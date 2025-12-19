Sociedad

Difundieron los motivos de la muerte de Kenya, la elefanta que fue trasladada desde Mendoza a Brasil

La ejemplar había permanecido en cautiverio en un zoológico de Mendoza durante cuatro décadas

Guardar
La elefanta Kenya
La elefanta Kenya

En las primeras horas del martes se supo que Kenya, la última elefanta que quedaba en Argentina y que había sido trasladada a un santuario en Brasil a mediados de año, había fallecido. Según informó el equipo de profesionales que la atendió, el animal había tenido una alteración en la respiración que los mantenía preocupados y haciendo un seguimiento de su salud, debido a su adultez.

El último ejemplar de su especie, que había vivido durante décadas en un zoológico de Mendoza, murió rodeada de sus cuidadores, quienes la atendieron la noche previa a su partida. La necropsia, practicada al cuerpo del animal, reveló que padecía una “osteomielitis severa, con la ausencia del último dígito en la mayoría de los dedos de sus patas, así como del segundo dígito del dedo externo en las patas delanteras”.

Desde Proyectoele explicaron que “el codo que le causaba molestias y mostraba signos serios de disfunción evidenció una degradación articular crónica con líquido sinovial anormal, que será analizado. Había nódulos, úlceras, un quiste grande y otros problemas que involucraban distintos órganos de su cavidad abdominal”.

Sin embargo, el patólogo que examino el cadáver indicó que “el problema más significativo estaba en los pulmones”, donde era “altamente probable la tuberculosis”. Dicho diagnóstico estuvo respaldado por fotografías compartidas con un veterinario de grandes animales. Al respecto, manifestaron que la enfermedad “estaba muy avanzada, con infiltrados granulares en ambos pulmones y colapso alveolar. Todos los hallazgos macroscópicos con relevancia médica eran problemas crónicos, lo que significa que era algo con lo que había vivido antes de su llegada a Brasil”.

Todos los problemas detectados estaban presentes antes de su llegada a Brasil y eran de larga evolución, precisó la entidad. Durante su estancia en el refugio, se le realizó dos amplios paneles de sangre, cuyos resultados mostraron mejoría, pero no reflejaban la gravedad del daño interno.

Padecía problemas pulmonares
Padecía problemas pulmonares

Los últimos días

El personal advirtió inicialmente una alteración en la respiración, lo que llevó al equipo veterinario del santuario a brindar atención permanente. De acuerdo con los comunicados, se tomaron medidas intensivas tales como la administraron antibióticos y terapias dirigidas a aliviar el dolor articular, resultado de sus antecedentes físicos previos. El propio Santuario de Elefantes Brasil (SEB) detalló que aceptaba los medicamentos e inclinaba sus patas para facilitar la tarea médica, un comportamiento inusual que le permitió al equipo ajustar los tratamientos en tiempo real.

Su cuadro clínico evidenciaba problemas de movilidad, cansancio y una marcada disminución del apetito. El refugio puntualizó que Kenya evitaba acostarse. Esta acción es muy común en elefantes que, por dolor o debilidad, temen no poder reincorporarse. “Cuando un elefante deja de acostarse, puede ser por miedo a no poder levantarse de nuevo”, manifestó la organización.

El lunes previo a la muerte, los profesionales reforzaron el plan de tratamiento, implementaron terapias con antibióticos de amplio espectro y propusieron recursos adicionales como catéteres, terapia de líquidos e intervenciones no invasivas para mantener el bienestar del animal. “Kenya pasó la tarde allí, recibiendo todas las otras terapias también: nebulización por problemas respiratorios y terapia de láser para las patas”, comunicó el espacio.

En las últimas horas previas al triste desenlace, escribieron: “Después de varios días sin mostrar señales de que ella estuviera acostada, Kenya finalmente se acostó anoche”, para luego contar que “al amanecer, su respiración se alteró y lanzó “‘una suave trompeta de cachorro’ antes de partir rápido y en silencio”. Su cuadro era consecuencia del “impacto del cautiverio”.

Su vida en cautiverio y el posterior encuentro con Pupy

Tras años de preparación fue trasladada en julio dando fin a una etapa de más de cuatro décadas en cautiverio. El operativo, iniciado en 2017, comprendió entrenamientos específicos para el animal y la logística del traslado, que consistió en un recorrido de cinco días a lo largo de 3.600 kilómetros. Kenya, de 44 años, vivió en Mendoza desde 1985, adonde arribó tras un intercambio con Tierpark Hagenbeck de Alemania a la edad de cuatro años.

Al llegar al santuario, un espacio de 1.500 hectáreas en el Mato Grosso, fue sometida a controles veterinarios intensivos para monitorear secuelas derivadas de su pasado en recintos cerrados. En ese entorno se reencontró con Pupy, otra elefanta proveniente del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, que se había sumado al santuario en abril y que falleció en octubre.

Durante los días previos al primer acercamiento, se observaron señales de interés y reconocimiento mutuo, que se expresaron en miradas largas y movimientos prudentes. El equipo de cuidadores evaluó con detalle los comportamientos de ambas para definir el momento más seguro para el encuentro. Kenya permanecía en el Recinto 1, próxima al galpón, mientras Pupy se encontraba en el Recinto 2. A través de la cerca, ambas elefantas se aproximaron, mostrando curiosidad y respetando el ritmo del otro ejemplar.

Temas Relacionados

KenyaSantuarioBrasilPupyúltimas noticias

Últimas Noticias

“Mi novio me engañaba con mi hermana y eso fue apenas el comienzo del infierno familiar”

Mi historia no fue inocua. No nos liberamos de nuestra infancia; en el mejor de los casos solo aprendemos a vivir con las ruinas

“Mi novio me engañaba con

Bomberos atropellados en Morón: dos de las víctimas sufrieron amputaciones en sus miembros inferiores

Una de las mujeres fue sometida a varios tratamientos, pero ninguno logró mejorar su estado. Sus otros dos compañeros siguen internados

Bomberos atropellados en Morón: dos

Atraparon a un ladrón que baleó a un jubilado durante una entradera en La Plata

El hecho ocurrió 24 de noviembre pasado en la calle 478 bis y 23 de City Bell. Tras casi un mes de investigación, las autoridades lograron dar con su paradero. El joven intentó huir, pero fue capturado por los oficiales

Atraparon a un ladrón que

Luis Landriscina cumple 90 años: vida y obra del cuentista que jamás aceptó decir un “chiste verde” para tener éxito

El hombre que hizo reír a grandes y chicos gracias a su capacidad de narrar, nació en Chaco el 19 de diciembre de 1935

Luis Landriscina cumple 90 años:

Desbarataron otra banda narco familiar que usaba un geriátrico como punto de venta de drogas en Córdoba

El líder de la organización criminal había cumplido una pena también por narcotráfico, pero al quedar en libertad continuó con su actividad

Desbarataron otra banda narco familiar
DEPORTES
Jake Paul se enfrenta al

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Bolivia ratificó

La Justicia de Bolivia ratificó la prisión preventiva al ex presidente Arce por riesgos de fuga y obstaculización del proceso penal

Murió el ex presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, a los 90 años

El vicepresidente Edmand Lara rechazó el retiro del subsidio a los combustibles en Bolivia y realza las tensiones en el Ejecutivo

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras ratificó que respaldará con “firmeza” el resultado de las elecciones presidenciales

Zelensky celebró el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE y afirmó que “se trata de un apoyo significativo”