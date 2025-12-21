El pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad: ¿mesa adentro o mesa afuera?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima para las fiestas navideñas tendrá al calor como protagonista.

El comienzo de verano y, en consecuencia, la llegada del calor hacen que la planificación para las Fiestas sea un tema recurrente a esta altura del año. ¿Habría que cenar dentro del hogar? ¿O se podrá hacerse al aire libre?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una Nochebuena y Navidad con temperaturas elevadas, superiores a los 30°C en buena parte del país, con muy bajo riesgo de precipitaciones. Los días previos mostrarán una tendencia marcada por el calor y la inestabilidad, aunque se espera que el tiempo se estabilice justo para las celebraciones del 24 y 25 de diciembre.

Desde hoy, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará temperaturas máximas en torno a los 28°C y mínimas de 22°C, con nubosidad variable durante toda la jornada y probabilidad baja de lluvias. El lunes 22 se prevén registros similares en cuanto a temperatura y condiciones, mientras el viento soplará desde el sector este a velocidades de entre 12 y 31 km/h.

La primera mitad de la semana mantendrá el ambiente cálido y húmedo: el martes 23 el termómetro podría alcanzar los 31°C y persistirá la nubosidad, con una baja posibilidad de precipitaciones.

El SMN señaló que se espera una navidad calurosa, pero sin lluvias.

El calor en las fiestas navideñas

En plena víspera de Navidad, para el miércoles 24 el pronóstico muestra una máxima de 33°C y una mínima de 22°C, con cielo parcialmente despejado en la mañana y nublado en la tarde. Durante esta jornada, las ráfagas de viento calculadas llegarán a los 50 kilómetros por hora en la tarde y noche, con una muy baja probabilidad de lluvias del 10% y bajo un cielo completamente cubierto.

El jueves 25 de diciembre, la Navidad se presentará con tiempo estable, temperatura máxima de 30°C y mínima de 20°C. Si bien en el primer tramo del día estará mayormente nublado, desde la tarde podrá apreciarse la presencia del sol, ya que estará algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones relevantes. El viento predominará del este y noreste, aunque se anticipa una mejora evidente respecto a la inestabilidad de los días anteriores.

De este modo, todo indica que quienes celebren en el AMBA podrán disfrutar una Nochebuena y Navidad bajo condiciones de calor y nubosidad variable, pero sin lluvias.

El pronóstico para el resto del país

Al sur del país, en la ciudad chubutense de Rawson, el viento será una constante, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en las primeras horas del jueves 24. A su vez, el sol será protagonista, ya que se aguarda un firmamento algo nublado para ambos días. Mientras que en Río Gallegos, en Santa Cruz, el viento será aún mayor y podrían alcanzar los 78 km/h. Además, el cielo estará mayormente nublado.

En la ciudad de Neuquén, ambos días tendrán condiciones similares, con una mínima que no bajará de los 15°C y una máxima que alcanzará los 31°C, con cielo algo nublado. El mismo firmamento tendrá Viedma en Río Negro, con una mínima estimada 14°C y una máxima de 30°C.

En el centro del país, la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) tendrá temperaturas altas, debido a que ambos días tendrán una temperatura máxima de 33°C, con un cielo que irá de parcialmente (Nochebuena) a algo nublado (Navidad). Por su parte, la capital de San Luis contará con chaparrones y ráfagas de viento el día previo a Navidad, pero luego tendrá el cielo cubierto y sin precipitaciones para el 25 de de diciembre. En Mendoza, directamente está algo nublado, con una temperatura promedio entre los 22°C y los 32°C.

Las nubes también serán una constante en San Juan, que tendrá un clima que se ubicará entre los 21°C y los 33°C, con una baja probabilidad de lluvias para el 25 de diciembre. En Córdoba se prevé una fiesta calurosa, con 35°C para Nochebuena y mayor presencia de nubes en Navidad, con un 10% de posibilidades de lluvias.

En el litoral argentino imperarán las nubes. Santa Fe y Paraná (Entre Ríos) tendrán un pico de 35°C para Nochebuena y muy bajas chances de lluvias para Navidad. Ambos días Corrientes contará con un cielo mayormente nublado y con una chance del 10% de lluvias.

La ciudad misionera de Posadas y la chaqueña de Resistencia contarán con un firmamento mayormente nublado y con casi nulas posibilidades de precipitaciones. Y con un promedio de máximas que superarán los 30°C para el día previo a Navidad.

Al norte del país, el clima será completamente inestable. Es que en las capitales de La Rioja y de Catamarca, si bien el 24 contará con cielo parcialmente nublado, para la jornada siguiente se aguardan lluvias aisladas en la mañana y chaparrones durante la tarde, con un pico de 35°C.

Asimismo, en San Miguel de Tucumán estará mayormente nublado en Nochebuena (22°C y 34°C) y con lluvias aisladas y chaparrones en Navidad (23°C y 35°C).

En tanto, en Salta y San Salvador de Jujuy la mínima no perforará los 16°C, mientras que ambas localidades contarán con una máxima de 30° para el 25 de este mes. Además, el SMN indicó que están pronosticadas tormentas aisladas para la tarde y noche de Nochebuena, como también lluvias aisladas y chaparrones para el próximo jueves.