mediodía en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, provocó la muerte de dos personas y lesiones en al menos una más, quien debió ser trasladada para recibir atención médica.

El incidente, que incluyó un incendio de grandes proporciones, renovó el reclamo local por soluciones viales en uno de los puntos considerados de mayor peligrosidad en el norte santafesino.

Uno de los vehículos transportaba material inflamable

Inicialmente, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron afectados por el fuego, ya que uno de ellos transportaba material inflamable, indicó Cadena 3. Las llamas se extendieron sobre las cabinas y parte del cargamento, complicando las tareas de rescate y contención.

Fue necesaria la intervención simultánea de Bomberos Voluntarios, equipos de salud y agentes policiales locales. Tras intensos minutos de trabajo, las dotaciones lograron sofocar el foco ígneo y asegurar la escena.

Guillermo Burgos, Jefe de Bomberos de Arrufó, confirmó la existencia de dos víctimas fatales en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El choque obligó a interrumpir el tránsito en la estratégica conexión de rutas nacionales y provinciales. Testigos describieron momentos de conmoción entre automovilistas y residentes.

Las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente continúan abiertas, en una zona conocida por el alto flujo de tránsito pesado y las maniobras riesgosas que demandan las condiciones.

Durante la jornada, la circulación permaneció restringida, provocando demoras y desvíos. Tanto la magnitud del accidente como la frecuencia de episodios similares acrecientan la demanda de respuestas concretas en el cruce de Arrufó, foco de reiterados hechos viales.

Tanta es la preocupación por la cantidad de accidentes que los lugareños tienen planeado realizar un reclamo. Una vecina contó a Infobae que este miércoles, desde las 20:00, se reunirán en el “cruce de la muerte”, para reclamar por la realización del proyecto de una rotonda.