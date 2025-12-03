Sociedad

Accidente fatal en Santa Fe: un trabajador sufrió una descarga eléctrica, cayó desde 5 metros y murió

El episodio ocurrió mientras la víctima realizaba tareas sobre un tendido de fibra óptica. Fue asistida en el lugar por personal de Bomberos y de primeros auxilios que decretaron su fallecimiento

El operario fallecido en San Lorenzo era oriundo de Rosario y sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba con cables en altura

Un trágico accidente laboral sacudió este miércoles la tranquilidad de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Se vio involucrado un operario, quien mientras trabajaba con cables sufrió una descarga eléctrica y murió.

Minutos después de las 15, la central del 911 junto al grupo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibieron el aviso sobre un hombre electrocutado en la zona de Estrada, entre la avenida San Martín y Cittadini.

La víctima, un trabajador de 33 años oriundo de Rosario, se encontraba realizando tareas sobre el tendido de fibra óptica cuando, según informó el medio local La Capital, sufrió una fuerte descarga eléctrica que lo arrojó desde una altura estimada de cinco metros.

La secuencia que siguió estuvo marcada por la celeridad y el esfuerzo conjunto de los equipos de emergencia. El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fue el primero en arribar al lugar del accidente, donde hallaron al operario visiblemente herido y sin conciencia. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizarlo.

Mientras tanto, se cursó el pedido de apoyo para el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y se coordinó el traslado urgente hasta el Hospital Granaderos a Caballo, con la asistencia de personal de los bomberos tanto de San Lorenzo como de Fray Luis Beltrán.

Ya en el hospital, los médicos a cargo intentaron revertir el cuadro clínico del paciente. A pesar de estas acciones, el hombre no logró sobreponerse a las graves consecuencias de la descarga eléctrica y la caída, y falleció poco antes de las 16:30.

La noticia generó conmoción en el área. El operativo desplegado involucró la intervención de múltiples servicios de emergencia, todos ellos en un desesperado intento por salvar la vida del trabajador.

Un hombre murió tras el derrumbe de una vivienda en construcción

David Emanuel Villalba, de 34 años, falleció por aplastamiento tras quedar atrapado bajo los escombros en el derrumbe de Chaco

Una tragedia conmocionó a la ciudad de General San Martín, en la provincia de Chaco, cuando se desplomó parte de una obra ubicada en la esquina de Saavedra y 9 de Julio. Dos obreros trabajaban en el lugar cuando, repentinamente, un tinglado y un sector de la mampostería cedieron, sepultándolos bajo los escombros. Ocurrió días atrás.

Aproximadamente a las 18:00, efectivos de la Comisaría San Martín recibieron el aviso del siniestro y acudieron a la zona céntrica. Al arribar, detectaron que uno de los obreros, identificado como David Emanuel Villalba, de 34 años, había quedado completamente atrapado. Bomberos y personal sanitario acudieron para auxiliar a las víctimas.

Los rescatistas enfrentaron complicaciones debido al riesgo de derrumbe, lo que entorpeció los trabajos de auxilio. El deceso de Villalba se produjo por aplastamiento, sin que los equipos médicos pudieran revertir la situación.

En el sitio también se presentó el Gabinete Científico del Poder Judicial, que procedió a retirar el cuerpo, realizar peritajes y evaluar las condiciones del inmueble afectado. Las causas que originaron el colapso del tinglado y la mampostería todavía no se informaron oficialmente, según consignó el medio Data Chaco.

El otro trabajador, compañero de Villalba, logró ser rescatado, pero sufrió heridas de gravedad. El informe médico brindado indica que presenta fractura en el tercio proximal del peroné derecho, lesiones en rodilla y tobillo, además de una fractura con subluxación en el tobillo derecho. Por la magnitud de las lesiones, debe permanecer en reposo obligatorio y bajo observación médica.

Como medida preventiva frente al riesgo de nuevos desprendimientos, personal de Secheep y trabajadores municipales acordonaron el área, interrumpieron los suministros y llevaron adelante la demolición controlada de sectores comprometidos. Bomberos de General San Martín prosiguieron las tareas durante la tarde y parte de la noche, concentrando sus esfuerzos en asegurar la estructura e identificar otras posibles fallas.

